NCAA FBS Individual Punt Returns

Punt Returns

G PRYd Yds Avg T.Horton, Colorado St. 2 1 78 78.0 D.Reid, Pittsburgh 2 1 78 78.0 J.Ross, Tennessee 2 1 49 49.0 J.Lane, Virginia Tech 2 2 76 38.0 T.Bachmeier, Stanford 2 3 102 34.0 K.Shanks, UAB 2 3 98 32.7 M.Hight, Vanderbilt 2 5 149 29.8 L.Floriea, Kent St. 2 1 29 29.0 K.Thomas, UTEP 2 1 29 29.0 J.Mbakwe, Alabama 2 1 28 28.0 K.Perich, Minnesota 1 1 28 28.0 J.Price, North Texas 2 1 28 28.0 T.Hines, Hawaii 2 3 83 27.7 D.Kent, Cent. Michigan 2 5 133 26.6 T.Keith, South Florida 2 1 26 26.0 C.Harris, Air Force 2 1 24 24.0 K.Coleman Jr., Mississippi St. 2 5 117 23.4 B.Hammer, Toledo 2 5 112 22.4 J.Allen, Toledo 2 1 22 22.0 B.Green, Liberty 2 3 66 22.0 C.Jones, Boise St. 1 1 22 22.0 T.Morin, Wake Forest 2 4 86 21.5 K.Drake, Memphis 2 3 64 21.3 M.Riley, Auburn 2 1 21 21.0 K.Concepcion, NC State 2 1 20 20.0 A.Huzzie, North Carolina 2 1 20 20.0 T.Johnson, Oregon 2 5 100 20.0 J.Neider, Uconn 2 1 20 20.0 C.Dremel, Rutgers 2 2 39 19.5 S.White, Tennessee 2 4 78 19.5 J.Bond, East Carolina 2 3 58 19.3 J.Moss, Fresno St. 2 5 91 18.2 D.Cambre, Louisiana-Lafayette 2 1 18 18.0 I.Diawara, Coastal Carolina 2 1 18 18.0 A.Foster, Marshall 2 1 18 18.0 L.Tennison, UCF 2 1 18 18.0 C.Jackson, Arkansas St. 2 8 140 17.5 J.Bech, TCU 2 2 34 17.0 T.Edwards, Louisiana Tech 1 3 51 17.0 A.Jennings, Virginia Tech 2 1 17 17.0 I.Sategna, Arkansas 2 2 34 17.0 K.Benjamin, Tulsa 2 5 82 16.4 T.Bowman, Kansas St. 2 1 16 16.0 E.Heidenreich, Navy 2 2 32 16.0 J.Purvis, Mississippi St. 2 1 16 16.0 T.Richard, Boston College 2 1 15 15.0 N.Taylor, Northwestern 1 1 15 15.0 X.Townsend, UCF 2 7 99 14.1 J.Noel, Iowa St. 2 1 14 14.0 A.Sowinski, Purdue 1 1 14 14.0 K.Williams, Indiana 2 1 14 14.0 S.Morgan, Michigan 2 3 40 13.3 K.Scott, Auburn 2 4 53 13.2 C.Dike, Florida 2 5 65 13.0 Q.Riley, Louisville 2 4 50 12.5 P.Bowen, Oklahoma 2 3 37 12.3 M.Davis, Mississippi 2 5 60 12.0 R.Freeman, Utah St. 2 1 12 12.0 D.Wells, Louisiana-Monroe 2 2 24 12.0 B.Engel, Air Force 1 1 11 11.0 L.Loya, UCLA 1 1 11 11.0 C.Tyree, Virginia 2 1 11 11.0 J.Cameron, Baylor 2 4 43 10.8 M.Resetich, Illinois 2 4 43 10.8 M.Pittman, Utah 2 3 32 10.7 A.Evans, Georgia 2 8 85 10.6 L.Caples, Boise St. 2 2 21 10.5 K.Wetjen, Iowa 2 8 83 10.4 S.Bryant, UAB 2 1 10 10.0 J.Kelly, Texas Tech 2 2 20 10.0 S.Lockett, Kansas St. 2 1 10 10.0 T.Mobley, Liberty 2 1 10 10.0 W.Williams, Duke 2 1 10 10.0 J.Patterson, Arizona 2 3 29 9.7 D.Thieneman, Purdue 1 3 29 9.7 M.Stovall, Arizona St. 2 4 38 9.5 E.Metcalf, Marshall 2 7 66 9.4 S.Atkins, South Florida 2 5 46 9.2 D.Alexander, Wake Forest 2 1 9 9.0 T.Bussey, Texas A&M 2 2 18 9.0 A.Meeks, Louisville 2 1 9 9.0 T.Taylor, Coastal Carolina 2 4 36 9.0 D.Wright, Temple 2 4 36 9.0 R.Daniels, SMU 3 5 44 8.8 R.Joseph, Miami 2 5 44 8.8 T.Sheffield, Uconn 2 9 77 8.6 S.Bolden, Texas 2 4 34 8.5 B.Inniss, Ohio St. 2 8 66 8.2 I.Garcia-Castaneda, Nebraska 2 5 41 8.2 K.Wilson, Texas State 2 8 65 8.1 H.Beatty, Illinois 2 1 8 8.0 P.Fox, West Virginia 2 2 16 8.0 J.Lavender, SMU 1 1 8 8.0 A.Williams, Clemson 2 5 40 8.0 P.Kingston, BYU 2 4 31 7.8 V.Snow, Buffalo 2 3 23 7.7 S.Fresch, Rice 2 6 44 7.3 D.Sheffield, North Texas 2 3 22 7.3 R.Shelley, Georgia Tech 3 3 22 7.3 Z.Thomas, LSU 2 3 22 7.3 T.Wilson, Kansas 2 3 22 7.3 O.Hayes, FAU 2 4 28 7.0 R.Haynes, Arizona 1 1 7 7.0 A.Henning, Northwestern 2 3 21 7.0 P.Higgins, Troy 2 1 7 7.0 D.Pardridge, N. Illinois 2 3 21 7.0 J.Richardson, TCU 2 5 35 7.0 T.Walker, Oregon St. 2 3 21 7.0 J.McGowan, Boston College 2 5 33 6.6 M.Bellon, Nevada 3 4 26 6.5 H.Rutledge, Charlotte 2 2 13 6.5 J.Maclin, Kentucky 2 4 25 6.2 C.Adams, Alabama 2 7 42 6.0 A.Clary, Virginia 2 2 12 6.0 J.De Jesus, UNLV 2 1 6 6.0 I.Farris, Boston College 1 1 6 6.0 B.Wisloski, Maryland 2 2 11 5.5 Q.Magwood, Ball St. 1 3 16 5.3 J.Pegues, Bowling Green 2 3 16 5.3 S.Galban, Umass 2 4 21 5.2 Q.Brown, Duke 2 6 31 5.2 D.Edwards, Kansas St. 2 2 10 5.0 J.Luttrell, Arizona 2 2 10 5.0 J.Pritchett, South Alabama 2 1 5 5.0 E.Redding, Minnesota 2 1 5 5.0 M.Shaw, San Diego St. 2 1 5 5.0 R.White, UNLV 2 1 5 5.0 D.Boston, Washington 2 4 19 4.8 M.Matthews, California 2 4 19 4.8 L.Wester, Colorado 2 3 14 4.7 I.Brown, Louisville 2 2 9 4.5 I.Paige, Old Dominion 2 2 9 4.5 M.Mussari, Cincinnati 1 3 12 4.0 T.Thompson, Rice 2 2 8 4.0 C.Turner, Clemson 2 1 4 4.0 C.Cooley, Wyoming 2 3 11 3.7 J.McDowell, South Carolina 2 4 14 3.5 C.Owen, Ohio 2 2 7 3.5 M.Benson, Florida St. 2 1 3 3.0 D.Jackson, Minnesota 2 1 3 3.0 T.Mims, Southern Miss. 2 2 6 3.0 D.Neal, Louisville 2 1 3 3.0 O.Singleton, E. Michigan 2 2 6 3.0 T.Whittemore, UCF 2 1 3 3.0 J.Bernard, Louisiana-Lafayette 2 3 6 2.0 Z.Branch, Southern Cal 2 2 4 2.0 M.Coleman, San Jose St. 2 1 2 2.0 D.Fleming, Tulane 2 1 2 2.0 G.Freeman, Oklahoma St. 2 1 2 2.0 T.Freeman, Washington St. 2 2 4 2.0 J.Jacobs, New Mexico 2 1 2 2.0 N.Martinez, Michigan St. 2 1 2 2.0 K.Mumpfield, Pittsburgh 2 1 2 2.0 T.Pena, Syracuse 2 3 5 1.7 V.Anthony, Wisconsin 2 2 3 1.5 J.Mayes, Army 2 2 3 1.5 M.Price, Indiana 2 4 6 1.5 M.Welsh, San Diego St. 1 2 3 1.5 E.Allen, Sam Houston St. 2 2 2 1.0 R.Cooper, Maryland 1 1 1 1.0 B.Presley, Oklahoma St. 2 2 2 1.0 J.Smith, New Mexico St. 2 1 1 1.0 G.Tempest, Tulsa 2 1 1 1.0 C.Carpenter, UTSA 2 3 2 0.7 G.Benyard, Kennesaw St. 2 2 1 0.5 J.Adam, E. Michigan 2 0 0 0.0 D.Alston, Auburn 2 0 0 0.0 S.Anderson, Iowa 0 0 0 0.0 B.Anderson, Oklahoma 2 0 0 0.0 D.Andrew, Duke 1 0 0 0.0 S.Arnold, UCF 2 0 0 0.0 N.Ashley, Georgia Tech 0 0 0 0.0 N.Avery, Maryland 2 0 0 0.0 M.Baer, SMU 1 0 0 0.0 S.Bangura, Minnesota 1 0 0 0.0 Z.Barker, East Carolina 2 0 0 0.0 E.Barquet, Louisiana-Monroe 2 0 0 0.0 C.Becker, Appalachian St. 0 0 0 0.0 R.Bimage, Arizona St. 1 0 0 0.0 D.Blunt, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 J.Boone, Florida 2 0 0 0.0 A.Borriello, Wake Forest 2 0 0 0.0 C.Bowens, Georgia 2 0 0 0.0 T.Bowles, Georgia 2 0 0 0.0 C.Brown, Texas Tech 2 0 0 0.0 B.Brus, Northwestern 2 0 0 0.0 J.Burnham, Notre Dame 2 0 0 0.0 N.Burrell, California 2 0 0 0.0 C.Callahan, Liberty 1 0 0 0.0 D.Carter, Jacksonville St. 2 0 0 0.0 J. Carter, Old Dominion 2 0 0 0.0 J.Chenault, South Florida 2 0 0 0.0 J.Clarke, Virginia Tech 0 0 0 0.0 E.Collins, Temple 0 0 0 0.0 C.Connell, Rice 1 0 0 0.0 C.Coombs, FAU 1 0 0 0.0 C.Cunningham, Baylor 0 0 0 0.0 T.Davis, Arizona 2 0 0 0.0 T.Dawson, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 E.Dean, Buffalo 0 0 0 0.0 G.Dee, Michigan 0 0 0 0.0 M.Delane, Virginia Tech 2 0 0 0.0 V.Diaz, UTEP 0 0 0 0.0 B.Dooley, Boise St. 2 0 0 0.0 I.Drummond, Bowling Green 1 0 0 0.0 R.Dunfee, Army 0 0 0 0.0 C.Ebunoha, BYU 1 0 0 0.0 H.Edwards, Coastal Carolina 2 0 0 0.0 C.Elko, Georgia Tech 0 0 0 0.0 J.Embry, Fresno St. 2 0 0 0.0 J.Etheridge, Kent St. 2 0 0 0.0 T.Evans, West Virginia 0 0 0 0.0 J.Evans, Louisiana Tech 1 0 0 0.0 A.Fenimore, Liberty 2 0 0 0.0 C.Fields, Louisiana-Lafayette 2 0 0 0.0 L.Gallegos, New Mexico 0 0 0 0.0 R.Garcia, Bowling Green 0 0 0 0.0 P.Garwo, Nevada 3 0 0 0.0 B.Glover, East Carolina 0 0 0 0.0 O.Gordon, Oklahoma St. 2 0 0 0.0 Z.Hagedon, Old Dominion 1 0 0 0.0 J.Harper, Mississippi 0 0 0 0.0 D.Harris, South Florida 2 0 0 0.0 L.Hasz, Arkansas 2 0 0 0.0 D.Hawkins, Nevada 2 0 0 0.0 A.Haye, Temple 2 0 0 0.0 D.Heimuli, Georgia St. 1 0 0 0.0 K.Holles, Colorado St. 2 0 0 0.0 K.Humes, Maryland 2 0 0 0.0 J.Hurt, UTSA 0 0 0 0.0 J.Jenkins, Liberty 2 0 0 0.0 C.Johnston, Washington 1 0 0 0.0 J.Jones, Georgia St. 2 0 0 0.0 D.Joyner, Arkansas St. 2 0 0 0.0 W.Kocher, Cincinnati 0 0 0 0.0 C.Lambert, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 K.Latu, Washington 2 0 0 0.0 E.Laws, Virginia Tech 0 0 0 0.0 W.Lee, Texas A&M 2 0 0 0.0 L.Lindenmeyer, Nebraska 2 0 0 0.0 C.Lino, Washington St. 0 0 0 0.0 B.Locklear, Virginia Tech 0 0 0 0.0 C.Looes, Rice 2 0 0 0.0 J.Mack, Charlotte 2 0 0 0.0 Y.Mahe, UCLA 0 0 0 0.0 G.Maile, Utah St. 2 0 0 0.0 K.Manley, FIU 0 0 0 0.0 Z.Marshall, Michigan 2 0 0 0.0 C.Mayowa, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 J.McCaig, Michigan St. 0 0 0 0.0 K.McDonald, Ohio St. 2 0 0 0.0 J.McDonald, Southern Miss. 0 0 0 0.0 R.McKinnis, Appalachian St. 0 0 0 0.0 D.McLaughlin, Uconn 0 0 0 0.0 F.Mendoza, California 2 0 0 0.0 J.Merritt, Michigan St. 0 0 0 0.0 G.Meyer, Southern Cal 2 0 0 0.0 J.Milliner, Arkansas St. 0 0 0 0.0 J.Mitchell, Colorado St. 2 0 0 0.0 H.Moore, Georgia Tech 1 0 0 0.0 K.Moreau, Louisiana-Lafayette 2 0 0 0.0 D.Motley, Arkansas St. 1 0 0 0.0 T.Nesbitt, Coastal Carolina 2 0 0 0.0 J.O’Rourke, Nevada 1 0 0 0.0 B.Palmer, Kansas St. 2 0 0 0.0 K.Pascal, Bowling Green 1 0 0 0.0 R.Patson, Texas 0 0 0 0.0 M.Pettway, Jacksonville St. 2 0 0 0.0 A.Pierce, Arkansas 0 0 0 0.0 C.Platt, Houston 0 0 0 0.0 D.Post, New Mexico St. 0 0 0 0.0 T.Raby, Middle Tennessee 1 0 0 0.0 I.Ragsdale, North Texas 2 0 0 0.0 C.Rasmussen, Boise St. 2 0 0 0.0 J.Ringer, Miami (Ohio) 0 0 0 0.0 H.Robertson, Illinois 2 0 0 0.0 G.Robinson, Nevada 1 0 0 0.0 A.Robinson, Wake Forest 0 0 0 0.0 K.Robinson, W. Kentucky 2 0 0 0.0 T.Rybka, Kentucky 2 0 0 0.0 J.Schwing, Southern Miss. 0 0 0 0.0 I.Screen, Georgia Southern 0 0 0 0.0 S.Shannon, FIU 2 0 0 0.0 B.Shaw, Southern Cal 1 0 0 0.0 C.Simon, Ohio St. 1 0 0 0.0 B.Siri, Utah St. 0 0 0 0.0 N.Smith, FIU 0 0 0 0.0 A.Speca, Penn St. 0 0 0 0.0 A.Stein, Southern Miss. 2 0 0 0.0 C.Stephens, East Carolina 2 0 0 0.0 B.Taylor, Temple 0 0 0 0.0 R.Terry, Boston College 0 0 0 0.0 D.Thomas, W. Kentucky 2 0 0 0.0 L.Thompson, Utah 0 0 0 0.0 J.Trotter, West Virginia 2 0 0 0.0 T.White, San Diego St. 2 0 0 0.0 E.Williams, FAU 2 0 0 0.0 L.Williams, Louisiana-Lafayette 1 0 0 0.0 J.Williams, Arkansas St. 1 0 0 0.0 J.Woods, UCLA 1 0 0 0.0

