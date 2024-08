Olympic Table Tennis Results

Monday Men’s Team Round of 16 Taiwan (Lin Yun-Ju; Chuang Chih-Yuan; Kao Cheng-Jui), def. Egypt (Mohamed El-Beiali; Khalid Assar; Youssef…

Monday

Men’s Team

Round of 16

Taiwan (Lin Yun-Ju; Chuang Chih-Yuan; Kao Cheng-Jui), def. Egypt (Mohamed El-Beiali; Khalid Assar; Youssef Abdel-Aziz), 3-0.

Sweden (Truls Moregard; Anton Kallberg; Kristian Karlsson), def. Denmark (Anders Lind; Martin Buch Andersen; Jonathan Groth), 3-0.

Japan (Tomokazu Harimoto; Shunsuke Togami; Hiroto Shinozuka), def. Australia (Hwan Bae; Nicholas Lum; Finn Luu), 3-0.

Match 1

Taiwan (Chuang Chih-Yuan; Kao Cheng-Jui), def. Egypt (Khalid Assar; Youssef Abdel-Aziz), 10-12, 11-13, 11-9, 11-6, 11-8.

Sweden (Anton Kallberg; Kristian Karlsson), def. Denmark (Martin Buch Andersen), 11-13, 11-8, 11-6, 11-3.

Japan (Shunsuke Togami; Hiroto Shinozuka), def. Australia (Nicholas Lum; Finn Luu), 11-8, 11-6, 11-6.

Match 2

Truls Moregard, Sweden, def. Anders Lind, Denmark, 11-7, 9-11, 11-13, 11-5, 11-9.

Lin Yun-Ju, Taiwan, def. Mohamed El-Beiali, Egypt, 11-7, 12-10, 11-7.

Tomokazu Harimoto, Japan, def. Hwan Bae, Australia, 11-4, 11-4, 14-12.

Match 3

Kao Cheng-Jui, Taiwan, def. Youssef Abdel-Aziz, Egypt, 12-10, 9-11, 11-6, 11-9.

Kristian Karlsson, Sweden, def. Jonathan Groth, Denmark, 11-8, 12-10, 11-7.

Hiroto Shinozuka, Japan, def. Finn Luu, Australia, 11-9, 11-7, 11-2.

Women’s Team

Round of 16

Japan (Miwa Harimoto; Hina Hayata; Miu Hirano), def. Poland (Anna Wegrzyn; Zuzanna Wielgos; Natalia Bajor), 3-0.

India (Manika Batra; Archana Girish Kamath; Sreeja Akula), def. Romania (Bernadette Szocs; Adina Diaconu; Elizabeta Samara), 3-2.

China (Sun Yingsha; Chen Meng; Wang Manyu), def. Egypt (Dina Meshref; Mariam Alhodaby; Hana Goda), 3-0.

Match 1

Japan (Hina Hayata; Miu Hirano), def. Poland (Zuzanna Wielgos; Natalia Bajor), 11-5, 5-11, 11-9, 12-10.

India (Archana Girish Kamath; Sreeja Akula), def. Romania (Adina Diaconu; Elizabeta Samara), 11-9, 12-10, 11-7.

China (Chen Meng; Wang Manyu), def. Egypt (Mariam Alhodaby; Hana Goda), 11-5, 11-2, 11-3.

Match 2

Manika Batra, India, def. Bernadette Szocs, Romania, 11-5, 11-7, 11-7.

Miwa Harimoto, Japan, def. Anna Wegrzyn, Poland, 11-7, 11-4, 11-4.

Sun Yingsha, China, def. Dina Meshref, Egypt, 11-5, 11-4, 8-11, 11-7.

Match 3

Elizabeta Samara, Romania, def. Sreeja Akula, India, 8-11, 11-4, 7-11, 11-6, 11-8.

Miu Hirano, Japan, def. Natalia Bajor, Poland, 11-3, 11-6, 11-6.

Wang Manyu, China, def. Hana Goda, Egypt, 11-4, 11-4, 11-9.

Match 4

Bernadette Szocs, Romania, def. Archana Girish Kamath, India, 11-5, 8-11, 11-7, 11-9.

Match 5

Manika Batra, India, def. Adina Diaconu, Romania, 11-5, 11-9, 11-9.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.