Olympic Canoe-Kayak Results

Friday

Men

Kayak Cross

Qualification Phase

Time Trial

1. Joseph Clarke, Britain, 66.08 (R1).

2. Pedro Goncalves, Brazil, 66.41 (R1).

3. Titouan Castryck, France, 67.29 (R1).

4. Boris Neveu, France, 67.48 (R1).

5. Giovanni de Gennaro, Italy, 67.71 (R1).

6. Finn Butcher, New Zealand, 67.74 (R1).

7. Felix Oschmautz, Austria, 67.87 (R1).

8. Noah Hegge, Germany, 68.01 (R1).

9. Mateusz Polaczyk, Poland, 68.11 (R1).

10. Manuel Ochoa, Spain, 68.66 (R1).

11. Miquel Trave, Spain, 68.70 (R1).

12. Salim Jemai, Tunisia, 68.91 (R1).

13. Quan Xin, China, 69.13 (R1).

14. Noel Hendrick, Ireland, 69.31 (R1).

15. Lukas Rohan, Czech Republic, 69.80 (R1).

16. Isak Ohrstrom, Sweden, 70.29 (R1).

17. Mathis Soudi, Morocco, 70.53 (R1).

18. Liam Jegou, Ireland, 70.81 (R1).

19. Jakub Grigar, Slovakia, 71.18 (R1).

20. Timothy Anderson, Australia, 71.41 (R1).

21. Jiri Prskavec, Czech Republic, 71.71 (R1).

22. Tristan Carter, Australia, 72.94 (R1).

23. Matej Benus, Slovakia, 73.54 (R1).

24. Alex Baldoni, Canada, 73.70 (R1).

25. Benjamin Savsek, Slovenia, 74.18 (R1).

26. Adam Burgess, Britain, 74.66 (R1).

27. Matija Marinic, Croatia, 74.80 (R1).

28. Martin Dougoud, Switzerland, 74.89 (R1).

29. Joris Otten, Netherlands, 75.95 (R1).

30. Andy Barat, Comoros, 76.95 (R1).

31. Yves Bourhis, Senegal, 78.15 (R1).

32. Amir Rezanejad, Refugee Olympic Team, 79.15 (R1).

33. Casey Eichfeld, United States, 81.13 (R1).

34. Yuuki Tanaka, Japan, 81.35 (R1).

35. Grzegorz Hedwig, Poland, 81.42 (R1).

36. Wu Shao-Hsuan, Taiwan, 82.73 (R1).

37. Peter Kauzer, Slovenia, 70.74 (R1).

38. Stefan Hengst, Germany, 69.67 (R1).

