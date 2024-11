NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game G Ct ReYd Ct Pg N.Nash, San Jose St. 9 86 1156 9.6 T.Felton, Maryland 9 80…

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg N.Nash, San Jose St. 9 86 1156 9.6 T.Felton, Maryland 9 80 979 8.9 T.Harris, Mississippi 7 59 987 8.4 H.Fannin, Bowling Green 9 73 1032 8.1 T.Hunter, Colorado 9 69 856 7.7 J.Kelly, Texas Tech 10 76 842 7.6 T.Koziol, Ball St. 9 68 629 7.6 T.Johnson, Oregon 9 64 649 7.1 B.Presley, Oklahoma St. 10 71 667 7.1 T.McMillan, Arizona 9 63 1066 7.0 J.Higgins, Iowa St. 9 62 791 6.9 J.Pritchett, South Alabama 9 62 770 6.9 T.Walker, Oregon St. 9 62 677 6.9 A.Armstrong, Arkansas 8 55 857 6.9 J.Royals, Utah St. 8 55 834 6.9 T.Pena, Syracuse 9 60 639 6.7 T.Warren, Penn St. 9 59 681 6.6 R.White, UNLV 9 58 799 6.4 O.Singleton, E. Michigan 9 57 557 6.3 D.Jackson, Minnesota 10 63 712 6.3 J.Vandeross, Toledo 9 56 628 6.2 D.Burks, Oklahoma 5 31 245 6.2 K.Coleman, Mississippi St. 10 62 756 6.2 D.McCuin, UTSA 6 37 279 6.2 K.Benjamin, Tulsa 9 55 683 6.1 J.Hobert, Texas State 9 55 526 6.1 J.Meeks, Syracuse 9 55 653 6.1 D.Sheffield, North Texas 9 55 721 6.1 L.Wysong, New Mexico 9 55 700 6.1 G.Jackson, Washington 10 60 620 6.0 T.Merriweather, California 1 6 52 6.0 D.Wright, Temple 7 42 517 6.0 C.Loveland, Michigan 9 53 560 5.9 K.Robinson, Appalachian St. 9 53 840 5.9 D.Ross, Troy 9 53 783 5.9 C.Rucker, Arkansas St. 9 53 776 5.9 T.Edwards, Louisiana Tech 9 52 708 5.8 P.Ashlock, Hawaii 9 51 538 5.7 X.Henderson, Cincinnati 9 51 620 5.7 J.Noel, Iowa St. 9 51 892 5.7 J.Bech, TCU 10 56 982 5.6 I.Paige, Old Dominion 9 50 622 5.6 D.Boston, Washington 10 55 717 5.5 D.Connors, Rice 10 55 338 5.5 X.Restrepo, Miami 10 55 934 5.5 M.Sykes, Rice 10 55 658 5.5 S.Atkins, South Florida 9 49 485 5.4 J.Newton, Toledo 9 49 783 5.4 M.Rutherford, Georgia Tech 10 54 622 5.4 S.Williams, TCU 10 54 580 5.4 K.Thomas, UTEP 8 43 442 5.4 J.Brooks, Louisville 9 48 841 5.3 O.Kelly, Middle Tennessee 9 48 811 5.3 T.Morin, Wake Forest 9 48 606 5.3 C.Owen, Ohio 9 48 733 5.3 A.Thomas, UAB 9 48 542 5.3 J.Smith, UTEP 4 21 177 5.2 L.Allen, Syracuse 9 47 368 5.2 E.Egbuka, Ohio St. 9 47 587 5.2 K.Prather, Maryland 9 47 503 5.2 T.Horton, Colorado St. 5 26 353 5.2 E.Ayomanor, Stanford 9 46 592 5.1 K.Johnson, W. Kentucky 9 46 645 5.1 K.Lacy, LSU 9 46 697 5.1 K.Shanks, UAB 9 46 536 5.1 J.Tyson, Arizona St. 9 46 657 5.1 I.Horton, Miami 10 51 585 5.1 L.Burden, Missouri 9 45 505 5.0 N.Cenacle, Hawaii 10 50 556 5.0 M.Fields, Virginia 9 45 665 5.0 O.Gadsden, Syracuse 9 45 586 5.0 J.Smith, Ohio St. 9 45 765 5.0 D.Taylor, Minnesota 9 45 312 5.0 R.Taylor, Memphis 10 50 710 5.0 L.Wester, Colorado 9 45 583 5.0 L.Bond, Boston College 9 44 438 4.9 D.Singer, Utah 9 44 616 4.9 E.Rivers, FIU 9 43 876 4.8 M.Taylor, LSU 9 43 419 4.8 E.Wilson, Florida 4 19 266 4.8 K.Concepcion, NC State 10 47 395 4.7 C.Douglas, Texas Tech 10 47 610 4.7 D.Cobb, Georgia Southern 9 42 488 4.7 D.Lovett, Georgia 9 42 430 4.7 D.Miller, Rutgers 9 42 538 4.7 R.Sharpe, Fresno St. 9 42 430 4.7 K.Williams, Washington St. 9 42 691 4.7 R.Davis, New Mexico 10 46 634 4.6 E.Pancol, Duke 10 46 533 4.6 Z.Franklin, Illinois 9 41 515 4.6 K.Hutson, Washington St. 9 41 534 4.6 D.Key, Kentucky 9 41 630 4.6 T.Wease, Missouri 9 41 552 4.6 J.Smith, Nevada 11 49 687 4.5 L.Grimm, Kansas 9 40 505 4.4 A.Henning, Northwestern 9 40 426 4.4 W.Pauling, Wisconsin 9 40 398 4.4 J.Royer, Cincinnati 9 40 468 4.4 M.Dalena, Fresno St. 10 44 819 4.4 J.Richardson, TCU 10 44 523 4.4 H.Willis, Middle Tennessee 10 44 681 4.4 O.Hayes, FAU 8 35 498 4.4 D.Lassiter, BYU 8 35 550 4.4 A.Anderson, LSU 9 39 641 4.3 P.Bryant, Illinois 9 39 582 4.3 D.Burgess, Georgia Southern 9 39 461 4.3 J.Endries, California 9 39 460 4.3 T.Harris, Virginia 3 13 201 4.3 J.Poke, San Diego St. 9 39 304 4.3 D.Ward, North Texas 6 26 462 4.3 A.Williams, Clemson 9 39 466 4.3 K.Womack, W. Michigan 6 26 347 4.3 E.Singleton, Georgia Tech 10 43 562 4.3 D.Stribling, Oklahoma St. 10 43 749 4.3 C.Braham, Nevada 11 47 545 4.3 J.Barney, Nebraska 9 38 308 4.2 D.Fleming, Georgia St. 9 38 405 4.2 J.Lockhart, San Jose St. 9 38 753 4.2 C.McDonald, Miami (Ohio) 9 38 507 4.2 J.Williams, Texas State 9 38 482 4.2 J.Moore, Duke 10 42 632 4.2 J.Moss, Fresno St. 10 42 527 4.2 E.Stowers, Vanderbilt 10 42 557 4.2 M.Lemon, Southern Cal 8 33 448 4.1 N.Marsh, Michigan St. 8 33 553 4.1 D.Reid, Pittsburgh 8 33 428 4.1 T.Hurst, Georgia St. 9 37 606 4.1 W.Marks, Southern Cal 9 37 260 4.1 C.Roberts, BYU 9 37 588 4.1 J.Tracy, Miami (Ohio) 9 37 514 4.1 R.Williams, Alabama 9 37 731 4.1 M.Anderson, Memphis 10 40 258 4.0 C.Carpenter, UTSA 9 36 454 4.0 C.Daniels, LSU 8 32 368 4.0 M.Foster, Michigan St. 9 36 453 4.0 T.Goodman, UTEP 10 40 407 4.0 Z.Haynes, Syracuse 2 8 97 4.0 J.Keeney-James, Umass 9 36 595 4.0 C.Lee, Mississippi 10 40 696 4.0 T.Lockett, E. Michigan 9 36 526 4.0 A.Norton, Akron 9 36 667 4.0 T.Williams, Georgia St. 4 16 165 4.0 W.Wright, East Carolina 9 36 424 4.0 B.Sharp, Oklahoma 10 39 299 3.9 E.Spencer, Minnesota 10 39 482 3.9 Z.Branch, Southern Cal 9 35 404 3.9 J.Briningstool, Clemson 9 35 388 3.9 T.Carter, Louisiana-Lafayette 9 35 558 3.9 M.Dukes, Georgia St. 9 35 279 3.9 K.Johnson, Pittsburgh 9 35 391 3.9 B.Kuithe, Utah 9 35 505 3.9 K.Mumpfield, Pittsburgh 9 35 560 3.9 D.Patterson, FIU 9 35 400 3.9 W.Sheppard, Colorado 9 35 469 3.9 K.White, Utah St. 9 35 435 3.9 C.Sowell, East Carolina 8 31 603 3.9 A.Sambucci, W. Michigan 7 27 353 3.9 D.Blankumsee, Memphis 10 38 502 3.8 J.George, Miami 10 38 516 3.8 K.Hudson, UCF 10 38 623 3.8 E.Sarratt, Indiana 10 38 685 3.8 M.Williams, Tulane 10 38 655 3.8 C.Camper, Boise St. 9 34 573 3.8 G.Helm, Texas 9 34 461 3.8 K.Lambert-Smith, Auburn 9 34 657 3.8 C.McCray, Kent St. 9 34 594 3.8 E.Messer, W. Kentucky 9 34 495 3.8 J.Napier, San Diego St. 9 34 411 3.8 A.Smith, Georgia 9 34 535 3.8 C.Lacy, Louisville 4 15 179 3.8 E.Stewart, Oregon 10 37 517 3.7 D.Bell, Georgia 9 33 393 3.7 J.Brown, Kansas St. 9 33 604 3.7 L.Floriea, Kent St. 9 33 515 3.7 J.Horn, Colorado 9 33 434 3.7 M.Jackson, Appalachian St. 9 33 426 3.7 M.Johnson, Bowling Green 9 33 371 3.7 Y.Knight, James Madison 9 33 378 3.7 E.Mosley, Stanford 6 22 193 3.7 C.Pickett, Ball St. 9 33 289 3.7 V.Snow, Buffalo 9 33 424 3.7 S.Hagans, Duke 10 36 361 3.6 K.Odom, UTEP 10 36 642 3.6 T.Sheffield, Uconn 10 36 391 3.6 T.Rudolph, N. Illinois 7 25 275 3.6 D.Alexander, Wake Forest 9 32 361 3.6 T.Johnson, Cincinnati 9 32 333 3.6 M.Klare, Purdue 9 32 475 3.6 J.Lane, Southern Cal 9 32 368 3.6 C.Ross, James Madison 9 32 395 3.6 C.Vaughn, Jacksonville St. 9 32 517 3.6 M.Allen, E. Michigan 8 28 377 3.5 S.Bell, Uconn 10 35 646 3.5 H.Clement, West Virginia 8 28 383 3.5 T.Ferguson, Oregon 8 28 390 3.5 G.Bernard, Alabama 9 31 462 3.4 B.Bosma, W. Michigan 9 31 335 3.4 M.Lauter, Boise St. 9 31 376 3.4 R.Maryland, SMU 7 24 359 3.4 T.Mobley, Liberty 7 24 237 3.4

