2024 All-MLB Team

First Team

Catcher — William Contreras, Milwaukee

First Base — Vladimir Guerrero Jr., Toronto

Second Base — Ketel Marte, Arizona

Third Base — José Ramírez, Cleveland

Shortstop — Bobby Witt Jr., Kansas City

Outfielders — Aaron Judge, N.Y. Yankees; Juan Soto, N.Y. Yankees; Mookie Betts, L.A. Dodgers.

Designated Hitter — Shohei Ohtani, L.A. Dodgers

Starting Pitchers — Chris Sale, Atlanta; Tarik Skubal, Detroit; Paul Skenes, Pittsburgh; Zach Wheeler, Philadelphia; Corbin Burnes, Baltimore.

Relief Pitchers — Emmanuel Clase, Cleveland; Ryan Helsley, St. Louis.

Second Team

Catcher — Salvador Perez, Kansas City

First Base — Bryce Harper, Philadelphia

Second Base — Jose Altuve, Houston

Third Base — Manny Machado, San Diego

Shortstop — Francisco Lindor, N.Y. Mets

Outfielders — Jackson Merrill, San Diego; Jarren Duran, Boston; Teoscar Hernández, L.A. Dodgers.

Designated Hitter — Yordan Alvarez, Houston

Starting Pitchers — Seth Lugo, Kansas City; Dylan Cease, San Diego; Shota Imanaga, Chicago Cubs; Framber Valdez, Houston, Michael King, San Diego.

Relief Pitchers — Mason Miller, Athletics; Kirby Yates, Texas.

