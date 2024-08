Olympic Gymnastics Results

Friday Women Group All-Around Qualification Part 1 of 2 1. Italy (Martina Centofanti; Agnese Duranti; Alessia Maurelli; Daniela Mogurean; Laura…

Friday

Women

Group All-Around

Qualification

Part 1 of 2

1. Italy (Martina Centofanti; Agnese Duranti; Alessia Maurelli; Daniela Mogurean; Laura Paris), 38.200.

2. Bulgaria (Sofia Ivanova; Magdalina Minevska; Kamelia Petrova; Rachel Stoyanov; Margarita Vasileva), 37.700.

3. France (Ainhoa Dot; Manelle Inaho; Celia Joseph-Noel; Justine Lavit; Lozea Vilarino), 36.600.

4. Brazil (Maria Eduarda Arakaki; Victoria Borges; Deborah Medrado; Sofia Pereira; Nicole Pircio), 35.950.

5. China (Ding Xinyi; Guo Qiqi; Hao Ting; Huang Zhangjiayang; Wang Lanjing), 35.500.

6. Ukraine (Diana Baieva; Alina Melnyk; Valeriia Peremeta; Kira Shyrykina; Mariia Vysochanska), 35.450.

7. Israel (Shani Bakanov; Adar Friedmann; Romi Paritzki; Ofir Shaham; Diana Svertsov), 35.250.

8. Azerbaijan (Gullu Aghalarzade; Laman Alimuradova; Zeynab Hummatova; Yelyzaveta Luzan; Darya Sorokina), 33.850.

9. Germany (Anja Kosan; Daniella Kromm; Alina Oganesyan; Hannah Vester; Emilia Wickert), 33.700.

10. Uzbekistan (Evelina Atalyants; Shakhzoda Ibragimova; Mumtozabonu Iskhokzoda; Amaliya Mamedova; Irodakhon Sadykova), 33.550.

11. Australia (Saskia Broedelet; Emmanouela Frroku; Lidiia Iakovleva; Phoebe Learmont; Jessica Weintraub), 31.400.

12. Egypt (Lamar Behairy; Johara Eldeeb; Farida Hussein; Abeer Ramadan; Amina Sobeih), 30.850.

13. Spain (Ana Arnau Camarena; Ines Bergua Navales; Mireia Martinez; Patricia Perez Fos; Salma Solaun), 30.400.

14. Mexico (Dalia Alcocer; Sofia Flores; Julia Gutierrez; Kimberly Salazar; Adirem Tejeda), 29.700.

Part 2 of 2

1. Ukraine (Diana Baieva; Alina Melnyk; Valeriia Peremeta; Kira Shyrykina; Mariia Vysochanska), 33.500.

2. Bulgaria (Sofia Ivanova; Magdalina Minevska; Kamelia Petrova; Rachel Stoyanov; Margarita Vasileva), 32.700.

3. China (Ding Xinyi; Guo Qiqi; Hao Ting; Huang Zhangjiayang; Wang Lanjing), 32.400.

4. France (Ainhoa Dot; Manelle Inaho; Celia Joseph-Noel; Justine Lavit; Lozea Vilarino), 32.200.

5. Israel (Shani Bakanov; Adar Friedmann; Romi Paritzki; Ofir Shaham; Diana Svertsov), 31.900.

6. Italy (Martina Centofanti; Agnese Duranti; Alessia Maurelli; Daniela Mogurean; Laura Paris), 31.150.

7. Uzbekistan (Evelina Atalyants; Shakhzoda Ibragimova; Mumtozabonu Iskhokzoda; Amaliya Mamedova; Irodakhon Sadykova), 30.450.

8. Spain (Ana Arnau Camarena; Ines Bergua Navales; Mireia Martinez; Patricia Perez Fos; Salma Solaun), 30.000.

9. Azerbaijan (Gullu Aghalarzade; Laman Alimuradova; Zeynab Hummatova; Yelyzaveta Luzan; Darya Sorokina), 28.150.

10. Mexico (Dalia Alcocer; Sofia Flores; Julia Gutierrez; Kimberly Salazar; Adirem Tejeda), 27.800.

11. Australia (Saskia Broedelet; Emmanouela Frroku; Lidiia Iakovleva; Phoebe Learmont; Jessica Weintraub), 27.050.

12. Egypt (Lamar Behairy; Johara Eldeeb; Farida Hussein; Abeer Ramadan; Amina Sobeih), 25.050.

13. Brazil (Maria Eduarda Arakaki; Victoria Borges; Deborah Medrado; Sofia Pereira; Nicole Pircio), 24.950.

14. Germany (Anja Kosan; Daniella Kromm; Alina Oganesyan; Hannah Vester; Emilia Wickert), 23.650.

Individual All-Around

Final

Rotation 1

1. Darja Varfolomeev, Germany, 36.300.

2. Boryana Kaleyn, Bulgaria, 35.850.

3. Wang Zilu, China, 35.250.

3. Sofia Raffaeli, Italy, 35.250.

5. Daria Atamanov, Israel, 35.200.

6. Margarita Kolosov, Germany, 34.600.

7. Ekaterina Vedeneeva, Slovenia, 34.100.

8. Milena Baldassarri, Italy, 32.600.

9. Taisiia Onofriichuk, Ukraine, 30.400.

10. Barbara Domingos, Brazil, 29.600.

Rotation 2

1. Darja Varfolomeev, Germany, 36.500.

2. Boryana Kaleyn, Bulgaria, 36.450.

3. Margarita Kolosov, Germany, 34.150.

4. Barbara Domingos, Brazil, 33.200.

5. Milena Baldassarri, Italy, 33.150.

6. Sofia Raffaeli, Italy, 32.900.

7. Wang Zilu, China, 32.700.

8. Ekaterina Vedeneeva, Slovenia, 31.950.

9. Daria Atamanov, Israel, 31.800.

10. Taisiia Onofriichuk, Ukraine, 30.900.

Rotation 3

1. Darja Varfolomeev, Germany, 36.350.

2. Sofia Raffaeli, Italy, 35.900.

3. Boryana Kaleyn, Bulgaria, 34.550.

4. Wang Zilu, China, 34.300.

5. Taisiia Onofriichuk, Ukraine, 34.150.

6. Margarita Kolosov, Germany, 33.950.

7. Daria Atamanov, Israel, 33.850.

8. Ekaterina Vedeneeva, Slovenia, 33.150.

9. Milena Baldassarri, Italy, 32.500.

10. Barbara Domingos, Brazil, 31.200.

Rotation 4

1. Boryana Kaleyn, Bulgaria, 33.750.

2. Darja Varfolomeev, Germany, 33.700.

3. Daria Atamanov, Israel, 33.000.

4. Taisiia Onofriichuk, Ukraine, 32.950.

5. Ekaterina Vedeneeva, Slovenia, 32.700.

6. Margarita Kolosov, Germany, 32.550.

7. Sofia Raffaeli, Italy, 32.250.

8. Milena Baldassarri, Italy, 31.450.

9. Wang Zilu, China, 29.300.

10. Barbara Domingos, Brazil, 29.100.

Rankings

1. Darja Varfolomeev, Germany.

2. Boryana Kaleyn, Bulgaria.

3. Sofia Raffaeli, Italy.

4. Margarita Kolosov, Germany.

5. Daria Atamanov, Israel.

6. Ekaterina Vedeneeva, Slovenia.

7. Wang Zilu, China.

8. Milena Baldassarri, Italy.

9. Taisiia Onofriichuk, Ukraine.

10. Barbara Domingos, Brazil.

11. Stiliana Nikolova, Bulgaria.

12. Fanni Pigniczki, Hungary.

13. Elzhana Taniyeva, Kazakhstan.

14. Takhmina Ikromova, Uzbekistan.

15. Polina Berezina, Spain.

16. Vera Tugolukova, Cyprus.

17. Helene Karbanov, France.

18. Evita Griskenas, United States.

19. Zohra Aghamirova, Azerbaijan.

20. Alba Bautista, Spain.

21. Annaliese Dragan, Romania.

22. Alexandra Kiroi-Bogatyreva, Australia.

23. Aliaa Saleh, Egypt.

24. Praewa Misato Philaphandeth, Laos.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.