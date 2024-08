Olympic Rowing Results

Thursday Men Single Sculls Semifinals Semifinal E/F 1 1. Vladislav Yakovlev, Kazakhstan, 7:26.20 (FE). 2. Mohamed Taieb, Tunisia, 7:29.64 (FE).…

Thursday

Men

Single Sculls

Semifinals

Semifinal E/F 1

1. Vladislav Yakovlev, Kazakhstan, 7:26.20 (FE).

2. Mohamed Taieb, Tunisia, 7:29.64 (FE).

3. Memo Memo, Indonesia, 7:32.18 (FE).

4. Andre Matias, Angola, 8:01.63 (FF).

Semifinal E/F 2

1. Dara Alizadeh, Bermuda, 7:33.38 (FE).

2. Stephen Cox, Zimbabwe, 7:36.59 (FE).

3. Premanut Wattananusith, Thailand, 7:48.78 (FE).

4. Mohamed Bukrah, Libya, 8:00.42 (FF).

5. Abdalla Ahmed, Sudan, 8:10.68 (FF).

Semifinal C/D 1

1. Lucas Verthein Ferreira, Brazil, 6:55.07 (FC).

2. Bendeguz Pal Petervari Molnar, Hungary, 6:56.92 (FC).

3. Sid Ali Boudina, Algeria, 6:57.06 (FC).

4. Abdelkhalek Elbanna, Egypt, 7:02.76 (FD).

5. Chiu Hin Chun, Hong Kong, 7:03.68 (FD).

6. Balraj Panwar, India, 7:04.97 (FD).

Semifinal C/D 2

1. Jacob Plihal, United States, 6:56.95 (FC).

2. Kristian Vasilev, Bulgaria, 6:57.75 (FC).

3. Javier Insfran, Paraguay, 7:00.93 (FC).

4. Isak Ivan Zvegelj, Slovenia, 7:09.41 (FD).

5. Quentin Antognelli, Monaco, 7:14.32 (FD).

6. Reidy Cardona Blanco, Cuba, 7:15.63 (FD).

Semifinal A/B 1

1. Simon van Dorp, Netherlands, 6:42.39 (FA).

2. Thomas Mackintosh, New Zealand, 6:44.49 (FA).

3. Tim Brys, Belgium, 6:45.32 (FA).

4. Ryuta Arakawa, Japan, 6:51.13 (FB).

5. Bruno Cetraro Berriolo, Uruguay, 7:08.29 (FB).

6. Giedrius Bieliauskas, Lithuania, 7:09.29 (FB).

Semifinal A/B 2

1. Oliver Zeidler, Germany, 6:35.77 (FA).

2. Yauheni Zalaty, AIN, 6:39.01 (FA).

3. Stefanos Ntouskos, Greece, 6:40.78 (FA).

4. Sverri Nielsen, Denmark, 6:43.95 (FB).

5. Mihai Chiruta, Romania, 6:52.95 (FB).

6. Damir Martin, Croatia, 6:58.23 (FB).

Eight

Repechages

1. Netherlands (Ralf Rienks; Olav Molenaar; Sander de Graaf; Ruben Knab; Gert-Jan van Doorn; Jacob van de Kerkhof; Jan van der Bij; Mick Makker; Dieuwke Fetter), 5:27.58 (FA).

2. Germany (Benedict Eggeling; Julius Christ; Olaf Roggensack; Laurits Follert; Max John; Frederik Breuer; Wolf-Niclas Schroeder; Torben Johannesen; Jonas Wiesen), 5:29.17 (FA).

3. Romania (Mihaita Vasile Tiganescu; Laurentiu Danciu; Bogdan Baitoc; Constantin Adam; Marius Vasile Cozmiuc; Mugurel Vasile Semciuc; Florin Arteni; Florin Sorin Lehaci; Adrian Munteanu), 5:30.00 (FA).

4. Australia (Ben Canham; Joshua Hicks; Spencer Turrin; Angus Widdicombe; Jack Hargreaves; Alex Purnell; Angus Dawson; Jack O’Brien; Kendall Brodie), 5:31.50 (FA).

5. Italy (Matteo Della Valle; Jacopo Frigerio; Emanuele Gaetani Liseo; Salvatore Monfrecola; Davide Verita’; Gennaro Alberto di Mauro; Leonardo Pietra Caprina; Vincenzo Abbagnale; Alessandra Faella), 5:36.31 (ELM).

Double Sculls

Finals

Final B

1. Serbia (Martin Mackovic; Nikolaj Pimenov), 6:13.85.

2. France (Hugo Boucheron; Matthieu Androdias), 6:15.28.

3. Germany (Jonas Gelsen; Marc Weber), 6:17.07.

4. Norway (Martin Helseth; Kjetil Borch), 6:17.51.

5. China (Liu Zhiyu; Sulitan Adilijiang), 6:21.98.

6. Croatia (Patrik Loncaric; Anton Loncaric), 6:26.04.

Final A

1. Romania (Andrei Sebastian Cornea; Marian Florian Enache), 6:12.58.

2. Netherlands (Melvin Twellaar; Stef Broenink), 6:13.92.

3. Ireland (Daire Lynch; Philip Doyle), 6:15.17.

4. United States (Sorin Koszyk; Ben Davison), 6:17.02.

5. Spain (Aleix Garcia I Pujolar; Rodrigo Conde Romero), 6:20.59.

6. New Zealand (Robbie Manson; Jordan Parry), 6:21.44.

Four

Finals

Final B

1. Netherlands (Guus Mollee; Nelson Ritsema; Eli Brouwer; Rik Rienks), 5:56.35.

2. France (Thibaud Turlan; Guillaume Turlan; Benoit Brunet; Teo Rayet), 5:57.78.

3. Switzerland (Joel Schuerch; Tim Roth; Patrick Brunner; Kai Schaetzle), 6:02.61.

Final A

1. United States (Nick Mead; Justin Best; Michael Grady; Liam Corrigan), 5:49.03.

2. New Zealand (Ollie Maclean; Logan Ullrich; Tom Murray; Matt Macdonald), 5:49.88.

3. Britain (Oliver Wilkes; David Ambler; Matt Aldridge; Freddie Davidson), 5:52.42.

4. Italy (Matteo Lodo; Giovanni Abagnale; Giuseppe Vicino; Nicholas Kohl), 5:55.07.

5. Romania (Stefan Constantin Berariu; Sergiu Vasile Bejan; Andrei Mandrila; Ciprian Tudosa), 5:56.85.

6. Australia (Timothy Masters; Jack Robertson; Fergus Hamilton; Alex Hill), 6:00.35.

Women

Single Sculls

Semifinals

Semifinal A/B 1

1. Karolien Florijn, Netherlands, 7:21.26 (FA).

2. Tara Rigney, Australia, 7:23.58 (FA).

3. Desislava Angelova, Bulgaria, 7:27.16 (FA).

4. Anna Prakaten, Uzbekistan, 7:29.28 (FB).

5. Aurelia-Maxima Katharina Janzen, Switzerland, 7:31.65 (FB).

6. Virginia Diaz Rivas, Spain, 7:37.52 (FB).

Semifinal A/B 2

1. Emma Twigg, New Zealand, 7:17.19 (FA).

2. Viktorija Senkute, Lithuania, 7:19.15 (FA).

3. Kara Kohler, United States, 7:22.33 (FA).

4. Alexandra Foester, Germany, 7:24.63 (FB).

5. Tatsiana Klimovich, AIN, 7:26.56 (FB).

6. Magdalena Lobnig, Austria, 7:40.02 (FB).

Eight

Repechages

1. United States (Molly Bruggeman; Margaret Hedeman; Maddie Wanamaker; Regina Salmons; Meghan Musnicki; Claire Collins; Olivia Coffey; Charlotte Buck; Nina Castagna), 6:03.93 (FA).

2. Canada (Jessica Sevick; Caileigh Filmer; Maya Meschkuleit; Kasia Gruchalla-Wesierski; Avalon Wasteneys; Sydney Payne; Kristina Walker; Abby Dent; Kristen Kit), 6:04.81 (FA).

3. Australia (Katrina Werry; Lucy Stephan; Bronwyn Cox; Georgie Rowe; Jacqui Swick; Giorgia Patten; Sarah Hawe; Paige Barr; Hayley Verbunt), 6:06.09 (FA).

4. Italy (Giorgia Pelacchi; Linda de Filippis; Alice Gnatta; Aisha Rocek; Elisa Mondelli; Silvia Terrazzi; Alice Codato; Veronica Bumbaca; Emanuele Capponi), 6:09.65 (FA).

5. Denmark (Nanna Vigild; Caroline Munch; Clara Hornnaess; Sara Maria Johansen; Frida Werner Foldager; Karen Mortensen; Sofie Vikkelsoee; Nikoline Laidlaw; Sophie Oestergaard), 6:22.21 (ELM).

Double Sculls

Finals

Final B

1. Australia (Amanda Bateman; Harriet Hudson), 6:47.66.

2. Czech Republic (Anna Santruckova; Lenka Luksova), 6:49.92.

3. United States (Sophia Vitas; Kristi Wagner), 6:50.74.

4. Ireland (Zoe Hyde; Alison Bergin), 6:55.62.

5. Italy (Clara Guerra; Stefania Gobbi), 6:56.87.

6. China (Lu Shiyu; Shen Shuangmei), 7:00.71.

Final A

1. New Zealand (Brooke Francis; Lucy Spoors), 6:50.45.

2. Romania (Ancuta Bodnar; Simona Radis), 6:50.69.

3. Britain (Mathilda Hodgkins Byrne; Rebecca Wilde), 6:53.22.

4. Netherlands (Lisa Scheenaard; Martine Veldhuis), 6:54.24.

5. France (Elodie Ravera Scaramozzino; Emma Lunatti), 6:57.35.

6. Norway (Thea Helseth; Inger Seim Kavlie), 6:58.41.

Four

Finals

Final B

1. Ireland (Imogen Magner; Eimear Lambe; Natalie Long; Emily Hegarty), 6:34.74.

2. Denmark (Astrid Steensberg; Frida Sanggaard Nielsen; Marie Skytte Hauberg Johannesen; Julie Poulsen), 6:36.43.

3. Australia (Olympia Aldersey; Jean Mitchell; Lily Alton; Molly Goodman), 6:39.28.

Final A

1. Netherlands (Marloes Oldenburg; Hermijntje Drenth; Tinka Offereins; Benthe Boonstra), 6:27.13.

2. Britain (Helen Glover; Esme Booth; Sam Redgrave; Rebecca Shorten), 6:27.31.

3. New Zealand (Jackie Gowler; Phoebe Spoors; Davina Waddy; Kerri Williams), 6:29.08.

4. Romania (Adriana Adam; Maria Lehaci; Maria Magdalena Rusu; Amalia Beres), 6:29.52.

5. United States (Emily Kallfelz; Kelsey Reelick; Daisy Mazzio-Manson; Kate Knifton), 6:34.88.

6. China (Zhang Shuxian; Liu Xiaoxin; Wang Zifeng; Xu Xingye), 6:36.18.

