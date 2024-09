NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg Mississippi 2 155 1427 713.5 Arkansas 2 163 1335 667.5 UCF 2 150…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Mississippi 2 155 1427 713.5 Arkansas 2 163 1335 667.5 UCF 2 150 1193 596.5 Tennessee 2 157 1178 589.0 Louisville 2 133 1171 585.5 Purdue 1 66 583 583.0 Indiana 2 133 1115 557.5 Cincinnati 2 138 1107 553.5 N. Illinois 2 135 1094 547.0 Ohio St. 2 136 1087 543.5 Miami 2 140 1078 539.0 Pittsburgh 2 148 1065 532.5 Wake Forest 2 151 1057 528.5 North Texas 2 153 1054 527.0 Washington St. 2 116 1053 526.5 Texas Tech 2 161 1030 515.0 Boise St. 2 139 1020 510.0 Coastal Carolina 2 150 1008 504.0 Missouri 2 161 1007 503.5 Liberty 2 140 1006 503.0 UNLV 2 143 1003 501.5 Syracuse 2 148 995 497.5 Alabama 2 133 993 496.5 Rutgers 2 137 991 495.5 Southern Cal 2 138 991 495.5 Texas State 2 153 990 495.0 Arizona 2 112 988 494.0 Tulsa 2 132 984 492.0 Washington 2 124 983 491.5 East Carolina 2 163 972 486.0 Maryland 2 148 968 484.0 Tulane 2 122 963 481.5 Georgia 2 121 945 472.5 Louisiana-Lafayette 2 124 935 467.5 Texas 2 142 934 467.0 Uconn 2 129 934 467.0 Boston College 2 127 932 466.0 Oregon St. 2 150 930 465.0 Virginia 2 134 927 463.5 South Alabama 2 146 917 458.5 Arizona St. 2 148 914 457.0 Auburn 2 103 914 457.0 Clemson 2 125 900 450.0 Penn St. 2 117 895 447.5 Florida 2 116 893 446.5 Army 2 126 881 440.5 TCU 2 143 875 437.5 Ball St. 1 80 435 435.0 Appalachian St. 2 138 863 431.5 BYU 2 141 863 431.5 Cent. Michigan 2 136 860 430.0 Kansas 2 130 857 428.5 Arkansas St. 2 165 853 426.5 Bowling Green 2 122 850 425.0 Navy 2 132 846 423.0 Kansas St. 2 112 845 422.5 SMU 3 218 1264 421.3 Nebraska 2 148 841 420.5 Ohio 2 137 840 420.0 Oregon 2 144 839 419.5 Utah St. 2 117 836 418.0 Marshall 2 130 827 413.5 Georgia Tech 3 180 1213 404.3 Rice 2 126 807 403.5 Utah 2 125 805 402.5 LSU 2 123 799 399.5 West Virginia 2 124 799 399.5 Iowa 2 138 795 397.5 New Mexico 2 134 794 397.0 Nevada 3 203 1189 396.3 Michigan St. 2 130 786 393.0 Oklahoma St. 2 146 779 389.5 UAB 2 152 776 388.0 Texas A&M 2 131 775 387.5 Wisconsin 2 150 773 386.5 Louisiana Tech 1 73 386 386.0 Colorado 2 119 764 382.0 Fresno St. 2 137 757 378.5 Illinois 2 130 757 378.5 Georgia St. 2 136 751 375.5 UTSA 2 152 750 375.0 Georgia Southern 2 141 746 373.0 Mississippi St. 2 112 742 371.0 North Carolina 2 135 742 371.0 Memphis 2 115 739 369.5 Virginia Tech 2 136 735 367.5 Stanford 2 134 716 358.0 Iowa St. 2 112 714 357.0 Umass 2 159 713 356.5 Vanderbilt 2 117 713 356.5 South Florida 2 151 712 356.0 Toledo 2 114 704 352.0 James Madison 2 119 702 351.0 San Jose St. 2 133 699 349.5 Duke 2 137 693 346.5 Sam Houston St. 2 127 693 346.5 UCLA 1 58 343 343.0 Charlotte 2 132 682 341.0 Minnesota 2 127 666 333.0 Baylor 2 132 665 332.5 NC State 2 123 664 332.0 Jacksonville St. 2 117 647 323.5 San Diego St. 2 122 647 323.5 Notre Dame 2 125 642 321.0 Troy 2 126 642 321.0 Louisiana-Monroe 2 120 632 316.0 UTEP 2 116 628 314.0 Oklahoma 2 126 627 313.5 Colorado St. 2 122 618 309.0 Northwestern 2 134 616 308.0 California 2 136 613 306.5 W. Kentucky 2 131 612 306.0 Hawaii 2 131 609 304.5 Middle Tennessee 2 134 607 303.5 Old Dominion 2 147 592 296.0 Florida St. 2 116 584 292.0 E. Michigan 2 128 579 289.5 Buffalo 2 122 572 286.0 Houston 2 127 565 282.5 New Mexico St. 2 138 555 277.5 Michigan 2 117 553 276.5 South Carolina 2 129 540 270.0 Miami (Ohio) 1 61 267 267.0 Temple 2 127 509 254.5 Kentucky 2 105 500 250.0 Kent St. 2 131 492 246.0 FIU 2 110 491 245.5 Southern Miss. 2 91 490 245.0 Akron 2 123 484 242.0 FAU 2 125 483 241.5 Kennesaw St. 2 117 457 228.5 Air Force 2 135 434 217.0 Wyoming 2 121 388 194.0 W. Michigan 2 100 360 180.0

