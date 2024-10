NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense G Plays Yds Yds Pg Tennessee 4 225 704 176.0 Ohio St. 4 232 786 196.5 Missouri 4…

G Plays Yds Yds Pg Tennessee 4 225 704 176.0 Ohio St. 4 232 786 196.5 Missouri 4 215 876 219.0 Penn St. 4 232 906 226.5 Minnesota 5 285 1134 226.8 Texas 5 304 1141 228.2 N. Illinois 4 220 939 234.8 Indiana 5 288 1198 239.6 Kentucky 5 242 1217 243.4 Washington 5 307 1249 249.8 Iowa St. 4 244 1021 255.2 Army 4 215 1033 258.2 Mississippi 5 348 1292 258.4 South Carolina 4 258 1059 264.8 Miami 5 300 1325 265.0 Oregon 4 235 1067 266.8 Louisville 4 241 1086 271.5 Iowa 4 231 1091 272.8 Nebraska 5 305 1371 274.2 Utah 5 301 1401 280.2 Notre Dame 5 322 1420 284.0 Arizona St. 4 265 1144 286.0 California 4 263 1150 287.5 Georgia 4 238 1153 288.2 Duke 5 355 1444 288.8 BYU 5 335 1463 292.6 Houston 5 297 1471 294.2 Baylor 5 332 1490 298.0 Louisiana Tech 4 266 1198 299.5 Michigan St. 5 315 1505 301.0 Northwestern 4 251 1208 302.0 Southern Cal 4 223 1219 304.8 Hawaii 4 242 1224 306.0 Umass 5 280 1543 308.6 UNLV 4 257 1238 309.5 Illinois 5 314 1551 310.2 Memphis 5 283 1552 310.4 SMU 5 326 1556 311.2 Liberty 4 257 1251 312.8 Tulane 5 299 1568 313.6 Alabama 4 297 1263 315.8 Rice 5 323 1585 317.0 Michigan 5 334 1588 317.6 Louisiana-Lafayette 4 235 1272 318.0 Boston College 5 334 1591 318.2 Georgia Tech 5 292 1596 319.2 Arkansas 5 308 1597 319.4 Oklahoma 5 339 1621 324.2 Louisiana-Monroe 4 258 1314 328.5 Auburn 5 340 1645 329.0 TCU 5 333 1646 329.2 Texas A&M 5 308 1654 330.8 UCF 4 245 1326 331.5 Vanderbilt 4 260 1336 334.0 Kansas St. 5 310 1680 336.0 Kansas 5 317 1690 338.0 UAB 4 243 1352 338.0 Ohio 5 323 1693 338.6 Oregon St. 4 216 1355 338.8 Toledo 4 273 1355 338.8 Texas State 4 291 1362 340.5 Sam Houston St. 5 323 1705 341.0 Pittsburgh 4 284 1368 342.0 Syracuse 4 256 1368 342.0 San Jose St. 4 307 1372 343.0 Wisconsin 4 241 1374 343.5 Air Force 4 249 1375 343.8 Rutgers 4 240 1409 352.2 Uconn 5 334 1765 353.0 Cent. Michigan 5 321 1768 353.6 LSU 5 302 1768 353.6 North Carolina 5 319 1774 354.8 East Carolina 5 388 1776 355.2 Arizona 4 269 1423 355.8 FAU 5 322 1784 356.8 Fresno St. 5 335 1811 362.2 Stanford 4 246 1449 362.2 Troy 5 300 1817 363.4 Nevada 5 312 1818 363.6 James Madison 4 291 1459 364.8 E. Michigan 5 319 1829 365.8 Buffalo 5 377 1830 366.0 Marshall 4 279 1477 369.2 Virginia Tech 5 326 1872 374.4 Miami (Ohio) 4 256 1501 375.2 Boise St. 4 276 1506 376.5 UTSA 5 334 1889 377.8 Coastal Carolina 4 268 1515 378.8 Colorado 5 345 1898 379.6 Maryland 5 339 1905 381.0 San Diego St. 4 296 1525 381.2 Florida St. 5 339 1910 382.0 NC State 5 321 1941 388.2 Kennesaw St. 4 255 1571 392.8 Virginia 4 280 1576 394.0 Bowling Green 4 258 1580 395.0 Purdue 4 256 1582 395.5 Colorado St. 4 270 1586 396.5 W. Kentucky 5 321 1984 396.8 UCLA 4 282 1593 398.2 Clemson 4 270 1607 401.8 Old Dominion 4 314 1618 404.5 Cincinnati 5 321 2031 406.2 Wyoming 5 332 2036 407.2 FIU 5 379 2040 408.0 Temple 5 331 2042 408.4 West Virginia 4 265 1641 410.2 UTEP 4 275 1653 413.2 North Texas 5 374 2075 415.0 Southern Miss. 4 261 1662 415.5 Tulsa 5 333 2084 416.8 Georgia St. 4 269 1685 421.2 Navy 4 294 1697 424.2 Florida 4 299 1702 425.5 Akron 5 342 2151 430.2 Arkansas St. 4 258 1730 432.5 South Florida 5 339 2170 434.0 W. Michigan 4 280 1746 436.5 Mississippi St. 5 352 2189 437.8 South Alabama 5 337 2243 448.6 Charlotte 5 336 2266 453.2 Appalachian St. 4 258 1815 453.8 Utah St. 4 295 1823 455.8 New Mexico St. 5 356 2311 462.2 Texas Tech 5 362 2316 463.2 Jacksonville St. 4 299 1855 463.8 Washington St. 5 368 2343 468.6 Wake Forest 4 281 1882 470.5 Middle Tennessee 5 339 2380 476.0 Oklahoma St. 5 373 2403 480.6 Georgia Southern 5 341 2459 491.8 New Mexico 5 333 2516 503.2 Ball St. 4 243 2119 529.8 Kent St. 5 393 2916 583.2

