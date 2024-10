FedEx Open de France Par Scores

Sunday At Le Golf National Guyancourt, France Purse: $3.3 million Yardage: 7,247; Par: 71 Final Round Dan Bradbury, England (835),…

Dan Bradbury, England (835), $505,265 67-66-69-66—268 -16 Sam Bairstow, England (332), $197,202 71-65-65-68—269 -15 Thorbjorn Olesen, Denmark (332), $197,202 65-69-67-68—269 -15 Yannik Paul, Germany (332), $197,202 66-70-67-66—269 -15 Jeff Winther, Denmark (332), $197,202 68-71-66-64—269 -15 Matthew Jordan, England (162), $96,595 71-64-68-67—270 -14 Francesco Laporta, Italy (162), $96,595 73-64-66-67—270 -14 Johannes Veerman, United States (118), $70,440 68-73-63-67—271 -13 Gunner Wiebe, United States (118), $70,440 70-68-65-68—271 -13 Simon Forsstrom, Sweden (95), $57,065 70-64-69-69—272 -12 Brandon Stone, South Africa (95), $57,065 67-71-70-64—272 -12 Fabrizio Zanotti, Paraguay (86), $51,121 66-68-70-69—273 -11 Aaron Cockerill, Canada (73), $43,809 68-68-69-69—274 -10 Gavin Green, Malaysia (73), $43,809 68-68-68-70—274 -10 Rasmus Hojgaard, Denmark (73), $43,809 68-66-70-70—274 -10 Justin Rose, England (73), $43,809 67-68-70-69—274 -10 Jordan L. Smith, England (73), $43,809 68-72-66-68—274 -10 Joe Dean, England (57), $33,816 65-71-66-73—275 -9 Julien Guerrier, France (57), $33,816 73-67-66-69—275 -9 Justin Harding, South Africa (57), $33,816 67-70-68-70—275 -9 Calum Hill, Scotland (57), $33,816 69-70-68-68—275 -9 Nicolai Hojgaard, Denmark (57), $33,816 66-72-68-69—275 -9 Guido Migliozzi, Italy (57), $33,816 68-73-67-67—275 -9 Niklas Norgaard Moller, Denmark (57), $33,816 71-68-68-68—275 -9 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (57), $33,816 70-67-68-70—275 -9 Adrien Saddier, France (57), $33,816 66-73-70-66—275 -9 Casey Jarvis, South Africa (46), $27,344 71-69-67-69—276 -8 Tom McKibbin, Northern Ireland (46), $27,344 69-70-73-64—276 -8 David Micheluzzi, Australia (46), $27,344 72-67-67-70—276 -8 Matthew Southgate, England (46), $27,344 68-72-70-66—276 -8 Jesper Svensson, Sweden (46), $27,344 65-68-67-76—276 -8 Ross Fisher, England (40), $22,886 68-71-71-67—277 -7 Maximilian Kieffer, Germany (40), $22,886 68-70-70-69—277 -7 Victor Perez, France (40), $22,886 71-67-70-69—277 -7 Tom Vaillant, France (40), $22,886 70-70-68-69—277 -7 Oliver Wilson, England (40), $22,886 69-69-69-70—277 -7 Jorge Campillo, Spain (32), $17,536 68-69-69-72—278 -6 Todd Clements, England (32), $17,536 70-67-75-66—278 -6 Thomas Detry, Belgium (32), $17,536 70-63-72-73—278 -6 Ewen Ferguson, Scotland (32), $17,536 69-67-69-73—278 -6 Alex Fitzpatrick, England (32), $17,536 74-66-67-71—278 -6 David Law, Scotland (32), $17,536 70-70-67-71—278 -6 James Morrison, England (32), $17,536 71-70-69-68—278 -6 Sebastian Soderberg, Sweden (32), $17,536 69-71-65-73—278 -6 Connor Syme, Scotland (32), $17,536 68-71-69-70—278 -6 Matt Wallace, England (32), $17,536 69-69-73-67—278 -6 Paul Waring, England (32), $17,536 68-66-71-73—278 -6 Lev Grinberg, Ukraine 66-71-70-71—278 -6 Wu Ashun, China (24), $13,077 73-65-71-70—279 -5 Hao-Tong Li, China (24), $13,077 67-72-71-69—279 -5 Matteo Manassero, Italy (24), $13,077 71-67-67-74—279 -5 David Ravetto, France (24), $13,077 69-71-68-71—279 -5 Eddie Pepperell, England (21), $11,294 68-69-70-73—280 -4 Bernd Wiesberger, Austria (21), $11,294 71-69-69-71—280 -4 Joel Girrbach, Switzerland (19), $10,254 70-71-72-68—281 -3 Darius Van Driel, Netherlands (19), $10,254 73-66-68-74—281 -3 Dylan Frittelli, South Africa (16), $9,362 67-73-72-70—282 -2 Marcus Kinhult, Sweden (16), $9,362 67-71-72-72—282 -2 Adrian Otaegui, Spain (16), $9,362 71-69-74-68—282 -2 Matthieu Pavon, France (16), $9,362 72-69-70-71—282 -2 Gregory Havret, France (0), $8,619 75-66-72-70—283 -1 Manuel Elvira, Spain (14), $8,025 68-70-71-75—284 E Antoine Rozner, France (14), $8,025 69-71-71-73—284 E Clement Sordet, France (14), $8,025 67-72-74-71—284 E Romain Wattel, France (0), $7,282 70-69-73-73—285 +1 Robin Williams, South Africa (0), $7,282 70-69-77-69—285 +1 Will Enefer, England (11), $6,687 71-70-77-68—286 +2 Rikuya Hoshino, Japan (11), $6,687 74-67-74-71—286 +2 Lukas Nemecz, Austria (11), $6,242 67-70-75-76—288 +4 Alexander Knappe, Germany (10), $5,944 73-67-78-71—289 +5 Marcel Siem, Germany (10), $5,647 71-70-74-75—290 +6

