Olympic Shooting Results

1. Veronika Major, Hungary, 294.

2. Camille Jedrzejewski, France, 294.

3. Manu Bhaker, India, 294.

4. Klaudia Bres, Poland, 293.

5. Xiu Hong Teh, Singapore, 293.

6. Haniyeh Rostamiyan, Iran, 292.

7. Yang Jiin, South Korea, 291.

8. Andrea Perez Pena, Ecuador, 291.

9. Sara Rahel Fabian, Hungary, 291.

10. Esha Singh, India, 291.

11. Zhao Nan, China, 291.

12. Thu Vinh Trinh, Vietnam, 290.

13. Katelyn Morgan Abeln, United States, 290.

14. Kim Yeji, South Korea, 290.

15. Tien Chia Chen, Taiwan, 290.

16. Alejandra Zavala Vazquez, Mexico, 290.

17. Tanyaporn Prucksakorn, Thailand, 289.

18. Kishmala Talat, Pakistan, 289.

19. Doreen Vennekamp, Germany, 289.

20. Laina Perez, Cuba, 289.

21. Liang Xiaoya, China, 289.

22. Aliaksandra Piatrova, AIN, 288.

23. Ada Claudia Korkhin, United States, 288.

24. Antoaneta Kostadinova, Bulgaria, 288.

25. Agate Rasmane, Latvia, 288.

26. Sevval Ilayda Tarhan, Turkey, 287.

27. Mathilde Lamolle, France, 287.

28. Kamonlak Saencha, Thailand, 287.

29. Olena Kostevych, Ukraine, 286.

30. Sylvia Steiner, Austria, 286.

31. Diana Durango Flores, Ecuador, 285.

32. Stina Lawner, Sweden, 285.

33. Simal Yilmaz, Turkey, 284.

34. Elena Galiabovitch, Australia, 283.

35. Nour Abbas Mohammed, Egypt, 282.

36. Wu Chia Ying, Taiwan, 280.

37. Josefin Eder, Germany, 279.

38. Manjola Konini, Albania, 278.

39. Nino Salukvadze, Georgia, 277.

40. Anna Korakaki, Greece, 275.

50m Rifle 3 Positions

Final

1. Chiara Leone, Switzerland, (592, 464.4), 1056.4.

2. Sagen Maddalena, United States, (593, 463.0), 1056.0.

3. Zhang Qiongyue, China, (593, 452.9), 1045.9.

4. Jeanette Hegg Duestad, Norway, (589, 442.5), 1031.5.

5. Nadine Ungerank, Austria, (589, 432.1), 1021.1.

6. Natalia Kochanska, Poland, (589, 418.5), 1007.5.

7. Yesugen Oyunbat, Mongolia, (589, 407.6), 996.6.

8. Stephanie Laura Scurrah Grundsoee, Denmark, (589, 406.4), 995.4.

