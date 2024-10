NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense G Car RuYD TD Yds Pg Army 7 379 2,514 31 359.1 Boise St. 7 266 1,924 26…

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg Army 7 379 2,514 31 359.1 Boise St. 7 266 1,924 26 274.9 UCF 8 357 2,143 21 267.9 Navy 7 319 1,871 25 267.3 Jacksonville St. 7 300 1,794 27 256.3 UNLV 8 345 1,948 17 243.5 Tennessee 7 319 1,691 22 241.6 Kansas St. 8 289 1,786 12 223.2 Texas A&M 8 334 1,772 21 221.5 Liberty 6 254 1,327 13 221.2 South Alabama 8 290 1,745 21 218.1 Tulane 8 344 1,734 20 216.8 Oregon St. 8 352 1,733 24 216.6 Notre Dame 8 291 1,732 26 216.5 Marshall 7 263 1,505 9 215.0 Kansas 8 293 1,693 19 211.6 Iowa 8 294 1,673 20 209.1 W. Michigan 8 303 1,672 19 209.0 Sam Houston St. 8 367 1,669 14 208.6 Arizona St. 7 300 1,458 16 208.3 New Mexico 8 295 1,666 22 208.2 N. Illinois 8 348 1,647 13 205.9 West Virginia 8 327 1,630 16 203.8 SMU 8 340 1,608 19 201.0 Indiana 8 319 1,605 30 200.6 Clemson 7 239 1,399 15 199.9 Ohio 8 311 1,597 17 199.6 Arkansas 8 303 1,594 22 199.2 Penn St. 7 269 1,380 13 197.1 Virginia Tech 8 300 1,564 19 195.5 Air Force 7 368 1,363 11 194.7 Miami 8 276 1,552 21 194.0 Uconn 8 329 1,543 14 192.9 North Carolina 8 307 1,526 17 190.8 Ohio St. 7 242 1,316 18 188.0 Nevada 9 341 1,688 18 187.6 Texas State 7 265 1,303 11 186.1 Iowa St. 7 275 1,302 16 186.0 Old Dominion 8 310 1,485 15 185.6 Cent. Michigan 8 292 1,475 13 184.4 Mississippi 8 303 1,473 23 184.1 Colorado St. 8 295 1,456 12 182.0 Coastal Carolina 7 262 1,272 12 181.7 Rutgers 8 313 1,453 17 181.6 Louisiana-Lafayette 7 245 1,264 12 180.6 Wisconsin 8 311 1,439 19 179.9 Auburn 8 273 1,429 9 178.6 James Madison 8 300 1,424 12 178.0 Alabama 8 285 1,421 28 177.6 Georgia Tech 9 324 1,591 22 176.8 Baylor 8 281 1,408 12 176.0 Michigan 8 296 1,381 11 172.6 Cincinnati 8 276 1,378 13 172.2 Missouri 8 299 1,373 17 171.6 Memphis 8 268 1,351 22 168.9 Texas Tech 8 285 1,351 15 168.9 BYU 8 287 1,348 11 168.5 FAU 7 264 1,179 15 168.4 Washington St. 8 302 1,347 20 168.4 Louisiana-Monroe 7 261 1,176 10 168.0 Oregon 8 283 1,337 16 167.1 Purdue 7 215 1,145 7 163.6 New Mexico St. 7 268 1,133 10 161.9 Pittsburgh 7 205 1,126 11 160.9 South Carolina 7 308 1,126 13 160.9 Texas 8 282 1,267 16 158.4 Boston College 8 320 1,263 11 157.9 Louisville 8 244 1,258 14 157.2 Utah St. 8 254 1,257 12 157.1 Vanderbilt 8 316 1,249 13 156.1 North Texas 8 243 1,248 16 156.0 Tulsa 8 291 1,233 8 154.1 South Florida 7 260 1,072 15 153.1 Washington 8 258 1,223 7 152.9 Utah 8 283 1,207 5 150.9 Buffalo 8 299 1,201 12 150.1 Florida 7 239 1,048 16 149.7 Appalachian St. 7 236 1,038 9 148.3 Bowling Green 8 268 1,176 15 147.0 Houston 8 293 1,176 5 147.0 Illinois 8 285 1,156 9 144.5 Southern Cal 8 217 1,153 15 144.1 E. Michigan 8 332 1,143 14 142.9 Wake Forest 8 290 1,136 12 142.0 Kentucky 8 297 1,134 9 141.8 UTSA 8 310 1,125 8 140.6 Virginia 8 284 1,124 8 140.5 Arkansas St. 8 290 1,106 9 138.2 Michigan St. 8 272 1,096 9 137.0 Georgia St. 7 211 958 5 136.9 Umass 8 305 1,090 9 136.2 UAB 7 246 942 4 134.6 East Carolina 8 265 1,069 11 133.6 Mississippi St. 8 299 1,049 10 131.1 Georgia 7 203 912 13 130.3 Stanford 8 289 1,039 4 129.9 Arizona 8 225 1,030 10 128.8 Wyoming 8 302 1,025 10 128.1 Miami (Ohio) 8 232 1,022 5 127.8 Nebraska 8 273 1,022 13 127.8 Charlotte 8 274 1,021 12 127.6 Georgia Southern 8 269 1,016 14 127.0 San Diego St. 7 244 885 8 126.4 Troy 8 262 990 7 123.8 W. Kentucky 7 239 850 9 121.4 UTEP 8 283 967 4 120.9 Maryland 8 257 952 13 119.0 California 8 280 950 12 118.8 Fresno St. 8 278 938 15 117.2 Oklahoma 8 306 936 7 117.0 LSU 8 218 922 12 115.2 Ball St. 8 263 908 8 113.5 Rice 8 188 906 10 113.2 Toledo 8 275 903 9 112.9 Oklahoma St. 8 237 890 11 111.2 Northwestern 8 241 887 9 110.9 Duke 8 256 885 8 110.6 Southern Miss. 8 251 870 12 108.8 Minnesota 8 242 864 13 108.0 NC State 8 242 855 10 106.9 Kennesaw St. 7 266 746 5 106.6 FIU 8 254 834 12 104.2 Hawaii 8 216 829 7 103.6 TCU 8 237 820 13 102.5 San Jose St. 8 201 783 10 97.9 Louisiana Tech 7 250 661 8 94.4 Temple 8 258 734 5 91.8 Syracuse 7 213 632 9 90.3 Akron 8 212 696 7 87.0 Colorado 8 233 645 10 80.6 Florida St. 8 229 643 5 80.4 Kent St. 8 254 617 3 77.1 Middle Tennessee 8 224 613 7 76.6 UCLA 7 178 452 3 64.6

