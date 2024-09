NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg Mississippi 4 303 2683 670.8 Miami 4 274 2420 605.0 UCF 3 226…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Mississippi 4 303 2683 670.8 Miami 4 274 2420 605.0 UCF 3 226 1712 570.7 Tennessee 4 310 2263 565.8 Ohio St. 3 193 1656 552.0 Boise St. 3 205 1629 543.0 Penn St. 3 198 1613 537.7 Arkansas 4 310 2096 524.0 Pittsburgh 4 268 2096 524.0 Washington St. 4 275 2061 515.2 Indiana 4 263 2055 513.8 Texas 4 290 2045 511.2 South Alabama 4 266 2011 502.8 Louisville 3 179 1497 499.0 Texas Tech 4 315 1950 487.5 North Texas 4 292 1941 485.2 N. Illinois 3 220 1453 484.3 Clemson 3 192 1423 474.3 Missouri 4 311 1889 472.2 Rutgers 3 214 1413 471.0 Navy 3 185 1412 470.7 North Carolina 4 284 1871 467.8 Cincinnati 4 263 1869 467.2 Alabama 3 189 1400 466.7 Maryland 4 292 1856 464.0 Auburn 4 230 1848 462.0 Oregon 3 203 1385 461.7 Texas State 3 228 1383 461.0 Liberty 4 279 1827 456.8 Southern Cal 3 211 1370 456.7 Washington 4 259 1826 456.5 Wake Forest 3 225 1368 456.0 Virginia 4 282 1822 455.5 TCU 4 291 1815 453.8 Syracuse 3 207 1360 453.3 Louisiana-Lafayette 3 186 1356 452.0 Uconn 4 278 1790 447.5 Georgia Tech 5 315 2195 439.0 Appalachian St. 4 289 1753 438.2 Arizona 3 173 1312 437.3 James Madison 3 191 1309 436.3 Memphis 4 281 1735 433.8 New Mexico 4 285 1727 431.8 Utah 4 280 1721 430.2 Army 3 195 1289 429.7 Utah St. 4 266 1700 425.0 Florida 4 234 1697 424.2 Cent. Michigan 4 252 1696 424.0 UNLV 3 208 1270 423.3 Oregon St. 4 292 1684 421.0 Coastal Carolina 4 270 1679 419.8 LSU 4 267 1674 418.5 Texas A&M 4 275 1671 417.8 Tulsa 4 267 1670 417.5 Notre Dame 4 259 1648 412.0 Kansas 4 261 1640 410.0 West Virginia 4 262 1640 410.0 SMU 4 279 1639 409.8 South Florida 4 307 1639 409.8 Arizona St. 4 288 1637 409.2 East Carolina 4 289 1627 406.8 Fresno St. 4 272 1627 406.8 Oklahoma St. 4 279 1624 406.0 Colorado 4 270 1615 403.8 San Jose St. 4 272 1614 403.5 Georgia 3 175 1207 402.3 Nebraska 4 264 1609 402.2 Mississippi St. 4 269 1607 401.8 Iowa St. 3 185 1204 401.3 Kansas St. 4 248 1603 400.8 Michigan St. 4 261 1603 400.8 Tulane 4 253 1597 399.2 Iowa 4 271 1591 397.8 Bowling Green 3 182 1189 396.3 Jacksonville St. 4 248 1579 394.8 Georgia St. 3 211 1177 392.3 BYU 4 256 1562 390.5 W. Kentucky 4 263 1556 389.0 UTSA 4 304 1546 386.5 Virginia Tech 4 267 1520 380.0 Boston College 4 240 1518 379.5 Illinois 4 254 1517 379.2 Nevada 5 325 1895 379.0 UAB 3 219 1130 376.7 Sam Houston St. 4 278 1497 374.2 California 4 281 1496 374.0 South Carolina 4 270 1487 371.8 Toledo 4 262 1483 370.8 NC State 4 261 1466 366.5 Baylor 4 256 1457 364.2 Marshall 3 200 1091 363.7 Hawaii 4 261 1445 361.2 Duke 4 275 1442 360.5 Stanford 3 204 1067 355.7 Purdue 3 162 1064 354.7 Wisconsin 3 222 1063 354.3 Vanderbilt 4 243 1417 354.2 Middle Tennessee 4 262 1415 353.8 Troy 4 231 1402 350.5 Ohio 4 245 1398 349.5 W. Michigan 3 161 1037 345.7 Umass 4 301 1356 339.0 E. Michigan 4 285 1353 338.2 Minnesota 4 243 1340 335.0 FIU 4 228 1334 333.5 Arkansas St. 4 292 1315 328.8 Colorado St. 4 257 1314 328.5 Louisiana Tech 3 199 984 328.0 Michigan 4 237 1310 327.5 Ball St. 3 209 981 327.0 Georgia Southern 4 268 1292 323.0 Charlotte 4 249 1287 321.8 UTEP 4 258 1287 321.8 Temple 4 255 1274 318.5 Kentucky 4 246 1272 318.0 Rice 4 234 1263 315.8 San Diego St. 3 187 923 307.7 Southern Miss. 4 211 1223 305.8 Oklahoma 4 269 1198 299.5 Old Dominion 3 200 885 295.0 Northwestern 4 254 1178 294.5 Houston 4 244 1177 294.2 Miami (Ohio) 3 185 876 292.0 UCLA 3 166 876 292.0 FAU 4 246 1153 288.2 Florida St. 4 239 1106 276.5 Buffalo 4 236 1070 267.5 Akron 4 249 1054 263.5 Louisiana-Monroe 3 170 743 247.7 Air Force 3 199 652 217.3 Kennesaw St. 3 181 649 216.3 Wyoming 4 245 849 212.2 New Mexico St. 4 256 835 208.8 Kent St. 4 222 670 167.5

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.