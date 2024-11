2024 Platinum Glove Winners

American League 2024 — Cal Raleigh 2023 — Andres Gimenez 2022 — Jose Trevino 2021 — Carlos Correa 2020 —…

American League

2024 — Cal Raleigh

2023 — Andres Gimenez

2022 — Jose Trevino

2021 — Carlos Correa

2020 — Alex Gordon

2019 — Matt Chapman

2018 — Matt Chapman

2017 — Byron Buxto

2016 — Francisco Lindor

2015 — Kevin Kiermaier

2014 — Alex Gordon

2013 — Manny Machado

2012 — Adrian Beltre

2011 — Adrian Beltre

National League

2024 — Brice Turang

2023 — Fernando Tatis Jr.

2022 — Nolan Arenado

2021 — Nolan Arenado

2020 — Nolan Arenado

2019 — Nolan Arenado

2018 — Nolan Arenado

2017 — Nolan Arenado

2016 — Anthony Rizzo

2015 — Yadier Molina

2014 — Yadier Molina

2013 — Andrelton Simmons

2012 — Yadier Molina

2011 — Yadier Molina

