Buick LPGA Shanghai Scores

Monday At Qizhong Garden Golf Club Shanghai Purse: $2.1 million Yardage: 6,672; Par: 72 Final Round Ruoning Yin, $315,000 70-66-63-64—263…

Ruoning Yin, $315,000 70-66-63-64—263 Sei Young Kim, $166,508 62-70-69-68—269 Mao Saigo, $166,508 68-65-65-71—269 Yealimi Noh, $108,310 68-67-68-67—270 Hye Jin Choi, $79,252 71-68-71-62—272 Jeeno Thitikul, $79,252 68-68-69-67—272 Angel Yin, $59,703 67-69-73-64—273 Minjee Lee, $52,307 67-67-71-69—274 Celine Boutier, $43,148 64-72-70-69—275 Nasa Hataoka, $43,148 70-66-69-70—275 Arpichaya Yubol, $43,148 67-73-66-69—275 Auston Kim, $33,708 71-68-71-66—276 Lucy Li, $33,708 65-68-72-71—276 Ruixin Liu, $33,708 68-72-68-68—276 Yu Liu, $33,708 69-70-68-69—276 Patty Tavatanakit, $28,953 70-70-68-69—277 Jin Hee Im, $25,783 72-69-70-67—278 Gaby Lopez, $25,783 71-67-70-70—278 Haruka Morita-WanyaoLu, $25,783 69-67-69-73—278 Anna Nordqvist, $25,783 69-68-73-68—278 A Lim Kim, $22,614 72-69-69-69—279 Paula Reto, $22,614 69-67-71-72—279 Chanettee Wannasaen, $22,614 66-76-67-70—279 Peiyun Chien, $20,553 66-74-70-70—280 Alexa Pano, $20,553 68-68-72-72—280 Pajaree Anannarukarn, $17,647 69-67-73-72—281 Muni He, $17,647 66-73-70-72—281 Caroline Inglis, $17,647 70-68-72-71—281 Leona Maguire, $17,647 66-72-71-72—281 Yanhong Pan, $17,647 68-69-68-76—281 Weiwei Zhang, $17,647 67-73-72-69—281 Nicole Broch Estrup, $14,397 70-72-70-70—282 Nataliya Guseva, $14,397 70-70-69-73—282 Shuying Li, $14,397 70-73-68-71—282 Xiaowen Yin, $14,397 74-68-67-73—282 Kristen Gillman, $11,962 72-71-68-72—283 Moriya Jutanugarn, $11,962 67-73-72-71—283 Xiyu Lin, $11,962 67-71-73-72—283 Yu Jin Sung, $11,962 72-73-69-69—283 Bailey Tardy, $11,962 69-74-68-72—283 Celine Borge, $9,563 71-76-68-69—284 Esther Henseleit, $9,563 75-67-70-72—284 Wei-Ling Hsu, $9,563 69-73-71-71—284 Yan Liu, $9,563 72-74-68-70—284 Emily Pedersen, $9,563 73-74-68-69—284 Rose Zhang, $9,563 71-73-67-73—284 Hannah Green, $7,608 77-70-69-69—285 Danielle Kang, $7,608 73-72-72-68—285 Somi Lee, $7,608 70-71-72-72—285 Mary Liu, $7,608 69-71-74-71—285 Miranda Wang, $7,608 70-71-73-71—285 Liqi Zeng, $7,608 68-79-67-71—285 Hira Naveed, $6,657 73-68-71-74—286 Jasmine Suwannapura, $6,657 72-72-71-71—286 Aditi Ashok, $6,234 71-72-69-75—287 Savannah Grewal, $6,234 71-73-71-72—287 Minami Katsu, $5,812 71-71-72-74—288 Mi Hyang Lee, $5,812 67-74-80-67—288 Lauren Hartlage, $5,257 71-70-73-75—289 Morgane Metraux, $5,257 80-68-73-68—289 Hinako Shibuno, $5,257 76-71-74-68—289 Albane Valenzuela, $5,257 70-74-73-72—289 Ssu-Chia Cheng, $4,914 70-73-72-75—290 Menghan Li, $0 77-68-74-71—290 Wichanee Meechai, $4,914 76-74-70-70—290 Ashleigh Buhai, $4,596 73-70-72-76—291 Jiwon Jeon, $4,596 75-72-70-74—291 Yuai Ji, $4,596 72-71-75-73—291 Michelle Zhang, $4,596 74-73-74-70—291 Ariya Jutanugarn, $4,280 81-70-72-69—292 Alison Lee, $4,280 74-76-72-70—292 Yuna Nishimura, $4,175 74-77-70-72—293 Alice Ziyi Zhao, $0 75-70-72-76—293 Jinghan Cui, $0 72-78-72-72—294 Yijia Ren, $0 73-74-80-68—295 Mone Inami, $4,120 71-77-72-76—296 Frida Kinhult, $4,068 76-75-74-72—297 Shiyuan Zhou, $0 78-73-69-78—298 Zi Ge Wang, $0 76-70-79-79—304 Runzhi Pang, $4,015 75-78-78-74—305 Zixuan Wang, $3,967 82-73-77-74—306

