NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Texas 6 373 1378 229.7 Tennessee 6 371 1499 249.8 Ohio St. 6 345 1506 251.0 Kentucky 6 297 1509 251.5 N. Illinois 6 340 1527 254.5 Indiana 6 348 1534 255.7 Minnesota 7 413 1836 262.3 Penn St. 6 349 1574 262.3 Washington 7 420 1864 266.3 Army 6 350 1604 267.3 Notre Dame 6 381 1620 270.0 Missouri 6 329 1625 270.8 Nebraska 6 374 1635 272.5 Miami 6 349 1695 282.5 Iowa St. 6 372 1712 285.3 Mississippi 7 499 2026 289.4 Utah 6 358 1744 290.7 Houston 6 356 1770 295.0 Oregon 6 355 1784 297.3 South Carolina 6 387 1797 299.5 Memphis 6 343 1810 301.7 Louisiana-Lafayette 6 352 1840 306.7 Louisiana Tech 5 326 1534 306.8 BYU 6 419 1852 308.7 Duke 6 435 1856 309.3 Wisconsin 6 356 1861 310.2 Tulane 6 364 1873 312.2 Georgia 6 359 1875 312.5 Iowa 6 376 1896 316.0 James Madison 6 403 1898 316.3 Arizona St. 6 399 1904 317.3 Texas A&M 6 369 1908 318.0 Liberty 5 320 1595 319.0 Arkansas 6 373 1929 321.5 Boston College 6 399 1930 321.7 Georgia Tech 7 411 2292 327.4 Michigan St. 6 386 1979 329.8 Rice 6 401 1979 329.8 Ohio 6 384 1985 330.8 Hawaii 6 376 1997 332.8 California 6 405 2002 333.7 TCU 6 398 2014 335.7 Louisville 6 386 2016 336.0 Michigan 6 402 2017 336.2 SMU 6 395 2017 336.2 UCF 6 375 2023 337.2 Auburn 6 406 2026 337.7 Oklahoma 6 400 2027 337.8 Sam Houston St. 6 386 2028 338.0 Baylor 6 402 2032 338.7 Uconn 6 402 2035 339.2 Kansas St. 6 369 2039 339.8 Louisiana-Monroe 6 403 2048 341.3 Vanderbilt 6 362 2052 342.0 Alabama 6 443 2055 342.5 Toledo 6 414 2062 343.7 Umass 7 406 2406 343.7 Texas State 6 428 2077 346.2 Illinois 6 372 2087 347.8 Northwestern 6 404 2092 348.7 Clemson 6 391 2094 349.0 Southern Cal 6 357 2099 349.8 Fresno St. 6 404 2106 351.0 Pittsburgh 6 441 2119 353.2 Virginia Tech 6 392 2130 355.0 Syracuse 6 351 2133 355.5 UCLA 6 397 2149 358.2 Arizona 6 387 2152 358.7 Bowling Green 6 385 2179 363.2 Kansas 6 387 2184 364.0 Maryland 6 391 2188 364.7 Cent. Michigan 6 380 2192 365.3 Oregon St. 6 340 2216 369.3 Rutgers 6 385 2219 369.8 Miami (Ohio) 6 415 2229 371.5 LSU 6 386 2232 372.0 San Jose St. 6 443 2243 373.8 E. Michigan 6 363 2247 374.5 Buffalo 6 451 2248 374.7 San Diego St. 6 441 2252 375.3 West Virginia 6 381 2263 377.2 Air Force 6 371 2265 377.5 FAU 6 393 2268 378.0 Stanford 6 367 2270 378.3 UTSA 6 394 2278 379.7 Troy 6 368 2284 380.7 Florida 6 430 2287 381.2 Boise St. 6 411 2292 382.0 East Carolina 6 462 2293 382.2 NC State 7 460 2676 382.3 Virginia 6 401 2303 383.8 UNLV 6 444 2314 385.7 W. Kentucky 6 386 2314 385.7 Colorado 6 414 2321 386.8 UAB 6 375 2364 394.0 Navy 5 352 1976 395.2 Marshall 6 436 2372 395.3 Wyoming 6 394 2392 398.7 Coastal Carolina 6 415 2398 399.7 North Carolina 7 467 2799 399.9 Florida St. 6 413 2410 401.7 Temple 6 414 2413 402.2 Nevada 7 466 2821 403.0 Cincinnati 6 386 2428 404.7 Colorado St. 6 409 2432 405.3 Georgia St. 5 337 2028 405.6 FIU 6 445 2446 407.7 Old Dominion 6 453 2450 408.3 Southern Miss. 6 397 2504 417.3 Akron 7 472 2923 417.6 South Florida 6 410 2515 419.2 Jacksonville St. 5 360 2125 425.0 Appalachian St. 6 370 2561 426.8 Tulsa 6 379 2565 427.5 Kennesaw St. 5 333 2148 429.6 North Texas 6 448 2594 432.3 Charlotte 6 399 2609 434.8 W. Michigan 6 410 2644 440.7 UTEP 6 426 2652 442.0 South Alabama 6 406 2654 442.3 Washington St. 6 431 2681 446.8 Purdue 6 402 2727 454.5 Texas Tech 6 440 2737 456.2 Arkansas St. 6 396 2762 460.3 New Mexico St. 5 356 2311 462.2 Mississippi St. 6 429 2795 465.8 Georgia Southern 6 413 2848 474.7 Wake Forest 6 442 2867 477.8 Middle Tennessee 6 412 2931 488.5 Oklahoma St. 6 454 2961 493.5 Utah St. 6 436 2968 494.7 New Mexico 6 407 2990 498.3 Ball St. 6 378 3025 504.2 Kent St. 6 468 3322 553.7

