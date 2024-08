Olympic Gymnastics Results

Thursday Women All-Around Final Vault 1. Simone Biles, United States, 15.766. 2. Rebeca Andrade, Brazil, 15.100. 3. Elsabeth Black, Canada,…

Thursday

Women

All-Around

Final

Vault

1. Simone Biles, United States, 15.766.

2. Rebeca Andrade, Brazil, 15.100.

3. Elsabeth Black, Canada, 14.100.

4. Kaylia Nemour, Algeria, 14.033.

5. Alice D’Amato, Italy, 14.000.

5. Ana Barbosu, Romania, 14.000.

7. Sunisa Lee, United States, 13.933.

8. Helen Kevric, Germany, 13.866.

8. Manila Esposito, Italy, 13.866.

10. Alice Kinsella, Britain, 13.800.

11. Rina Kishi, Japan, 13.766.

12. Ruby Pass, Australia, 13.633.

12. Flavia Saraiva, Brazil, 13.633.

12. Georgia-Mae Fenton, Britain, 13.633.

15. Luisa Blanco, Colombia, 13.500.

16. Ava Stewart, Canada, 13.333.

17. Qiu Qiyuan, China, 13.133.

18. Amalia Ghigoarta, Romania, 13.100.

19. Ou Yushan, China, 12.966.

19. Bettina Lili Czifra, Hungary, 12.966.

19. Naomi Visser, Netherlands, 12.966.

22. Haruka Nakamura, Japan, 12.833.

23. Sarah Voss, Germany, 12.500.

23. Filipa Martins, Portugal, 12.500.

Uneven Bars

1. Kaylia Nemour, Algeria, 15.533.

2. Sunisa Lee, United States, 14.866.

3. Alice D’Amato, Italy, 14.800.

4. Rebeca Andrade, Brazil, 14.666.

5. Helen Kevric, Germany, 14.466.

6. Naomi Visser, Netherlands, 14.266.

7. Alice Kinsella, Britain, 14.133.

8. Elsabeth Black, Canada, 14.066.

9. Ou Yushan, China, 13.966.

10. Haruka Nakamura, Japan, 13.933.

11. Flavia Saraiva, Brazil, 13.900.

11. Qiu Qiyuan, China, 13.900.

11. Bettina Lili Czifra, Hungary, 13.900.

14. Rina Kishi, Japan, 13.833.

15. Georgia-Mae Fenton, Britain, 13.800.

16. Ruby Pass, Australia, 13.733.

16. Simone Biles, United States, 13.733.

18. Filipa Martins, Portugal, 13.566.

19. Manila Esposito, Italy, 12.800.

20. Ava Stewart, Canada, 12.633.

21. Amalia Ghigoarta, Romania, 12.566.

22. Ana Barbosu, Romania, 12.433.

23. Sarah Voss, Germany, 12.333.

24. Luisa Blanco, Colombia, 11.133.

Balance Beam

1. Simone Biles, United States, 14.566.

2. Qiu Qiyuan, China, 14.500.

3. Flavia Saraiva, Brazil, 14.266.

4. Manila Esposito, Italy, 14.200.

5. Rebeca Andrade, Brazil, 14.133.

6. Ou Yushan, China, 14.033.

6. Alice D’Amato, Italy, 14.033.

8. Sunisa Lee, United States, 14.000.

9. Haruka Nakamura, Japan, 13.700.

10. Ruby Pass, Australia, 13.466.

11. Helen Kevric, Germany, 13.400.

12. Naomi Visser, Netherlands, 13.333.

13. Kaylia Nemour, Algeria, 13.233.

14. Ava Stewart, Canada, 13.166.

15. Rina Kishi, Japan, 13.133.

16. Alice Kinsella, Britain, 13.033.

17. Elsabeth Black, Canada, 12.933.

18. Luisa Blanco, Colombia, 12.866.

19. Filipa Martins, Portugal, 12.700.

20. Ana Barbosu, Romania, 12.466.

21. Sarah Voss, Germany, 12.300.

22. Amalia Ghigoarta, Romania, 11.900.

23. Bettina Lili Czifra, Hungary, 11.400.

24. Georgia-Mae Fenton, Britain, 11.300.

Floor Exercise

1. Simone Biles, United States, 15.066.

2. Rebeca Andrade, Brazil, 14.033.

3. Elsabeth Black, Canada, 13.700.

4. Sunisa Lee, United States, 13.666.

5. Ana Barbosu, Romania, 13.566.

6. Alice D’Amato, Italy, 13.500.

7. Naomi Visser, Netherlands, 13.400.

8. Qiu Qiyuan, China, 13.233.

8. Rina Kishi, Japan, 13.233.

10. Amalia Ghigoarta, Romania, 13.166.

11. Kaylia Nemour, Algeria, 13.100.

12. Georgia-Mae Fenton, Britain, 13.033.

13. Ruby Pass, Australia, 12.966.

14. Helen Kevric, Germany, 12.866.

14. Sarah Voss, Germany, 12.866.

16. Alice Kinsella, Britain, 12.833.

16. Bettina Lili Czifra, Hungary, 12.833.

18. Manila Esposito, Italy, 12.733.

19. Luisa Blanco, Colombia, 12.700.

20. Haruka Nakamura, Japan, 12.633.

21. Ava Stewart, Canada, 12.500.

22. Filipa Martins, Portugal, 12.466.

23. Flavia Saraiva, Brazil, 12.233.

24. Ou Yushan, China, 11.933.

Rankings

1. Simone Biles, United States, 59.131.

2. Rebeca Andrade, Brazil, 57.932.

3. Sunisa Lee, United States, 56.465.

4. Alice D’Amato, Italy, 56.333.

5. Kaylia Nemour, Algeria, 55.899.

6. Elsabeth Black, Canada, 54.799.

7. Qiu Qiyuan, China, 54.766.

8. Helen Kevric, Germany, 54.598.

9. Flavia Saraiva, Brazil, 54.032.

10. Naomi Visser, Netherlands, 53.965.

11. Rina Kishi, Japan, 53.965.

12. Alice Kinsella, Britain, 53.799.

13. Ruby Pass, Australia, 53.798.

14. Manila Esposito, Italy, 53.599.

15. Haruka Nakamura, Japan, 53.099.

16. Ou Yushan, China, 52.898.

17. Ana Barbosu, Romania, 52.465.

18. Georgia-Mae Fenton, Britain, 51.766.

19. Ava Stewart, Canada, 51.632.

20. Filipa Martins, Portugal, 51.232.

21. Bettina Lili Czifra, Hungary, 51.099.

22. Amalia Ghigoarta, Romania, 50.732.

23. Luisa Blanco, Colombia, 50.199.

24. Sarah Voss, Germany, 49.999.

