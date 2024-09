NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg Mississippi 3 234 2077 692.3 Tennessee 3 237 1918 639.3 Miami 3 211…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Mississippi 3 234 2077 692.3 Tennessee 3 237 1918 639.3 Miami 3 211 1828 609.3 Arkansas 3 227 1762 587.3 Louisville 2 133 1171 585.5 UCF 3 226 1712 570.7 N. Illinois 2 135 1094 547.0 Ohio St. 2 136 1087 543.5 Texas Tech 3 232 1616 538.7 Texas 3 209 1548 516.0 Indiana 3 195 1545 515.0 South Alabama 3 199 1538 512.7 Boise St. 2 139 1020 510.0 Cincinnati 3 206 1507 502.3 Syracuse 2 148 995 497.5 Rutgers 2 137 991 495.5 Southern Cal 2 138 991 495.5 Missouri 3 234 1447 482.3 Pittsburgh 3 207 1444 481.3 Washington 3 190 1435 478.3 Washington St. 3 180 1434 478.0 Liberty 3 202 1421 473.7 Auburn 3 169 1417 472.3 North Texas 3 217 1407 469.0 Louisiana-Lafayette 2 124 935 467.5 Alabama 3 189 1400 466.7 Oregon 3 203 1385 461.7 Texas State 3 228 1383 461.0 Appalachian St. 3 221 1368 456.0 Wake Forest 3 225 1368 456.0 Maryland 3 228 1359 453.0 Clemson 2 125 900 450.0 Penn St. 2 117 895 447.5 Oklahoma St. 3 220 1339 446.3 Georgia Tech 4 246 1785 446.2 Tulsa 3 201 1336 445.3 TCU 3 213 1335 445.0 Army 2 126 881 440.5 BYU 3 208 1321 440.3 Arizona 3 173 1312 437.3 Virginia 3 201 1297 432.3 East Carolina 3 221 1296 432.0 Coastal Carolina 3 213 1295 431.7 Fresno St. 3 205 1282 427.3 Bowling Green 2 122 850 425.0 South Florida 3 232 1274 424.7 UNLV 3 208 1270 423.3 Navy 2 132 846 423.0 Utah 3 199 1265 421.7 Nebraska 3 196 1264 421.3 SMU 3 218 1264 421.3 Texas A&M 3 203 1263 421.0 Arizona St. 3 220 1261 420.3 Iowa 3 207 1257 419.0 North Carolina 3 205 1255 418.3 Uconn 3 197 1248 416.0 W. Kentucky 3 203 1243 414.3 New Mexico 3 204 1242 414.0 Tulane 3 189 1242 414.0 Marshall 2 130 827 413.5 Oregon St. 3 217 1239 413.0 Kansas St. 3 176 1236 412.0 Michigan St. 3 193 1235 411.7 Boston College 3 181 1230 410.0 Utah St. 3 186 1221 407.0 LSU 3 195 1220 406.7 Notre Dame 3 195 1220 406.7 Kansas 3 189 1209 403.0 Georgia 3 175 1207 402.3 Virginia Tech 3 213 1200 400.0 West Virginia 3 199 1197 399.0 Florida 3 170 1194 398.0 Colorado 3 187 1183 394.3 Georgia St. 3 211 1177 392.3 Ohio 3 194 1175 391.7 Cent. Michigan 3 198 1169 389.7 Toledo 3 187 1158 386.0 Baylor 3 194 1143 381.0 Illinois 3 188 1136 378.7 Arkansas St. 3 234 1133 377.7 UAB 3 219 1130 376.7 Mississippi St. 3 179 1127 375.7 San Jose St. 3 197 1123 374.3 Middle Tennessee 3 187 1120 373.3 Purdue 2 115 745 372.5 Sam Houston St. 3 197 1115 371.7 Duke 3 219 1102 367.3 Georgia Southern 3 198 1097 365.7 Vanderbilt 3 184 1093 364.3 California 3 207 1086 362.0 Memphis 3 186 1076 358.7 Stanford 2 134 716 358.0 Iowa St. 2 112 714 357.0 Jacksonville St. 3 184 1070 356.7 Northwestern 3 201 1066 355.3 Louisiana Tech 2 128 710 355.0 Wisconsin 3 222 1063 354.3 James Madison 2 119 702 351.0 Minnesota 3 185 1052 350.7 W. Michigan 3 161 1037 345.7 Charlotte 3 193 1031 343.7 E. Michigan 3 218 1026 342.0 NC State 3 192 1026 342.0 Nevada 4 256 1361 340.2 UTSA 3 221 994 331.3 Michigan 3 179 988 329.3 Southern Miss. 3 151 977 325.7 Oklahoma 3 201 976 325.3 Miami (Ohio) 2 121 647 323.5 Rice 3 177 966 322.0 UTEP 3 189 963 321.0 Colorado St. 3 192 958 319.3 Louisiana-Monroe 2 120 632 316.0 Houston 3 190 944 314.7 South Carolina 3 190 938 312.7 San Diego St. 3 187 923 307.7 Hawaii 3 194 917 305.7 Umass 3 225 906 302.0 FAU 3 203 903 301.0 Akron 3 198 900 300.0 Troy 3 173 895 298.3 Buffalo 3 182 886 295.3 Old Dominion 3 200 885 295.0 UCLA 2 108 581 290.5 FIU 3 170 859 286.3 Ball St. 2 132 550 275.0 Temple 3 187 823 274.3 Florida St. 3 171 822 274.0 Kentucky 3 178 784 261.3 New Mexico St. 3 199 693 231.0 Air Force 3 199 652 217.3 Kennesaw St. 3 181 649 216.3 Wyoming 3 186 605 201.7 Kent St. 3 179 604 201.3

