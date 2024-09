NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

Interceptions Per Game G InG Yds TD IPG J.Catalon, UNLV 1 2 36 1 2.0 K.Sabb, Alabama 1 2 87…

Interceptions Per Game

G InG Yds TD IPG J.Catalon, UNLV 1 2 36 1 2.0 K.Sabb, Alabama 1 2 87 0 2.0 T.Amos, Mississippi 1 1 -1 0 1.0 D.Augustin, South Florida 1 1 22 0 1.0 B.Awls, Toledo 1 1 0 0 1.0 D.Balfour, Charlotte 1 1 0 0 1.0 J.Barron, Texas 1 1 30 0 1.0 Z.Berry, Michigan 1 1 5 0 1.0 K.Black, Oklahoma St. 1 1 3 0 1.0 A.Branch, Kent St. 1 1 60 0 1.0 K.Brown, FAU 1 1 0 0 1.0 D.Burke, Ohio St. 1 1 0 0 1.0 E.Cannon, Mississippi St. 1 1 51 1 1.0 T.Capers, Louisville 1 1 29 0 1.0 M.Cobb, Southern Cal 1 1 0 0 1.0 J.Coffey, San Diego St. 1 1 45 1 1.0 C.Conyer, Coastal Carolina 1 1 1 0 1.0 T.Cox, Illinois 1 1 1 0 1.0 D.Crosby, New Mexico St. 1 1 0 0 1.0 M.Dansby, San Jose St. 1 1 0 0 1.0 T.Davis, Georgia Southern 1 1 0 0 1.0 E.Davis, Utah 1 1 13 0 1.0 C.Dempsey, UAB 1 1 -3 0 1.0 S.Dolac, Buffalo 1 1 12 0 1.0 M.Dotson, Kansas 1 1 33 1 1.0 J.Dumas-Johnson, Kentucky 1 1 -5 0 1.0 P.Dunnam, FAU 1 1 58 0 1.0 J.Eaglin, James Madison 1 1 -2 0 1.0 K.Elliott, Arizona St. 1 1 18 0 1.0 A.Ferrell, Indiana 1 1 20 0 1.0 Z.Fiaseu, Arizona St. 1 1 29 1 1.0 D.Fisher, Sam Houston St. 1 1 30 1 1.0 C.Fitzgerald, James Madison 1 1 0 0 1.0 R.Fitzgerald, Northwestern 1 1 0 0 1.0 O.Fortune, South Carolina 1 1 0 0 1.0 B.Freyler, Iowa St. 1 1 24 0 1.0 G.Gibson, East Carolina 1 1 30 1 1.0 A.Grose, Michigan St. 1 1 15 0 1.0 S.Hall, Washington St. 1 1 100 1 1.0 J.Hardaway, Kentucky 1 1 0 0 1.0 J.Hardy, Oklahoma 1 1 26 0 1.0 J.Harris, Miami 1 1 0 0 1.0 M.Harris, California 1 1 19 0 1.0 J.Harris, Iowa 1 1 0 0 1.0 M.Hartzog, Nebraska 1 1 0 0 1.0 A. Haulcy, Houston 1 1 48 0 1.0 J.Heard, Syracuse 1 1 8 0 1.0 R.Henderson, UCLA 1 1 0 0 1.0 J.Howse, Middle Tennessee 1 1 42 0 1.0 M.Hudson, Memphis 1 1 0 0 1.0 R.Hyppolite, Maryland 1 1 0 0 1.0 A.Jackson, UCF 1 1 9 0 1.0 S.James, Florida 1 1 0 0 1.0 W.Johnson, Michigan 1 1 86 1 1.0 B.Johnson, Oregon 1 1 0 0 1.0 D.Justice, UCLA 1 1 0 0 1.0 J.Kane, Oregon St. 1 1 24 0 1.0 C.Kibodi, Louisiana-Lafayette 1 1 50 1 1.0 J.Kilgore, South Carolina 1 1 9 0 1.0 I.Larsen, Utah St. 1 1 0 0 1.0 D.Lawrence, Southern Miss. 1 1 0 0 1.0 C.Lockridge, Fresno St. 1 1 33 0 1.0 X.Lucas, Wisconsin 1 1 0 0 1.0 W.Mack, Texas 1 1 0 0 1.0 N.Martinez, Michigan St. 1 1 41 0 1.0 J.Mayes, Army 1 1 3 0 1.0 M.McDoom, Coastal Carolina 1 1 19 0 1.0 D.McMillon, Pittsburgh 1 1 7 0 1.0 J.McNair, Buffalo 1 1 5 0 1.0 G.Miller, Maryland 1 1 0 0 1.0 T.Mitchell, TCU 1 1 6 0 1.0 D.Pace, UCF 1 1 37 0 1.0 T.Pearson, Ohio 1 1 0 0 1.0 D.Platt, Army 1 1 0 0 1.0 R.Pleasant, Tulane 1 1 100 1 1.0 M.Powell, Miami 1 1 67 0 1.0 E.Powell, San Jose St. 1 1 0 0 1.0 G.Powers, Ohio St. 1 1 29 1 1.0 Z.Poyser, Jacksonville St. 1 1 0 0 1.0 T.Pride, Missouri 1 1 25 1 1.0 J.Reagan, Marshall 1 1 0 0 1.0 N.Reed, Oregon 1 1 0 0 1.0 J.Robinson, BYU 1 1 3 0 1.0 E.Rogers, Rutgers 1 1 52 1 1.0 D.Ross, Memphis 1 1 7 0 1.0 M.Scott, Illinois 1 1 0 0 1.0 J.Scott, Sam Houston St. 1 1 8 0 1.0 G.Seabrooks, Vanderbilt 1 1 15 0 1.0 J.Shuler, South Florida 1 1 29 0 1.0 A.Shuler, Notre Dame 1 1 12 0 1.0 E.Smith, Northwestern 1 1 0 0 1.0 G.Smith, Arizona 1 1 0 0 1.0 A.Snell, Cent. Michigan 1 1 46 1 1.0 M.Starks, Georgia 1 1 0 0 1.0 R.Stewart, Nebraska 1 1 18 0 1.0 T.Stukes, Arizona 1 1 12 0 1.0 K.Thomas, Baylor 1 1 35 1 1.0 S.Thomas, Oregon St. 1 1 15 0 1.0 M.Tucker, Boston College 1 1 58 0 1.0 C.Uluave, California 1 1 6 0 1.0 K.Walker, Oklahoma 1 1 10 0 1.0 J.Walley, Minnesota 1 1 70 0 1.0 E.Washington, Penn St. 1 1 0 0 1.0 K.Watson, Georgia St. 1 1 0 0 1.0 X.Watts, Notre Dame 1 1 0 0 1.0 W.Williams, Louisiana-Monroe 1 1 0 0 1.0 N.Williams, California 1 1 0 0 1.0 C.Wilson, Colorado St. 1 1 0 0 1.0 C.Brown, Nevada 2 1 0 0 0.5 C.Ellis, New Mexico 2 1 0 0 0.5 A.Moses, SMU 2 1 0 0 0.5 K.Roberson, SMU 2 1 -5 0 0.5 J.Smith, Hawaii 2 1 0 0 0.5 L.Taylor, Hawaii 2 1 7 0 0.5 I.Ahfua, Texas A&M 0 0 0 0 0.0 N.Anyanwu, UTSA 0 0 0 0 0.0 B.Bailey, Utah St. 0 0 0 0 0.0 P.Bario, UCLA 0 0 0 0 0.0 K.Barnes, Southern Miss. 0 0 0 0 0.0 B.Barrett, Vanderbilt 0 0 0 0 0.0 X.Bausley, West Virginia 1 0 0 0 0.0 J.Bell, West Virginia 0 0 0 0 0.0 G.Bienvenue, Boise St. 0 0 0 0 0.0 J.Birdsong, UCF 1 0 0 0 0.0 D.Blue-Eli, South Florida 1 0 0 0 0.0 C.Boskovich, Uconn 0 0 0 0 0.0 T.Bourguet, Arizona St. 0 0 0 0 0.0 D.Boykins, North Carolina 1 0 0 0 0.0 T.Brown, Clemson 1 0 0 0 0.0 J.Brown, BYU 0 0 0 0 0.0 X.Brown, Virginia 1 0 0 0 0.0 A.Brundidge, UAB 0 0 0 0 0.0 R.Bumgarner, Washington 0 0 0 0 0.0 M.Burris, Charlotte 1 0 0 0 0.0 X.Butler, Louisiana-Monroe 0 0 0 0 0.0 C.Carroll, Florida 0 0 0 0 0.0 T.Castellanos, Boston College 1 0 0 0 0.0 E.Charles, Georgia St. 1 0 0 0 0.0 P.Clark, Buffalo 0 0 0 0 0.0 A.Cobb, N. Illinois 1 0 0 0 0.0 M.Cogoni, Coastal Carolina 0 0 0 0 0.0 Q.Cooley, Liberty 1 0 0 0 0.0 D.Cooper, Appalachian St. 0 0 0 0 0.0 L.Cunningham, Penn St. 0 0 0 0 0.0 B.Curry, Louisiana Tech 0 0 0 0 0.0 F.Cypress, Florida St. 2 0 0 0 0.0 J.Dabney, Sam Houston St. 0 0 0 0 0.0 S.Davis, Mississippi St. 0 0 0 0 0.0 K.Davis, Houston 1 0 0 0 0.0 C.Deery, TCU 1 0 0 0 0.0 A.Dennis, Michigan St. 0 0 0 0 0.0 J.Dingle, Kentucky 1 0 0 0 0.0 L.Dixon, Toledo 1 0 0 0 0.0 M.Dockins, Oklahoma St. 0 0 0 0 0.0 B.Doyle, Memphis 1 0 0 0 0.0 C.Du, Notre Dame 0 0 0 0 0.0 J.Durand, Wisconsin 0 0 0 0 0.0 C.Edmonds, Bowling Green 1 0 0 0 0.0 C.Edwards, Uconn 1 0 0 0 0.0 Z.Elam, Coastal Carolina 0 0 0 0 0.0 S.Esera, BYU 1 0 0 0 0.0 P.Farrell, Illinois 1 0 0 0 0.0 A.Ferguson, FIU 1 0 0 0 0.0 C.Feris, Texas 0 0 0 0 0.0 X.Filsaime, Texas 0 0 0 0 0.0 J.Forbes, Arizona 0 0 0 0 0.0 D.Foster, Pittsburgh 0 0 0 0 0.0 J.Frazier, Akron 0 0 0 0 0.0 T.Fromm, Georgia Southern 1 0 0 0 0.0 H.Galloway, North Carolina 0 0 0 0 0.0 B.Gilbert, Georgia St. 0 0 0 0 0.0 J.Graham, Texas A&M 0 0 0 0 0.0 T.Grant, Purdue 1 0 0 0 0.0 J.Guerad, Louisville 0 0 0 0 0.0 H.Hammond, Mississippi St. 1 0 0 0 0.0 T.Hampton, Wyoming 0 0 0 0 0.0 E.Harris, James Madison 0 0 0 0 0.0 B.Heckmann, Liberty 0 0 0 0 0.0 R.Henley, Wake Forest 0 0 0 0 0.0 T.Henry, Troy 1 0 0 0 0.0 R.Hester, E. Michigan 0 0 0 0 0.0 J.Hill, Arkansas 1 0 0 0 0.0 M.Holt-Bennett, UAB 1 0 0 0 0.0 A.Hopkins, Kent St. 0 0 0 0 0.0 A.Hopkins, Charlotte 1 0 0 0 0.0 J.Howard, Wisconsin 0 0 0 0 0.0 T.Hudson, Mississippi St. 1 0 0 0 0.0 I.Jeffries, Arkansas St. 1 0 0 0 0.0 J.Jenkins, E. Michigan 1 0 0 0 0.0 B.Jennings, Liberty 1 0 0 0 0.0 M.Jimmar, N. Illinois 0 0 0 0 0.0 J.Johnson, Mississippi St. 0 0 0 0 0.0 D.Johnson, Ohio 1 0 0 0 0.0 B.Johnson, Georgia Southern 1 0 0 0 0.0 M.Johnson, Syracuse 0 0 0 0 0.0 K.Johnson, UTEP 1 0 0 0 0.0 J.Jones, Louisiana Tech 1 0 0 0 0.0 N.Jones, Old Dominion 1 0 0 0 0.0 D.Jones, Wisconsin 0 0 0 0 0.0 G.Jones, New Mexico St. 1 0 0 0 0.0 M.Keeler, Northwestern 0 0 0 0 0.0 T.Kloska, Army 0 0 0 0 0.0 A.Kros, Notre Dame 1 0 0 0 0.0 C.Legas, Tulsa 1 0 0 0 0.0 J.Leon, Sam Houston St. 1 0 0 0 0.0 R.Link-Milam, UTSA 0 0 0 0 0.0 C.Long, Rutgers 1 0 0 0 0.0 L.Lucero, New Mexico 2 0 0 0 0.0 N.Lugo, BYU 0 0 0 0 0.0 D.Lundy, Florida St. 2 0 0 0 0.0 G.Mains, Temple 1 0 0 0 0.0 A.Marsch, UAB 0 0 0 0 0.0 K.Martin, UAB 0 0 0 0 0.0 B.McAtee, Clemson 0 0 0 0 0.0 K.McDowell, Colorado St. 1 0 0 0 0.0 J.McIver, TCU 1 0 0 0 0.0 A.McKeraghan, Washington St. 0 0 0 0 0.0 C.McVay, Appalachian St. 0 0 0 0 0.0 D.Mensah, Tulane 1 0 0 0 0.0 N.Milanowski, Miami (Ohio) 0 0 0 0 0.0 H.Miller, Nebraska 1 0 0 0 0.0 M.Mitchell, Utah 1 0 0 0 0.0 D.Mitchell, Oklahoma 0 0 0 0 0.0 T.Moore, Clemson 1 0 0 0 0.0 K.Morales, Boston College 1 0 0 0 0.0 C.Morgan, Michigan 0 0 0 0 0.0 B.Morris, Kansas St. 0 0 0 0 0.0 M.Moss, West Virginia 0 0 0 0 0.0 M.Muhammad, Texas 1 0 0 0 0.0 M.Murao, San Diego St. 1 0 0 0 0.0 A.Nickelberry, UTEP 1 0 0 0 0.0 T.Norris, Texas State 0 0 0 0 0.0 H.Nowell, San Jose St. 0 0 0 0 0.0 T.Olsen, Wyoming 0 0 0 0 0.0 O.Onwuka, West Virginia 0 0 0 0 0.0 A.Onyiego, Wyoming 0 0 0 0 0.0 L.Osburn, Marshall 1 0 0 0 0.0 C.Osmus, Washington St. 0 0 0 0 0.0 P.Oyewale, TCU 0 0 0 0 0.0 K.Parker, Cent. Michigan 1 0 0 0 0.0 J.Pequeno, Arkansas St. 0 0 0 0 0.0 C.Perry, Syracuse 0 0 0 0 0.0 P.Picciotti, Oklahoma 0 0 0 0 0.0 C.Poulson, San Diego St. 0 0 0 0 0.0 C.Putt, UAB 1 0 0 0 0.0 B.Reese, Tulsa 1 0 0 0 0.0 N.Reinicke, Iowa St. 0 0 0 0 0.0 G.Reliford, LSU 0 0 0 0 0.0 B.Richter, UCLA 1 0 0 0 0.0 J.Ridgeway, Washington St. 0 0 0 0 0.0 B.Ringleb, Tulsa 1 0 0 0 0.0 D.Rivers, NC State 0 0 0 0 0.0 C.Robertson, Texas 1 0 0 0 0.0 E.Sabbatini, Southern Miss. 1 0 0 0 0.0 J.Sammarco, West Virginia 1 0 0 0 0.0 B.Sanders, Buffalo 0 0 0 0 0.0 J.Saurbeck, Cent. Michigan 0 0 0 0 0.0 I.Sell, Wyoming 1 0 0 0 0.0 T.Sibley, Liberty 1 0 0 0 0.0 W.Simmons, Cincinnati 0 0 0 0 0.0 X.Sims, Oregon 0 0 0 0 0.0 D.Sims, Kennesaw St. 0 0 0 0 0.0 M.Singleton, Arkansas 1 0 0 0 0.0 T.Smith, East Carolina 0 0 0 0 0.0 H.Smith, Navy 0 0 0 0 0.0 M.Southern, UTEP 0 0 0 0 0.0 B.Sparks, Texas State 1 0 0 0 0.0 M.Stober, Army 0 0 0 0 0.0 R.Stocksdale, Ohio St. 0 0 0 0 0.0 J.Stone, Rutgers 0 0 0 0 0.0 C.Sweazie, James Madison 1 0 0 0 0.0 D.Terry, Oklahoma 1 0 0 0 0.0 T.Thomas, South Alabama 1 0 0 0 0.0 M.Thomas, Uconn 0 0 0 0 0.0 A.Thompson, Jacksonville St. 1 0 0 0 0.0 B.Tillman-Jones, Cent. Michigan 0 0 0 0 0.0 J.Todd, Kansas 1 0 0 0 0.0 B.Turner, South Alabama 0 0 0 0 0.0 T.Van Dyke, Wisconsin 1 0 0 0 0.0 A.VanSlyke, James Madison 0 0 0 0 0.0 J.Velling, Michigan St. 1 0 0 0 0.0 K.Villanueva, Uconn 1 0 0 0 0.0 M.Wade, Boston College 0 0 0 0 0.0 A.Wagner, Notre Dame 1 0 0 0 0.0 J.Walker, Indiana 1 0 0 0 0.0 A.Wallace, Arkansas St. 1 0 0 0 0.0 R.Ware, N. Illinois 0 0 0 0 0.0 D.White, E. Michigan 1 0 0 0 0.0 R.Williams, Arizona St. 0 0 0 0 0.0 J.Williams, Texas Tech 0 0 0 0 0.0 Z.Williams, Kennesaw St. 0 0 0 0 0.0 S.Williams, Texas A&M 0 0 0 0 0.0 R.Williford, Charlotte 1 0 0 0 0.0 J.Wilson, Houston 1 0 0 0 0.0 P.Wimberly, Bowling Green 0 0 0 0 0.0 D.Wingo, Florida 1 0 0 0 0.0 R.Wintermeyer, San Diego St. 1 0 0 0 0.0 L.Worth, Arkansas 1 0 0 0 0.0 J.Young, Memphis 1 0 0 0 0.0 B.Yurosek, Georgia 1 0 0 0 0.0

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.