Olympic Table Tennis Results

Tuesday

Men’s Team

Round of 16

South Korea (Lim Jonghoon; Cho Daeseong; Jang Woojin), def. Croatia (Tomislav Pucar; Filip Zeljko; Andrej Gacina), 3-0.

China (Fan Zhendong; Ma Long; Wang Chuqin), def. India (Sharath Kamal Achanta; Harmeet Desai; Manav Vikash Thakkar), 3-0.

Match 1

South Korea (Cho Daeseong; Jang Woojin), def. Croatia (Filip Zeljko; Andrej Gacina), 11-4, 11-7, 11-6.

China (Ma Long; Wang Chuqin), def. India (Harmeet Desai; Manav Vikash Thakkar), 11-2, 11-3, 11-7.

Match 2

Fan Zhendong, China, def. Sharath Kamal Achanta, India, 9-11, 11-7, 11-7, 11-5.

Lim Jonghoon, South Korea, def. Tomislav Pucar, Croatia, 11-2, 11-7, 11-9.

Match 3

Jang Woojin, South Korea, def. Andrej Gacina, Croatia, 11-6, 7-11, 11-6, 11-4.

Wang Chuqin, China, def. Manav Vikash Thakkar, India, 11-9, 11-6, 11-9.

Quarterfinals

Japan (Tomokazu Harimoto; Hiroto Shinozuka; Shunsuke Togami), def. Taiwan (Lin Yun-Ju; Chuang Chih-Yuan; Kao Cheng-Jui), 3-1.

Sweden (Truls Moregard; Kristian Karlsson; Anton Kallberg), def. Germany (Dimitrij Ovtcharov; Dang Qiu; Timo Boll), 3-0.

Match 1

Japan (Hiroto Shinozuka), def. Taiwan (Chuang Chih-Yuan; Kao Cheng-Jui), 11-7, 11-5, 11-9.

Sweden (Kristian Karlsson; Anton Kallberg), def. Germany (Dang Qiu; Timo Boll), 12-10, 11-8, 11-8.

Match 2

Lin Yun-Ju, Taiwan, def. Tomokazu Harimoto, Japan, 11-9, 9-11, 11-7, 3-11, 11-6.

Truls Moregard, Sweden, def. Dimitrij Ovtcharov, Germany, 11-9, 8-11, 7-11, 11-8, 11-9.

Match 3

Shunsuke Togami, Japan, def. Kao Cheng-Jui, Taiwan, 11-5, 11-7, 11-5.

Anton Kallberg, Sweden, def. Timo Boll, Germany, 11-7, 11-9, 7-11, 11-8.

Match 4

Tomokazu Harimoto, Japan, def. Chuang Chih-Yuan, Taiwan, 11-7, 11-8, 11-9.

Women’s Team

Round of 16

Germany (Annett Kaufmann; Yuan Wan; Xiaona Shan), def. United States (Lily Zhang; Rachel Sung; Amy Wang), 3-2.

Taiwan (Cheng I-Ching; Chien Tung-Chuan; Chen Szu-Yu), def. Australia (Minhyung Jee; Michelle Bromley; Melissa Tapper), 3-0.

Match 1

Germany (Yuan Wan; Xiaona Shan), def. United States (Rachel Sung; Amy Wang), 11-7, 11-8, 11-6.

Taiwan (Chien Tung-Chuan; Chen Szu-Yu), def. Australia (Michelle Bromley; Melissa Tapper), 11-4, 11-3, 11-7.

Match 2

Cheng I-Ching, Taiwan, def. Minhyung Jee, Australia, 11-5, 11-7, 11-4.

Annett Kaufmann, Germany, def. Lily Zhang, United States, 11-6, 11-6, 11-5.

Match 3

Chen Szu-Yu, Taiwan, def. Melissa Tapper, Australia, 6-11, 11-5, 9-11, 11-9, 11-6.

Amy Wang, United States, def. Xiaona Shan, Germany, 11-9, 11-5, 7-11, 11-6.

Match 4

Lily Zhang, United States, def. Yuan Wan, Germany, 11-5, 9-11, 11-5, 11-6.

Match 5

Annett Kaufmann, Germany, def. Rachel Sung, United States, 6-11, 11-4, 11-9, 11-8.

Quarterfinals

South Korea (Lee Eunhye; Shin Yubin; Jeon Jihee), def. Sweden (Linda Bergstrom; Filippa Bergand; Christina Kallberg), 3-0.

Japan (Miwa Harimoto; Hina Hayata; Miu Hirano), def. Thailand (Jinnipa Sawettabut; Suthasini Sawettabut; Orawan Paranang), 3-0.

Match 1

South Korea (Shin Yubin; Jeon Jihee), def. Sweden (Filippa Bergand; Christina Kallberg), 11-2, 11-7, 11-5.

Japan (Hina Hayata; Miu Hirano), def. Thailand (Suthasini Sawettabut; Orawan Paranang), 11-7, 11-6, 11-5.

Match 2

Lee Eunhye, South Korea, def. Linda Bergstrom, Sweden, 2-11, 11-4, 12-10, 13-11.

Miwa Harimoto, Japan, def. Jinnipa Sawettabut, Thailand, 12-10, 11-5, 11-9.

Match 3

Jeon Jihee, South Korea, def. Christina Kallberg, Sweden, 8-11, 13-11, 11-6, 11-7.

Miu Hirano, Japan, def. Orawan Paranang, Thailand, 11-8, 11-5, 11-6.

