Olympic Athletics Results

Friday

Men

4 x 400m Relay

Round 1

Heat 1

1. Botswana (Letsile Tebogo; Busang Collen Kebinatshipi; Anthony Pesela; Bayapo Ndori), 2:57.76 (Q).

2. Britain (Samuel Reardon; Matthew Hudson-Smith; Toby Harries; Charles Dobson), 2:58.88 (Q).

3. United States (Quincy Wilson; Vernon Norwood; Bryce Deadmon; Christopher Bailey), 2:59.15 (Q).

4. Japan (Yuki Joseph Nakajima; Kaito Kawabata; Fuga Sato; Kentaro Sato), 2:59.48 (q).

5. Zambia (Patrick Kakozi Nyambe; Kennedy Luchembe; Chanda Mulenga; Muzala Samukonga), 3:00.08 (q).

6. Germany (Jean Paul Bredau; Marc Koch; Manuel Sanders; Emil Agyekum), 3:00.29.

7. Poland (Maksymilian Szwed; Karol Zalewski; Daniel Soltysiak; Kajetan Duszynski), 3:01.21.

8. Trinidad and Tobago (Renny Quow; Jereem Richards; Jaden Marchan; Shakeem Mc Kay), 3:06.73.

Heat 2

1. France (Muhammad Abdallah Kounta; Gilles Biron; Teo Andant; Fabrisio Saidy), 2:59.53 (Q).

2. Belgium (Jonathan Sacoor; Dylan Borlee; Florent Mabille; Kevin Borlee), 2:59.84 (Q).

3. Italy (Luca Sito; Vladimir Aceti; Alessandro Sibilio; Edoardo Scotti), 3:00.26 (Q).

4. India (Muhammed Anas Yahiya; Muhammed Ajmal Variyathodi; Amoj Jacob; Rajesh Ramesh), 3:00.58.

5. Brazil (Lucas Carvalho; Lucas Vilar; Douglas Hernandes Mendes; Matheus Lima), 3:00.95.

6. Spain (Inaki Canal; Oscar Husillos; David Garcia; Julio Arenas), 3:01.60.

7. South Africa (Gardeo Isaacs; Zakithi Nene; Antonie Matthys Nortje; Lythe Pillay), 3:03.19 (qR).

8. Nigeria (Ifeanyi Emmanuel Ojeli; Ezekiel Nathaniel; Dubem Amene; Chidi Okezie), DQ.

800m

Semifinal

1

1. Djamel Sedjati, Algeria, 1:45.08 (Q).

2. Tshepiso Masalela, Botswana, 1:45.33 (Q).

3. Catalin Tecuceanu, Italy, 1:45.38.

4. Ben Pattison, Britain, 1:45.57.

5. Brandon Miller, United States, 1:45.79.

6. Mark English, Ireland, 1:45.97.

7. Andreas Kramer, Sweden, 1:46.52.

8. Jesus Tonatiu Lopez, Mexico, 1:50.38.

2

1. Marco Arop, Canada, 1:45.05 (Q).

2. Gabriel Tual, France, 1:45.16 (Q).

3. Wyclife Kinyamal, Kenya, 1:45.29.

4. Edmund du Plessis, South Africa, 1:45.34.

5. Elliot Giles, Britain, 1:45.46.

6. Hobbs Kessler, United States, 1:46.20.

7. Tobias Gronstad, Norway, 1:46.37.

8. Mohamed Ali Gouaned, Algeria, 1:46.52.

3

1. Emmanuel Wanyonyi, Kenya, 1:43.32 (Q).

2. Bryce Hoppel, United States, 1:43.41 (Q).

3. Max Burgin, Britain, 1:43.50 (q).

4. Mohamed Attaoui, Spain, 1:43.69 (q).

5. Eliott Crestan, Belgium, 1:43.72.

6. Peyton Craig, Australia, 1:44.11.

7. Kethobogile Haingura, Botswana, 1:44.95.

8. Simone Barontini, Italy, 1:46.17.

4 x 100m Relay

Final

1. Canada (Aaron Brown; Jerome Blake; Brendon Rodney; Andre de Grasse), 37.50.

2. South Africa (Bayanda Walaza; Shaun Maswanganyi; Bradley Nkoana; Akani Simbine), 37.57.

3. Britain (Jeremiah Azu; Louie Hinchliffe; Nethaneel Mitchell-Blake; Zharnel Hughes), 37.61.

4. Italy (Matteo Melluzzo; Lamont Marcell Jacobs; Lorenzo Patta; Filippo Tortu), 37.68.

5. Japan (Ryuichiro Sakai; Abdul Hakim Sani Brown; Yoshihide Kiryu; Koki Ueyama), 37.78.

6. France (Meba Mickael Zeze; Jeff Erius; Ryan Zeze; Pablo Mateo), 37.81.

7. China (Deng Zhijian; Xie Zhenye; Yan Haibin; Chen Jiapeng), 38.06.

8. United States (Christian Coleman; Kenneth Bednarek; Kyree King; Fred Kerley), DQ.

Triple Jump

Final

1. Jordan Alejandro Diaz Fortun, Spain, (17.86), 58-7 1-4.

2. Pedro Pichardo, Portugal, (17.84), 58-6 1-2.

3. Andy Diaz Hernandez, Italy, (17.64), 57-10 1-2.

4. Jaydon Hibbert, Jamaica, (17.61), 57-9 1-4.

5. Hugues Fabrice Zango, Burkina Faso, (17.50), 57-5.

6. Salif Mane, United States, (17.41), 57-1 1-2.

7. Max Hess, Germany, (17.38), 57-0 1-4.

8. Lazaro Martinez, Cuba, (17.34), 56-10 3-4.

9. Yasser Mohammed Triki, Algeria, (17.22), 56-6.

10. Zhu Yaming, China, (16.76), 54-11 3-4.

11. Almir dos Santos, Brazil, (16.41), 53-10.

12. Connor Murphy, Australia, (16.30), 53-5 3-4.

400m Hurdles

Final

1. Rai Benjamin, United States, 46.46.

2. Karsten Warholm, Norway, 47.06.

3. Alison dos Santos, Brazil, 47.26.

4. Clement Ducos, France, 47.76.

5. Kyron McMaster, British Virgin Islands, 47.79.

6. Abderrahman Samba, Qatar, 47.98.

7. Rasmus Magi, Estonia, 52.53.

8. Roshawn Clarke, Jamaica, DNF.

Women

800m

Semifinal

2

1. Tsige Duguma, Ethiopia, 1:57.47 (Q).

2. Shafiqua Maloney, St Vincent and the Grenadines, 1:57.59 (Q).

3. Juliette Whittaker, United States, 1:57.76 (q).

4. Renelle Lamote, France, 1:57.78 (q).

5. Jemma Reekie, Britain, 1:58.01.

6. Gabriela Gajanova, Slovakia, 1:58.22.

7. Majtie Kolberg, Germany, 1:58.52.

8. Vivian Chebet Kiprotich, Kenya, 1:59.64.

4 x 100m Relay

Round 1

Heat 1

1. United States (Melissa Jefferson; Twanisha Terry; Gabrielle Thomas; Sha’carri Richardson), 41.94 (Q).

2. Germany (Sophia Junk; Lisa Mayer; Gina Lueckenkemper; Rebekka Haase), 42.15 (Q).

3. Switzerland (Salome Kora; Sarah Atcho-Jaquier; Leonie Pointet; Mujinga Kambundji), 42.38 (Q).

4. Australia (Ella Connolly; Bree Masters; Kristie Edwards; Torrie Lewis), 42.75.

5. Poland (Magdalena Niemczyk; Krystsina Tsimanouskaya; Magdalena Stefanowicz; Ewa Swoboda), 42.86.

6. Italy (Zaynab Dosso; Dalia Kaddari; Irene Siragusa; Arianna de Masi), 43.03.

7. Belgium (Rani Vincke; Rani Rosius; Elise Mehuys; Delphine Nkansa), DQ.

7. Ivory Coast (Murielle Ahoure-Demps; Jessika Gbai; Maboundou Kone; Marie-Josee Ta Lou-Smith), DQ.

Heat 2

1. Britain (Bianca Williams; Imani Lansiquot; Amy Hunt; Desiree Henry), 42.03 (Q).

2. France (Orlann Oliere; Gemima Joseph; Helene Parisot; Chloe Galet), 42.13 (Q).

3. Jamaica (Alana Reid; Kemba Nelson; Shashalee Forbes; Tia Clayton), 42.35 (Q).

4. Canada (Sade McCreath; Jacqueline Madogo; Marie-Eloise Leclair; Audrey Leduc), 42.50 (q).

5. Netherlands (Isabel van den Berg; Marije van Hunenstijn; Minke Bisschops; Tasa Jiya), 42.64 (q).

6. Nigeria (Justina Tiana Eyakpobeyan; Favour Ofili; Rosemary Chukwuma; Tima Godbless), 42.70.

7. Spain (Sonia Molina-Prados; Jael Bestue; Paula Sevilla; Maria Isabel Perez), 42.77.

8. Trinidad and Tobago (Akilah Lewis; Sole Frederick; Sanaa Frederick; Leah Bertrand), 43.99.

Final

1. United States (Melissa Jefferson; Twanisha Terry; Gabrielle Thomas; Sha’carri Richardson), 41.78.

2. Britain (Dina Asher-Smith; Imani Lansiquot; Amy Hunt; Daryll Neita), 41.85.

3. Germany (Alexandra Burghardt; Lisa Mayer; Gina Lueckenkemper; Rebekka Haase), 41.97.

4. France (Orlann Oliere; Gemima Joseph; Helene Parisot; Chloe Galet), 42.23.

5. Jamaica (Alana Reid; Kemba Nelson; Shashalee Forbes; Tia Clayton), 42.29.

6. Canada (Sade McCreath; Jacqueline Madogo; Marie-Eloise Leclair; Audrey Leduc), 42.69.

7. Netherlands (Isabel van den Berg; Marije van Hunenstijn; Minke Bisschops; Tasa Jiya), 42.74.

8. Switzerland (Salome Kora; Sarah Atcho-Jaquier; Leonie Pointet; Mujinga Kambundji), DQ.

Heptathlon

Long Jump

Group A

1. Sofie Dokter, Netherlands, (6.26), 20-6 1-2.

2. Adrianna Sulek-Schubert, Poland, (6.22), 20-5.

3. Xenia Krizsan, Hungary, (6.03), 19-9 1-2.

4. Anna Hall, United States, (5.93), 19-5 1-2.

5. Chari Hawkins, United States, (5.90), 19-4 1-4.

6. Rita Nemes, Hungary, (5.88), 19-3 1-2.

7. Kate O’Connor, Ireland, (5.79), 19-0.

8. Camryn Newton-Smith, Australia, (5.78), 18-11 1-2.

9. Emma Oosterwegel, Netherlands, (5.68), 18-7 3-4.

10. Carolin Schaefer, Germany, (5.52), 18-1 1-4.

11. Tori West, Australia, (5.41), 17-9.

Group B

1. Martha Araujo, Colombia, (6.61), 21-8 1-4.

2. Annik Kaelin, Switzerland, (6.59), 21-7 1-2.

3. Nafissatou Thiam, Belgium, (6.41), 21-0 1-4.

4. Noor Vidts, Belgium, (6.40), 21-0.

5. Katarina Johnson-Thompson, Britain, (6.40), 21-0.

6. Jade O’Dowda, Britain, (6.33), 20-9 1-4.

7. Taliyah Brooks, United States, (6.15), 20-2 1-4.

8. Anouk Vetter, Netherlands, (6.12), 20-1.

9. Sveva Gerevini, Italy, (6.08), 19-11 1-2.

10. Saga Vanninen, Finland, (5.85), 19-2 1-4.

11. Auriana Lazraq-Khlass, France, (5.59), 18-4.

Javelin Throw

Group A

1. Xenia Krizsan, Hungary, (49.52), 162-5 3-4.

2. Saga Vanninen, Finland, (47.00), 154-2 1-2.

3. Anna Hall, United States, (45.99), 150-10 3-4.

4. Katarina Johnson-Thompson, Britain, (45.49), 149-3.

5. Noor Vidts, Belgium, (45.00), 147-7 3-4.

6. Camryn Newton-Smith, Australia, (44.77), 146-10 3-4.

7. Jade O’Dowda, Britain, (44.05), 144-6 1-4.

8. Rita Nemes, Hungary, (43.64), 143-2 1-4.

9. Sveva Gerevini, Italy, (39.68), 130-2 1-4.

10. Taliyah Brooks, United States, (38.76), 127-2.

11. Adrianna Sulek-Schubert, Poland, (36.63), 120-2 1-4.

Group B

1. Nafissatou Thiam, Belgium, (54.04), 177-3 3-4.

2. Emma Oosterwegel, Netherlands, (52.39), 171-10 3-4.

3. Kate O’Connor, Ireland, (50.36), 165-2 3-4.

4. Tori West, Australia, (48.79), 160-1.

5. Annik Kaelin, Switzerland, (48.14), 157-11 1-4.

6. Carolin Schaefer, Germany, (46.45), 152-4 3-4.

7. Martha Araujo, Colombia, (45.67), 149-10.

8. Auriana Lazraq-Khlass, France, (45.37), 148-10 1-4.

9. Chari Hawkins, United States, (44.30), 145-4 1-4.

10. Sofie Dokter, Netherlands, (42.46), 139-3 3-4.

11. Anouk Vetter, Netherlands, DNS.

800m

Heat 1

1. Sveva Gerevini, Italy, 2:08.84.

2. Auriana Lazraq-Khlass, France, 2:09.45.

3. Rita Nemes, Hungary, 2:10.10.

4. Adrianna Sulek-Schubert, Poland, 2:12.06.

5. Jade O’Dowda, Britain, 2:12.12.

6. Kate O’Connor, Ireland, 2:13.25.

7. Saga Vanninen, Finland, 2:14.36.

8. Chari Hawkins, United States, 2:15.76.

9. Carolin Schaefer, Germany, 2:16.78.

10. Tori West, Australia, 2:20.97.

11. Camryn Newton-Smith, Australia, 2:24.63.

Heat 2

1. Anna Hall, United States, 2:04.39.

2. Katarina Johnson-Thompson, Britain, 2:04.90.

3. Xenia Krizsan, Hungary, 2:06.27.

4. Noor Vidts, Belgium, 2:06.38.

5. Emma Oosterwegel, Netherlands, 2:08.67.

6. Nafissatou Thiam, Belgium, 2:10.62.

7. Annik Kaelin, Switzerland, 2:11.33.

8. Sofie Dokter, Netherlands, 2:13.52.

9. Taliyah Brooks, United States, 2:13.95.

10. Martha Araujo, Colombia, 2:17.55.

4 x 400m Relay

Round 1

Heat 1

1. United States (Quanera Hayes; Shamier Little; Aaliyah Butler; Kaylyn Brown), 3:21.44 (Q).

2. Britain (Yemi Mary John; Hannah Kelly; Jodie Williams; Lina Nielsen), 3:24.72 (Q).

3. France (Sounkamba Sylla; Shana Grebo; Alexe Deau; Amandine Brossier), 3:24.73 (Q).

4. Belgium (Hanne Claes; Imke Vervaet; Camille Laus; Helena Ponette), 3:24.92 (q).

5. Spain (Blanca Hervas; Berta Segura; Eva Santidrian; Carmen Aviles), 3:28.29.

6. Norway (Josefine Tomine Eriksen; Astri Ertzgaard; Elisabeth Slettum; Amalie Iuel), 3:28.61.

7. Switzerland (Giulia Senn; Julia Niederberger; Annina Fahr; Yasmin Giger), 3:29.75.

8. Cuba (Melissa Padron; Daily Cooper Gaspar; Sahily Diago Mesa; Roxana Gomez), 3:33.99.

Heat 2

1. Jamaica (Andrenette Knight; Ashley Williams; Charokee Young; Stephenie Ann McPherson), 3:24.92 (Q).

2. Netherlands (Eveline Saalberg; Lieke Klaver; Myrte van der Schoot; Lisanne de Witte), 3:25.03 (Q).

3. Ireland (Sophie Becker; Phil Healy; Kelly McGrory; Sharlene Mawdsley), 3:25.05 (Q).

4. Canada (Zoe Sherar; Aiyanna Stiverne; Lauren Gale; Kyra Constantine), 3:25.77 (q).

5. Italy (Ilaria Elvira Accame; Anna Polinari; Giancarla Trevisan; Alice Mangione), 3:26.50.

6. Poland (Anastazja Kus; Justyna Swiety-Ersetic; Aleksandra Formella; Alicja Wrona-Kutrzepa), 3:26.69.

7. Germany (Skadi Schier; Alica Schmidt; Mona Mayer; Eileen Demes), 3:26.95.

8. India (Vithya Ramraj; Jyothika Sri Dandi; Poovamma Raju Machettira; Subha Venkatesan), 3:32.51.

100m Hurdles

Semifinal

1

1. Grace Stark, United States, 12.39 (Q).

2. Devynne Charlton, Bahamas, 12.50 (Q).

3. Tobi Amusan, Nigeria, 12.55.

3. Pia Skrzyszowska, Poland, 12.55.

5. Mariam Abdul-Rashid, Canada, 12.60.

6. Danielle Williams, Jamaica, 12.82.

7. Yumi Tanaka, Japan, 12.91.

8. Ebony Morrison, Liberia, DQ.

2

1. Alaysha Johnson, United States, 12.34 (Q).

2. Nadine Visser, Netherlands, 12.43 (Q).

3. Charisma Taylor, Bahamas, 12.63.

4. Maribel Vanessa Caicedo, Ecuador, 12.67.

5. Ditaji Kambundji, Switzerland, 12.68.

6. Sarah Lavin, Ireland, 12.69.

7. Janeek Brown, Jamaica, 12.92.

8. Lotta Harala, Finland, 13.05.

3

1. Jasmine Camacho-Quinn, Puerto Rico, 12.35 (Q).

2. Masai Russell, United States, 12.42 (Q).

3. Ackera Nugent, Jamaica, 12.44 (q).

4. Cyrena Samba-Mayela, France, 12.52 (q).

5. Mako Fukube, Japan, 12.89.

6. Marione Fourie, South Africa, 13.01.

7. Maayke Tjin-A-Lim, Netherlands, 13.03.

8. Cindy Sember, Britain, DNF.

Shot Put

Final

1. Yemisi Ogunleye, Germany, (20.00), 65-7 1-2.

2. Maddison-Lee Wesche, New Zealand, (19.86), 65-2.

3. Song Jiayuan, China, (19.32), 63-4 3-4.

4. Jaida Ross, United States, (19.28), 63-3.

5. Gong Lijiao, China, (19.27), 63-2 3-4.

6. Jessica Schilder, Netherlands, (18.91), 62-0 1-2.

7. Fanny Roos, Sweden, (18.78), 61-7 1-2.

8. Jessica Inchude, Portugal, (18.41), 60-4 3-4.

9. Alina Kenzel, Germany, (18.29), 60-0.

10. Axelina Johansson, Sweden, (18.03), 59-2.

11. Raven Saunders, United States, (17.79), 58-4 1-2.

12. Sarah Mitton, Canada, (17.48), 57-4 1-4.

400m

Final

1. Marileidy Paulino, Dominican Republic, 48.17.

2. Salwa Eid Naser, Bahrain, 48.53.

3. Natalia Kaczmarek, Poland, 48.98.

4. Rhasidat Adeleke, Ireland, 49.28.

5. Amber Anning, Britain, 49.29.

6. Alexis Holmes, United States, 49.77.

7. Sada Williams, Barbados, 49.83.

8. Henriette Jaeger, Norway, 49.96.

10,000m

Final

1. Beatrice Chebet, Kenya, 30:43.25.

2. Nadia Battocletti, Italy, 30:43.35.

3. Sifan Hassan, Netherlands, 30:44.12.

4. Margaret Chelimo Kipkemboi, Kenya, 30:44.58.

5. Lilian Kasait Rengeruk, Kenya, 30:45.04.

6. Gudaf Tsegay, Ethiopia, 30:45.21.

7. Fotyen Tesfay, Ethiopia, 30:46.93.

8. Weini Kelati Frezghi, United States, 30:49.98.

9. Karissa Schweizer, United States, 30:51.99.

10. Tsigie Gebreselama, Ethiopia, 30:54.57.

11. Parker Valby, United States, 30:59.28.

12. Sarah Chelangat, Uganda, 31:02.37.

13. Lauren Ryan, Australia, 31:13.25.

14. Francine Niyomukunzi, Burundi, 31:17.02.

15. Eilish McColgan, Britain, 31:20.51.

16. Diane van Es, Netherlands, 31:25.51.

17. Daisy Jepkemei, Kazakhstan, 31:26.55.

18. Rino Goshima, Japan, 31:29.48.

19. Haruka Kokai, Japan, 31:44.03.

20. Klara Lukan, Slovenia, 31:45.15.

21. Annet Chemengich Chelangat, Uganda, 31:50.41.

22. Yuka Takashima, Japan, 31:52.07.

23. Megan Keith, Britain, 33:19.92.

24. Rahel Daniel, Eritrea, DNF.

24. Alessia Zarbo, France, DNF.

