Olympic Shooting Results

Sunday Men 25m Rapid Fire Pistol Qualification Stage 1 1. Cho Yeongjae, South Korea, 297. 2. Li Yuehong, China, 294.…

Sunday

Men

25m Rapid Fire Pistol

Qualification

Stage 1

1. Cho Yeongjae, South Korea, 297.

2. Li Yuehong, China, 294.

3. Massimo Spinella, Italy, 294.

4. Wang Xinjie, China, 293.

5. Vijayveer Sidhu, India, 293.

6. Nikita Chiryukin, Kazakhstan, 293.

7. Anish Anish, India, 293.

8. Pavlo Korostylov, Ukraine, 293.

9. Clement Bessaguet, France, 293.

10. Ghulam Mustafa Bashir, Pakistan, 292.

11. Song Jong-Ho, South Korea, 292.

12. Florian Peter, Germany, 292.

13. Christian Reitz, Germany, 291.

14. Jean Quiquampoix, France, 290.

15. Jorge Alvarez, Cuba, 290.

16. Ruslan Lunev, Azerbaijan, 289.

16. Peeter Olesk, Estonia, 289.

18. Riccardo Mazzetti, Italy, 289.

19. Keith Sanderson, United States, 289.

20. Maksym Horodynets, Ukraine, 289.

21. Omar Khaled Abdelhady Mohamed, Egypt, 288.

22. Davaakhuu Enkhtaivan, Mongolia, 288.

23. Matej Rampula, Czech Republic, 288.

24. Henry Turner Leverett, United States, 286.

25. Martin Podhrasky, Czech Republic, 286.

26. Leuris Pupo, Cuba, 285.

27. Douglas Gomez, Venezuela, 284.

28. Dai Yoshioka, Japan, 284.

29. Sergei Evglevski, Australia, 283.

Women

Skeet

Qualification

Day 2

x-won tiebreak; y-tiebreak

CB-count back

1. Austen Jewell Smith, United States, 122 (Q).

2. Amber Jo Rutter, Britain, 122 (Q).

3. Emmanouela Katzouraki, Greece, 122 (Q).

4. Vanesa Hockova, Slovakia, 121 (Q).

5. Francisca Crovetto Chadid, Chile, 120 (Q).

6. Danka Bartekova, Slovakia, 120 (Q).

7. Gabriela Rodriguez, Mexico, 120.

8. Nele Wissmer, Germany, 120.

9. Lucie Anastassiou, France, 119.

10. Jiang Yiting, China, 119.

11. x-Victoria Larsson, Sweden, 118 (CB:31).

12. y-Dania Jo Vizzi, United States, 118 (CB:30).

13. Wei Meng, China, 118.

14. Maheshwari Chauhan, India, 118.

15. Diana Bacosi, Italy, 117.

16. Martina Bartolomei, Italy, 117.

17. Nadine Messerschmidt, Germany, 117.

18. Assem Orynbay, Kazakhstan, 116.

19. Daniella Borda Olaechea, Peru, 116.

20. Konstantia Nikolaou, Cyprus, 116.

21. Jang Kookhee, South Korea, 115.

22. Barbora Sumova, Czech Republic, 114.

23. Raiza Dhillon, India, 113.

24. Iryna Malovichko, Ukraine, 113.

25. Aislin Jones, Australia, 112.

26. Georgia Furquim Bastos, Brazil, 111.

27. Sena Can, Turkey, 110.

28. Chloe Tipple, New Zealand, 108.

29. Amira Aboushokka, Egypt, 107.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.