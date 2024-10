NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting G Yds Punts Net Florida St. 6 1527 31 46.26 Arkansas 6 721 15 46.00 Southern Cal 6…

Net Punting

G Yds Punts Net Florida St. 6 1527 31 46.26 Arkansas 6 721 15 46.00 Southern Cal 6 996 20 45.75 Baylor 6 1096 22 44.82 Alabama 6 1145 25 44.68 Mississippi 7 719 16 44.31 Georgia 6 847 18 43.94 Michigan St. 6 1103 23 43.87 Florida 6 1001 22 43.86 Indiana 6 444 10 43.80 Wake Forest 6 1009 22 43.64 Auburn 6 674 15 43.60 Pittsburgh 6 854 19 42.95 Hawaii 6 1156 25 42.92 Mississippi St. 6 1050 23 42.70 California 6 1424 31 42.32 Bowling Green 6 978 23 42.30 Georgia Southern 6 1421 33 42.18 Oklahoma 6 1654 36 42.11 Oklahoma St. 6 1304 28 42.07 Wisconsin 6 1048 23 42.04 Cincinnati 6 783 17 41.76 UCLA 6 1048 24 41.71 W. Kentucky 6 942 20 41.65 South Florida 6 1391 31 41.65 Purdue 6 1492 33 41.58 Maryland 6 1236 28 41.54 Arkansas St. 6 1361 31 41.45 Oregon 6 785 17 41.29 Utah 6 924 20 41.25 Penn St. 6 679 16 41.19 Oregon St. 6 724 16 41.12 Duke 6 1492 34 41.09 Memphis 6 997 23 40.83 Army 6 463 11 40.82 Georgia St. 5 1128 25 40.68 Texas A&M 6 876 20 40.65 Virginia 6 1013 24 40.54 North Texas 6 895 22 40.36 Vanderbilt 6 848 19 40.32 Colorado St. 6 1149 27 40.26 Akron 7 1853 41 40.22 Missouri 6 789 19 40.21 E. Michigan 6 856 20 40.15 Arizona St. 6 759 18 40.06 Stanford 6 947 22 40.00 W. Michigan 6 1053 25 39.96 UCF 6 710 16 39.94 Iowa 6 1339 30 39.93 Wyoming 6 1580 37 39.86 San Diego St. 6 1532 34 39.79 Southern Miss. 6 1226 28 39.75 UTSA 6 1207 31 39.65 James Madison 6 775 18 39.61 Kentucky 6 836 20 39.60 Illinois 6 773 18 39.56 Liberty 5 883 20 39.55 Jacksonville St. 5 772 18 39.33 Northwestern 6 1242 29 39.31 Utah St. 6 1264 30 39.30 Texas 6 626 15 39.27 Temple 6 1322 33 39.24 NC State 7 1199 27 39.22 Kennesaw St. 5 1059 24 39.21 South Carolina 6 1149 26 39.19 BYU 6 923 22 39.18 New Mexico St. 5 1601 35 39.14 Rutgers 6 1209 28 39.07 Middle Tennessee 6 1086 26 39.04 Minnesota 7 1250 30 39.00 Charlotte 6 1251 29 38.97 Arizona 6 788 18 38.89 Ohio St. 6 726 18 38.83 Nevada 7 1000 24 38.79 Tennessee 6 1071 24 38.79 Buffalo 6 1714 41 38.78 New Mexico 6 759 18 38.78 UAB 6 706 17 38.71 Virginia Tech 6 882 21 38.67 Texas Tech 6 897 21 38.57 West Virginia 6 601 15 38.53 FAU 6 1004 23 38.48 Ohio 6 1222 29 38.38 Tulane 6 665 16 38.38 Miami (Ohio) 6 1228 30 38.37 Notre Dame 6 927 23 38.35 LSU 6 741 19 38.32 Syracuse 6 681 16 38.12 Navy 5 825 19 38.05 San Jose St. 6 1052 26 38.04 Clemson 6 1012 24 37.96 South Alabama 6 959 24 37.92 Rice 6 1227 29 37.90 Houston 6 1243 30 37.87 Uconn 6 1130 27 37.85 Louisiana-Lafayette 6 420 11 37.64 Cent. Michigan 6 1041 26 37.62 UNLV 6 729 17 37.53 Air Force 6 1290 29 37.52 Miami 6 443 10 37.50 Washington St. 6 902 21 37.29 Georgia Tech 7 1049 24 37.25 Michigan 6 1156 27 37.15 Louisiana-Monroe 6 1227 31 37.00 Toledo 6 935 23 36.87 East Carolina 6 1171 29 36.86 Kansas St. 6 889 21 36.71 SMU 6 563 13 36.69 Coastal Carolina 6 1011 26 36.62 FIU 6 1112 28 36.61 Old Dominion 6 1566 39 36.56 Kent St. 6 1572 37 36.51 UTEP 6 1215 32 36.50 Iowa St. 6 829 21 36.05 Louisville 6 598 15 35.87 Troy 6 1063 27 35.85 Louisiana Tech 5 1000 25 35.84 Colorado 6 1061 24 35.83 Ball St. 6 1065 26 35.69 North Carolina 7 957 25 35.60 Umass 7 1408 34 35.59 TCU 6 637 15 35.40 N. Illinois 6 773 20 35.35 Texas State 6 512 14 35.14 Boston College 6 931 25 34.80 Boise St. 6 819 19 34.79 Appalachian St. 6 1113 27 34.70 Sam Houston St. 6 1090 28 34.68 Marshall 6 1224 30 34.47 Fresno St. 6 1007 26 34.38 Nebraska 6 936 23 33.52 Washington 7 840 20 33.25 Kansas 6 867 19 32.95 Tulsa 6 1346 33 32.21

