NCAA FBS Team Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Miami 6 430 3503 583.8 Mississippi 7 511 3925 560.7 Boise St. 6 403 3138 523.0 Indiana 6 406 3094 515.7 North Texas 6 423 3043 507.2 Ohio St. 6 401 3018 503.0 Texas 6 413 2974 495.7 Arkansas 6 455 2909 484.8 Tennessee 6 444 2896 482.7 Clemson 6 412 2894 482.3 Pittsburgh 6 402 2885 480.8 Texas State 6 433 2858 476.3 UCF 6 432 2843 473.8 Penn St. 6 392 2827 471.2 Syracuse 6 471 2817 469.5 South Alabama 6 398 2815 469.2 Navy 5 302 2327 465.4 Utah St. 6 432 2791 465.2 Oregon 6 417 2789 464.8 Army 6 369 2774 462.3 Washington St. 6 420 2772 462.0 Texas Tech 6 438 2763 460.5 Cincinnati 6 411 2762 460.3 LSU 6 411 2762 460.3 Louisville 6 386 2761 460.2 New Mexico 6 420 2740 456.7 Washington 7 473 3169 452.7 Georgia 6 394 2712 452.0 Uconn 6 439 2698 449.7 Liberty 5 345 2233 446.6 Georgia Tech 7 466 3112 444.6 Auburn 6 363 2667 444.5 North Carolina 7 511 3111 444.4 Alabama 6 360 2654 442.3 Oregon St. 6 452 2644 440.7 James Madison 6 405 2635 439.2 TCU 6 422 2628 438.0 Tulane 6 394 2622 437.0 Southern Cal 6 417 2621 436.8 UNLV 6 381 2620 436.7 Appalachian St. 6 450 2617 436.2 Maryland 6 448 2612 435.3 Virginia 6 429 2610 435.0 Missouri 6 434 2604 434.0 Louisiana-Lafayette 6 382 2596 432.7 Jacksonville St. 5 326 2156 431.2 Kansas St. 6 382 2585 430.8 SMU 6 416 2578 429.7 West Virginia 6 407 2564 427.3 Iowa St. 6 392 2533 422.2 San Jose St. 6 405 2496 416.0 Memphis 6 425 2493 415.5 Wisconsin 6 421 2487 414.5 Arizona 6 397 2481 413.5 Texas A&M 6 393 2480 413.3 Arizona St. 6 415 2461 410.2 Cent. Michigan 6 401 2440 406.7 Utah 6 419 2434 405.7 Florida 6 366 2417 402.8 N. Illinois 6 430 2412 402.0 Sam Houston St. 6 436 2407 401.2 Notre Dame 6 379 2405 400.8 Kansas 6 393 2397 399.5 UTSA 6 471 2396 399.3 W. Kentucky 6 410 2393 398.8 Colorado 6 393 2392 398.7 Wake Forest 6 418 2388 398.0 Coastal Carolina 6 387 2375 395.8 Tulsa 6 430 2352 392.0 Nevada 7 447 2733 390.4 Oklahoma St. 6 404 2341 390.2 BYU 6 385 2327 387.8 East Carolina 6 422 2311 385.2 Fresno St. 6 411 2311 385.2 Toledo 6 412 2297 382.8 Illinois 6 384 2292 382.0 Mississippi St. 6 405 2286 381.0 Nebraska 6 392 2275 379.2 Marshall 6 389 2265 377.5 Ohio 6 373 2262 377.0 Georgia St. 5 345 1879 375.8 Virginia Tech 6 388 2251 375.2 Rutgers 6 407 2247 374.5 FAU 6 391 2244 374.0 Georgia Southern 6 429 2212 368.7 Colorado St. 6 395 2208 368.0 W. Michigan 6 363 2203 367.2 California 6 407 2201 366.8 Louisiana Tech 5 338 1832 366.4 Bowling Green 6 373 2183 363.8 Baylor 6 396 2181 363.5 South Carolina 6 417 2174 362.3 E. Michigan 6 451 2171 361.8 Iowa 6 370 2143 357.2 UAB 6 413 2133 355.5 Vanderbilt 6 373 2123 353.8 Boston College 6 366 2116 352.7 Duke 6 401 2115 352.5 Rice 6 365 2115 352.5 NC State 7 429 2467 352.4 Arkansas St. 6 433 2110 351.7 Charlotte 6 388 2108 351.3 Michigan St. 6 363 2099 349.8 South Florida 6 420 2098 349.7 Hawaii 6 394 2080 346.7 Middle Tennessee 6 378 2063 343.8 Purdue 6 324 2040 340.0 Ball St. 6 419 2034 339.0 Old Dominion 6 408 2023 337.2 Miami (Ohio) 6 359 1996 332.7 Troy 6 353 1993 332.2 Umass 7 484 2315 330.7 FIU 6 359 1982 330.3 San Diego St. 6 384 1966 327.7 UTEP 6 386 1940 323.3 Kentucky 6 378 1930 321.7 Minnesota 7 429 2232 318.9 Stanford 6 401 1893 315.5 Michigan 6 360 1838 306.3 Northwestern 6 366 1797 299.5 Houston 6 355 1779 296.5 Temple 6 376 1763 293.8 Akron 7 426 2054 293.4 Southern Miss. 6 315 1747 291.2 Oklahoma 6 385 1726 287.7 Air Force 6 389 1719 286.5 Louisiana-Monroe 6 341 1679 279.8 Florida St. 6 363 1641 273.5 UCLA 6 335 1637 272.8 Buffalo 6 371 1625 270.8 Wyoming 6 380 1581 263.5 New Mexico St. 5 320 1309 261.8 Kent St. 6 350 1553 258.8 Kennesaw St. 5 307 1134 226.8

