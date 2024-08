Olympic Equestrian Results

Sunday Open Dressage Individual Grand Prix Freestyle 1. Jessica von Bredow-Werndl (TSF DALERA BB), Germany, 90.093. 2. Isabell Werth (WENDY),…

Sunday

Open

Dressage Individual

Grand Prix Freestyle

1. Jessica von Bredow-Werndl (TSF DALERA BB), Germany, 90.093.

2. Isabell Werth (WENDY), Germany, 89.614.

3. Charlotte Fry (GLAMOURDALE), Britain, 88.971.

4. Dinja van Liere (HERMES), Netherlands, 88.432.

5. Cathrine Laudrup-Dufour (FREESTYLE), Denmark, 88.093.

6. Carl Hester (FAME), Britain, 85.161.

7. Daniel Bachmann Andersen (VAYRON), Denmark, 84.850.

8. Becky Moody (JAGERBOMB), Britain, 84.357.

9. Nanna Skodborg Merrald (ZEPTER), Denmark, 83.293.

10. Isabel Freese (TOTAL HOPE OLD), Norway, 83.050.

11. Emmelie Scholtens (INDIAN ROCK), Netherlands, 81.750.

12. Emma Kanerva (GREEK AIR), Finland, 81.607.

13. Frederic Wandres (BLUETOOTH OLD), Germany, 81.350.

14. Patrik Kittel (TOUCHDOWN), Sweden, 80.854.

15. Sandra Sysojeva (MAXIMA BELLA), Poland, 80.075.

16. Pauline Basquin (SERTORIUS DE RIMA Z), France, 79.118.

17. Victoria Max-Theurer (ABEGGLEN FH NRW), Austria, 75.375.

18. Therese Nilshagen (DANTE WELTINO OLD), Sweden, 74.714.

