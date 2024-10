Estrella Damm N.A. Andalucía Masters Par Scores

Saturday At Real Club de Golf Sotogrande Sotogrande, Spain Purse: $3.3 million Yardage: 7,101; Par: 72 Third Round Jorge Campillo,…

Saturday

At Real Club de Golf Sotogrande

Sotogrande, Spain

Purse: $3.3 million

Yardage: 7,101; Par: 72

Third Round

Jorge Campillo, Spain 64-65-68—197 -19 Julien Guerrier, France 62-72-63—197 -19 Daniel Brown, England 63-70-67—200 -16 Jordan L. Smith, England 67-67-67—201 -15 Rasmus Hojgaard, Denmark 67-71-65—203 -13 Jon Rahm, Spain 70-66-68—204 -12 Andy Sullivan, England 69-68-67—204 -12 Jacques Kruyswijk, South Africa 70-68-67—205 -11 Johannes Veerman, United States 65-72-68—205 -11 Fabrizio Zanotti, Paraguay 67-69-69—205 -11 Sean Crocker, United States 70-68-68—206 -10 Justin Harding, South Africa 73-67-66—206 -10 Romain Langasque, France 66-71-69—206 -10 Jayden Trey Schaper, South Africa 70-66-70—206 -10 Marcel Schneider, Germany 69-70-67—206 -10 Scott Jamieson, Scotland 68-66-73—207 -9 Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 68-71-68—207 -9 Thorbjorn Olesen, Denmark 68-72-67—207 -9 Paul Waring, England 68-71-68—207 -9 Ricardo Gouveia, Portugal 70-70-68—208 -8 Angel Hidalgo, Spain 70-66-72—208 -8 Adrian Otaegui, Spain 72-67-69—208 -8 Marco Penge, England 68-69-71—208 -8 David Puig, Spain 69-72-67—208 -8 Thomas Aiken, South Africa 72-69-68—209 -7 Dan Bradbury, England 70-71-68—209 -7 Laurie Canter, England 72-67-70—209 -7 Ross Fisher, England 69-72-68—209 -7 Daniel Hillier, New Zealand 68-69-72—209 -7 Nicolai Hojgaard, Denmark 73-69-67—209 -7 Maximilian Kieffer, Germany 71-69-69—209 -7 Marcus Kinhult, Sweden 72-70-67—209 -7 Tom McKibbin, Northern Ireland 67-73-69—209 -7 Tom Vaillant, France 68-73-68—209 -7 Bernd Wiesberger, Austria 69-67-73—209 -7 Wu Ashun, China 73-69-68—210 -6 Francesco Laporta, Italy 69-69-72—210 -6 Niklas Norgaard Moller, Denmark 66-71-73—210 -6 Richie Ramsay, Scotland 69-72-69—210 -6 Sam Bairstow, England 72-68-71—211 -5 Aaron Cockerill, Canada 71-69-71—211 -5 Nacho Elvira, Spain 70-70-71—211 -5 Grant Forrest, Scotland 73-69-69—211 -5 Calum Hill, Scotland 72-69-70—211 -5 Rikuya Hoshino, Japan 71-71-69—211 -5 Daan Huizing, Netherlands 68-73-70—211 -5 David Law, Scotland 74-67-70—211 -5 Joost Luiten, Netherlands 72-69-70—211 -5 Matteo Manassero, Italy 72-69-70—211 -5 John Parry, England 69-70-72—211 -5 Freddy Schott, Germany 68-71-72—211 -5 Matthias Schwab, Austria 70-71-70—211 -5 Brandon Stone, South Africa 69-70-72—211 -5 Andrew Wilson, England 70-71-70—211 -5 Jeff Winther, Denmark 70-67-74—211 -5 Casey Jarvis, South Africa 69-72-71—212 -4 Victor Perez, France 68-70-74—212 -4 Matt Wallace, England 70-69-73—212 -4 Adri Arnaus, Spain 71-71-71—213 -3 Alejandro Del Rey, Spain 69-73-71—213 -3 Jesper Svensson, Sweden 68-74-71—213 -3 Thriston Lawrence, South Africa 69-70-75—214 -2 Antoine Rozner, France 73-69-72—214 -2 Callum Shinkwin, England 70-72-72—214 -2 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 71-69-75—215 -1 Matthis Besard, Belgium 69-71-76—216 E Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 70-72-74—216 E Daniel Gavins, England 71-68-77—216 E Pablo Larrazabal, Spain 73-66-77—216 E Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 72-69-76—217 +1

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.