Omega European Masters Par Scores

Saturday At Crans-Sur-Sierre Golf Club Crans-Montana, Switzerland Purse: $3.3 million Yardage: 6,823; Par: 70 Third Round Matt Wallace, England 64-62-73—199…

Saturday

At Crans-Sur-Sierre Golf Club

Crans-Montana, Switzerland

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,823; Par: 70

Third Round

Matt Wallace, England 64-62-73—199 -11 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 63-69-71—203 -7 Andrew Johnston, England 65-67-72—204 -6 Henrik Norlander, Sweden 64-67-73—204 -6 Alex Fitzpatrick, England 63-67-75—205 -5 Cedric Gugler, Switzerland 65-69-71—205 -5 Edoardo Molinari, Italy 69-67-69—205 -5 Jason Scrivener, Australia 64-69-72—205 -5 Jonas Blixt, Sweden 71-67-68—206 -4 Nacho Elvira, Spain 67-68-71—206 -4 Rasmus Hojgaard, Denmark 67-67-72—206 -4 Casey Jarvis, South Africa 70-64-72—206 -4 Sebastian Soderberg, Sweden 68-69-69—206 -4 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 65-67-74—206 -4 Alexander Bjork, Sweden 66-68-73—207 -3 Gavin Green, Malaysia 71-65-71—207 -3 Sebastian Friedrichsen, Denmark 72-66-70—208 -2 Richie Ramsay, Scotland 65-69-74—208 -2 Jordan L. Smith, England 66-65-77—208 -2 Bernd Wiesberger, Austria 68-69-71—208 -2 Darren Fichardt, South Africa 69-69-71—209 -1 Chase Hanna, United States 67-68-74—209 -1 Rikuya Hoshino, Japan 67-67-75—209 -1 Daan Huizing, Netherlands 64-73-72—209 -1 Thriston Lawrence, South Africa 68-67-74—209 -1 Joost Luiten, Netherlands 68-67-74—209 -1 Guido Migliozzi, Italy 68-66-75—209 -1 Jayden Trey Schaper, South Africa 67-70-72—209 -1 Oliver Wilson, England 70-67-72—209 -1 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 67-71-72—210 E Nicolas Colsaerts, Belgium 69-69-72—210 E Jannik De Bruyn, Germany 66-71-73—210 E Louis De Jager, South Africa 68-68-74—210 E Jeong-Weon Ko, France 72-67-71—210 E Stuart Manley, Wales 65-73-72—210 E Eddie Pepperell, England 67-66-77—210 E Marcel Siem, Germany 70-68-72—210 E Tom Vaillant, France 71-66-73—210 E Thomas Aiken, South Africa 72-65-74—211 +1 Ugo Coussaud, France 68-70-73—211 +1 Stephen Gallacher, Scotland 67-72-72—211 +1 Nicola Gerhardsen, Switzerland 65-74-72—211 +1 Sam Hutsby, England 66-71-74—211 +1 Ronan Kleu, Switzerland 72-67-72—211 +1 Brandon Stone, South Africa 65-71-75—211 +1 Lucas Vacarisas, Spain 70-68-73—211 +1 Jeff Winther, Denmark 68-67-76—211 +1 Sean Crocker, United States 68-70-74—212 +2 Angel Hidalgo, Spain 67-69-76—212 +2 Gary Hurley, Ireland 68-70-74—212 +2 Scott Jamieson, Scotland 69-68-75—212 +2 Matthew Jordan, England 68-69-75—212 +2 Taichi Kho, Hong Kong 70-67-75—212 +2 Maximilian Kieffer, Germany 70-68-74—212 +2 Andrea Pavan, Italy 68-68-76—212 +2 Antoine Rozner, France 69-69-74—212 +2 Gregory Bourdy, France 69-69-75—213 +3 Alejandro Del Rey, Spain 69-69-75—213 +3 John Parry, England 68-69-76—213 +3 David Ravetto, France 71-68-74—213 +3 Max Schliesing, Switzerland 70-69-74—213 +3 Matti Schmid, Germany 68-67-78—213 +3 Connor Syme, Scotland 68-66-79—213 +3 Gunner Wiebe, United States 68-67-78—213 +3 Wu Ashun, China 71-68-75—214 +4 Matt Fitzpatrick, England 66-73-75—214 +4 Masahiro Kawamura, Japan 67-72-75—214 +4 Francesco Laporta, Italy 67-70-77—214 +4 Matthias Schwab, Austria 67-71-76—214 +4 Fabrizio Zanotti, Paraguay 72-67-75—214 +4 Jorge Campillo, Spain 72-67-76—215 +5 Aaron Cockerill, Canada 66-73-76—215 +5 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 70-69-76—215 +5 Jacob Skov Olesen, Denmark 69-69-77—215 +5 Brandon Robinson-Thompson, England 70-69-76—215 +5 Adrien Saddier, France 67-69-79—215 +5 Mikko Korhonen, Finland 69-69-78—216 +6 Hao-Tong Li, China 67-71-80—218 +8 Ryo Hisatsune, Japan 70-69-80—219 +9 Rhys Enoch, Wales 76-63-84—223 +13

