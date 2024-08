Olympic Diving Results

Tuesday Men 3m Springboard Preliminary 1. Wang Zongyuan, China, 530.65 (Q). 2. Xie Siyi, China, 509.60 (Q). 3. Jack Laugher,…

Tuesday

Men

3m Springboard

Preliminary

1. Wang Zongyuan, China, 530.65 (Q).

2. Xie Siyi, China, 509.60 (Q).

3. Jack Laugher, Britain, 468.30 (Q).

4. Jordan Christopher Houlden, Britain, 448.20 (Q).

5. Osmar Olvera Ibarra, Mexico, 444.15 (Q).

6. Jules Bouyer, France, 407.30 (Q).

7. Lorenzo Marsaglia, Italy, 405.05 (Q).

8. Kurtis Mathews, Australia, 399.20 (Q).

9. Moritz Wesemann, Germany, 398.70 (Q).

10. Carson Tyler, United States, 389.80 (Q).

11. Sho Sakai, Japan, 389.15 (Q).

12. Woo Haram, South Korea, 389.10 (Q).

13. Gwendal Bisch, France, 387.00 (Q).

14. Yona Knight-Wisdom, Jamaica, 382.90 (Q).

15. Andrew Capobianco, United States, 382.05 (Q).

16. Yi Jaegyeong, South Korea, 381.40 (Q).

17. Luis Felipe Uribe Bermudez, Colombia, 375.90 (Q).

18. Jonathan Ruvalcaba, Dominican Republic, 363.15 (Q).

19. Kevin Alexander Munoz Heredia, Mexico, 362.05 (R).

20. Daniel Restrepo Garcia, Colombia, 361.10 (R).

21. Jake Passmore, Ireland, 360.90.

22. Giovanni Tocci, Italy, 346.85.

23. Frandiel Gomez, Dominican Republic, 317.40.

23. Mohamed Farouk, Egypt, 317.40.

25. Lars Rudiger, Germany, 301.15.

Women

10m Platform

Final

1. Quan Hongchan, China, 425.60.

2. Chen Yuxi, China, 420.70.

3. Kim Mi Rae, North Korea, 372.10.

4. Caeli McKay, Canada, 364.50.

5. Gabriela Agundez Garcia, Mexico, 350.40.

6. Andrea Spendolini Sirieix, Britain, 345.50.

7. Ellie Cole, Australia, 333.30.

8. Alejandra Orozco Loza, Mexico, 320.60.

9. Matsuri Arai, Japan, 314.45.

10. Sarah Jodoin di Maria, Italy, 301.75.

11. Melissa Wu, Australia, 278.30.

12. Else Praasterink, Netherlands, 250.35.

