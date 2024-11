NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game G Ct ReYd RecYD T.Harris, Mississippi 7 59 987 141.0 N.Nash, San Jose St. 10 95…

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD T.Harris, Mississippi 7 59 987 141.0 N.Nash, San Jose St. 10 95 1282 128.2 J.Royals, Utah St. 7 55 834 119.1 H.Fannin, Bowling Green 10 83 1169 116.9 T.McMillan, Arizona 10 69 1136 113.6 T.Felton, Maryland 10 86 1040 104.0 A.Armstrong, Arkansas 9 61 931 103.4 J.Bech, TCU 10 56 982 98.2 J.Brooks, Louisville 10 57 945 94.5 J.Pritchett, South Alabama 10 73 940 94.0 J.Noel, Iowa St. 10 57 935 93.5 X.Restrepo, Miami 10 55 934 93.4 K.Robinson, Appalachian St. 9 53 840 93.3 E.Rivers, FIU 10 48 930 93.0 J.Lockhart, San Jose St. 10 48 925 92.5 T.Hunter, Colorado 10 74 911 91.1 O.Kelly, Middle Tennessee 9 48 811 90.1 C.Owen, Ohio 10 56 882 88.2 D.Ross, Troy 10 63 878 87.8 K.Williams, Washington St. 10 51 872 87.2 R.White, UNLV 10 63 867 86.7 J.Smith, Ohio St. 10 49 865 86.5 J.Higgins, Iowa St. 10 68 860 86.0 J.Kelly, Texas Tech 10 76 842 84.2 J.Tyson, Arizona St. 10 58 833 83.3 D.Wright, Temple 8 56 664 83.0 J.Newton, Toledo 10 52 823 82.3 M.Dalena, Fresno St. 10 44 819 81.9 T.Warren, Penn St. 10 67 808 80.8 C.Rucker, Arkansas St. 10 54 782 78.2 D.Ward, North Texas 7 30 547 78.1 T.Hurst, Georgia St. 10 46 779 77.9 L.Wysong, New Mexico 10 60 771 77.1 E.Badger, Florida 9 30 691 76.8 R.Williams, Alabama 10 40 767 76.7 J.Bowick, Ball St. 5 20 383 76.6 K.Lambert-Smith, Auburn 10 40 761 76.1 T.Edwards, Louisiana Tech 10 59 760 76.0 K.Coleman, Mississippi St. 10 62 756 75.6 C.Sowell, East Carolina 9 34 678 75.3 D.Stribling, Oklahoma St. 10 43 749 74.9 M.Fields, Virginia 10 49 746 74.6 K.Lacy, LSU 10 49 740 74.0 T.Pena, Syracuse 10 71 736 73.6 D.Sheffield, North Texas 10 58 734 73.4 T.Koziol, Ball St. 10 79 724 72.4 A.Norton, Akron 10 38 724 72.4 T.Johnson, Oregon 9 64 649 72.1 P.Bryant, Illinois 10 43 717 71.7 A.Anderson, LSU 10 46 713 71.3 T.Walker, Oregon St. 10 65 713 71.3 D.Jackson, Minnesota 10 63 712 71.2 T.Horton, Colorado St. 5 26 353 70.6 I.Paige, Old Dominion 10 53 699 69.9 C.Lee, Mississippi 10 40 696 69.6 O.Gadsden, Syracuse 10 53 695 69.5 D.Boston, Washington 11 57 764 69.5 K.Benjamin, Tulsa 10 58 694 69.4 J.Meeks, Syracuse 10 59 691 69.1 D.Key, Kentucky 10 44 686 68.6 J.Watkins, Mississippi 9 29 617 68.6 K.Johnson, W. Kentucky 10 50 685 68.5 E.Sarratt, Indiana 10 38 685 68.5 D.Singer, Utah 10 49 681 68.1 H.Willis, Middle Tennessee 10 44 681 68.1 N.Marsh, Michigan St. 9 37 611 67.9 T.Morin, Wake Forest 10 52 676 67.6 R.Taylor, Memphis 11 54 738 67.1 T.Harris, Virginia 3 13 201 67.0 J.Keeney-James, Umass 10 42 670 67.0 B.Presley, Oklahoma St. 10 71 667 66.7 C.Camper, Boise St. 10 40 665 66.5 E.Wilson, Florida 4 19 266 66.5 E.Ayomanor, Stanford 10 48 660 66.0 L.Wester, Colorado 10 55 660 66.0 C.Roberts, BYU 10 42 659 65.9 M.Sykes, Rice 10 55 658 65.8 J.Vandeross, Toledo 10 58 653 65.3 S.Bell, Uconn 10 35 646 64.6 D.Miller, Rutgers 10 50 645 64.5 J.Brown, Kansas St. 10 38 642 64.2 K.Odom, UTEP 10 36 642 64.2 D.Lassiter, BYU 9 38 576 64.0 M.Williams, Tulane 11 41 701 63.7 T.Wease, Missouri 10 47 637 63.7 X.Henderson, Cincinnati 10 52 632 63.2 J.Moore, Duke 10 42 632 63.2 O.Singleton, E. Michigan 10 62 627 62.7 J.Smith, Nevada 11 49 687 62.5 D.Greene, Wake Forest 6 22 374 62.3 K.Hudson, UCF 10 38 623 62.3 C.Loveland, Michigan 9 53 560 62.2 M.Rutherford, Georgia Tech 10 54 622 62.2 R.Davis, New Mexico 11 49 684 62.2 K.Mumpfield, Pittsburgh 10 40 618 61.8 A.Smith, East Carolina 10 31 616 61.6 A.Williams, Clemson 10 52 615 61.5 E.Egbuka, Ohio St. 10 49 612 61.2 C.McCray, Kent St. 10 37 612 61.2 C.Douglas, Texas Tech 10 47 610 61.0 A.Thomas, UAB 10 56 610 61.0 G.Jackson, Washington 11 68 663 60.3 W.McCoy, UTSA 8 24 482 60.2 T.Carter, Louisiana-Lafayette 10 40 599 59.9 R.Virgil, Miami (Ohio) 10 29 598 59.8 D.Reid, Pittsburgh 9 43 536 59.6 L.LeGendre, Louisiana-Lafayette 10 34 590 59.0 J.Tracy, Miami (Ohio) 10 41 590 59.0 I.Horton, Miami 10 51 585 58.5 A.Smith, Georgia 10 37 585 58.5 K.Womack, W. Michigan 7 30 409 58.4 O.Hayes, FAU 9 38 525 58.3 L.Grimm, Kansas 10 44 582 58.2 J.Hobert, Texas State 10 59 581 58.1 K.Shanks, UAB 10 51 581 58.1 S.Williams, TCU 10 54 580 58.0 K.Prather, Maryland 10 52 579 57.9 L.Burden, Missouri 10 53 574 57.4 N.Cenacle, Hawaii 11 56 628 57.1 C.Dike, Florida 10 30 570 57.0 M.Klare, Purdue 10 39 566 56.6 J.Joly, NC State 10 34 565 56.5 C.McDonald, Miami (Ohio) 9 38 507 56.3 B.Kirtz, Northwestern 9 34 506 56.2 E.Singleton, Georgia Tech 10 43 562 56.2 B.Kuithe, Utah 9 35 505 56.1 T.Sibley, Liberty 8 23 448 56.0 Z.Franklin, Illinois 10 48 559 55.9 L.Floriea, Kent St. 10 37 558 55.8 E.Stowers, Vanderbilt 10 42 557 55.7 E.Heidenreich, Navy 10 30 556 55.6 K.Hutson, Washington St. 10 44 556 55.6 E.Stewart, Oregon 11 47 609 55.4 J.Williams, Texas State 10 41 553 55.3 K.Thomas, UTEP 8 43 442 55.2 E.McAlister, TCU 10 25 552 55.2 P.Ashlock, Hawaii 10 53 550 55.0 G.Bernard, Alabama 10 35 543 54.3 W.Sheppard, Colorado 10 40 540 54.0 I.Bond, Texas 9 30 483 53.7 E.Pancol, Duke 10 46 533 53.3 H.Wallace, Penn St. 10 31 533 53.3 M.Foster, Michigan St. 10 42 529 52.9 T.Lockett, E. Michigan 10 37 529 52.9 J.Jones, North Carolina 10 28 528 52.8 O.Cooper, Indiana 10 24 527 52.7 J.Moss, Fresno St. 10 42 527 52.7 J.Cameron, Baylor 10 34 525 52.5 D.Fleming, Tulane 11 29 577 52.5 J.Richardson, TCU 10 44 523 52.3 S.Atkins, South Florida 10 55 517 51.7 O.Blake, Charlotte 10 25 517 51.7 C.Vaughn, Jacksonville St. 10 32 517 51.7 J.George, Miami 10 38 516 51.6 D.Patterson, FIU 10 44 516 51.6 E.Mosley, Stanford 7 35 361 51.6 M.Lemon, Southern Cal 9 35 463 51.4 D.Cobb, Georgia Southern 10 47 514 51.4 R.Maryland, SMU 7 24 359 51.3 J.Endries, California 10 43 510 51.0 T.Holden, Oregon 10 33 508 50.8 C.Tate, Ohio St. 9 31 457 50.8 J.Gyllenborg, Wyoming 7 23 355 50.7 E.Messer, W. Kentucky 10 36 505 50.5 D.Thornton, Tennessee 10 20 505 50.5 H.Clement, West Virginia 9 31 454 50.4 K.Wilson, Texas State 10 36 502 50.2 J.Tucker, Coastal Carolina 10 27 500 50.0 Y.Knight, James Madison 10 41 499 49.9 V.Snow, Buffalo 10 39 498 49.8 C.Skattebo, Arizona St. 9 31 448 49.8 V.Anthony, Wisconsin 10 28 496 49.6 A.Wells, Mississippi 10 26 496 49.6 L.Brown, San Diego St. 9 28 446 49.6 D.Blankumsee, Memphis 11 40 545 49.5 C.Braham, Nevada 11 47 545 49.5 G.Helm, Texas 10 37 493 49.3 C.Bell, Louisville 10 32 492 49.2 W.Wright, East Carolina 10 45 492 49.2 B.Wesco, Clemson 8 22 393 49.1 T.Ferguson, Oregon 9 31 442 49.1 I.Strong, Rutgers 9 27 442 49.1 D.Burks, Oklahoma 5 31 245 49.0 J.Dallas, Georgia Southern 10 34 490 49.0 D.Lovett, Georgia 10 45 489 48.9 C.Fitzpatrick, Marshall 10 29 487 48.7 D.Burgess, Georgia Southern 10 41 486 48.6 Z.Haynes, Syracuse 2 8 97 48.5 S.Brown, Miami 10 33 483 48.3 J.Horn, Colorado 9 33 434 48.2 E.Spencer, Minnesota 10 39 482 48.2 C.Horn, Appalachian St. 7 18 336 48.0 Q.Skinner, Kansas 10 22 480 48.0 M.Taylor, LSU 10 49 478 47.8 R.Sharpe, Fresno St. 9 42 430 47.8 J.Royer, Cincinnati 10 42 476 47.6 M.Jackson, Appalachian St. 9 33 426 47.3 A.Sambucci, W. Michigan 8 29 375 46.9 A.Henning, Northwestern 10 45 468 46.8 R.Flores Jr., UCLA 4 12 187 46.8

