NATIONAL LEAGUE
BATTING_Arraez, San Diego, .317; Ozuna, Atlanta, .306; Turner, Philadelphia, .296; K.Marte, Arizona, .295; Bohm, Philadelphia, .290; Ohtani, Los Angeles, .290; Harper, Philadelphia, .289; Merrill, San Diego, .286; L.García, Washington, .282; B.Reynolds, Pittsburgh, .281.
RUNS_Ohtani, Los Angeles, 116; Carroll, Arizona, 108; Lindor, New York, 103; Schwarber, Philadelphia, 101; E.De La Cruz, Cincinnati, 97; M.Chapman, San Francisco, 93; Willi.Contreras, Milwaukee, 91; Ozuna, Atlanta, 88; Adames, Milwaukee, 85; Alonso, New York, 84; E.Suárez, Arizona, 84.
RBI_Ohtani, Los Angeles, 104; Adames, Milwaukee, 102; Ozuna, Atlanta, 98; Schwarber, Philadelphia, 95; Machado, San Diego, 94; E.Suárez, Arizona, 92; Bohm, Philadelphia, 89; T.Hernández, Los Angeles, 87; Steer, Cincinnati, 86; Lindor, New York, 86.
HITS_Arraez, San Diego, 185; Ozuna, Atlanta, 169; Ohtani, Los Angeles, 166; Lindor, New York, 162; B.Reynolds, Pittsburgh, 160; Tovar, Colorado, 159; Willi.Contreras, Milwaukee, 155; Bohm, Philadelphia, 147; Machado, San Diego, 147; E.De La Cruz, Cincinnati, 146.
DOUBLES_Bohm, Philadelphia, 44; Tovar, Colorado, 43; Harper, Philadelphia, 40; Lindor, New York, 39; M.Chapman, San Francisco, 35; Willi.Contreras, Milwaukee, 35; O.Cruz, Pittsburgh, 34; Happ, Chicago, 34; Olson, Atlanta, 34; E.De La Cruz, Cincinnati, 33.
TRIPLES_Carroll, Arizona, 13; Yastrzemski, San Francisco, 9; E.De La Cruz, Cincinnati, 8; McCarthy, Arizona, 7; Ohtani, Los Angeles, 7; Abrams, Washington, 6; Crow-Armstrong, Chicago, 6; Merrill, San Diego, 6; Suzuki, Chicago, 6; 10 tied at 4.
HOME RUNS_Ohtani, Los Angeles, 47; Ozuna, Atlanta, 37; Schwarber, Philadelphia, 35; Alonso, New York, 32; K.Marte, Arizona, 31; Lindor, New York, 31; Adames, Milwaukee, 30; E.Suárez, Arizona, 28; T.Hernández, Los Angeles, 28; Harper, Philadelphia, 26; Machado, San Diego, 26.
STOLEN BASES_E.De La Cruz, Cincinnati, 64; Ohtani, Los Angeles, 48; Turang, Milwaukee, 41; J.Young, Washington, 32; Abrams, Washington, 29; Stott, Philadelphia, 29; Hoerner, Chicago, 28; L.Thomas, Cleveland, 28; Carroll, Arizona, 27; Doyle, Colorado, 27; Lindor, New York, 27.
PITCHING_Sale, Atlanta, 16-3; Wheeler, Philadelphia, 15-6; Imanaga, Chicago, 13-3; S.Gray, St. Louis, 13-9; Rea, Milwaukee, 12-5; R.Suárez, Philadelphia, 12-6; Gallen, Arizona, 12-6; Nola, Philadelphia, 12-8; Webb, San Francisco, 12-9; M.King, San Diego, 12-9.
ERA_Sale, Atlanta, 2.38; Wheeler, Philadelphia, 2.61; Imanaga, Chicago, 3.03; M.King, San Diego, 3.06; C.Sánchez, Philadelphia, 3.33; Manaea, New York, 3.35; Fried, Atlanta, 3.46; Webb, San Francisco, 3.46; Taillon, Chicago, 3.57; Nola, Philadelphia, 3.62.
STRIKEOUTS_Sale, Atlanta, 213; Cease, San Diego, 205; Wheeler, Philadelphia, 199; S.Gray, St. Louis, 195; M.King, San Diego, 191; F.Peralta, Milwaukee, 179; Nola, Philadelphia, 174; Manaea, New York, 171; Glasnow, Los Angeles, 168; Greene, Cincinnati, 162.
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