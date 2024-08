Olympic Athletics Results

Tuesday Men 110m Hurdles Round 1 Heat 3 1. Xu Zhuoyi, China, 13.40 (Q). 2. Antoine Andrews, Bahamas, 13.43 (Q).…

Tuesday

Men

110m Hurdles

Round 1

Heat 3

1. Xu Zhuoyi, China, 13.40 (Q).

2. Antoine Andrews, Bahamas, 13.43 (Q).

3. Daniel Roberts, United States, 13.43 (Q).

4. Milan Trajkovic, Cyprus, 13.43 (q).

5. Hansle Parchment, Jamaica, 13.43 (q).

6. Rafael Pereira, Brazil, 13.47 (Re).

7. Craig Thorne, Canada, 13.60 (Re).

8. Krzysztof Kiljan, Poland, 13.67 (Re).

Heat 4

1. Jason Joseph, Switzerland, 13.26 (Q).

2. Lorenzo Ndele Simonelli, Italy, 13.27 (Q).

3. Shunsuke Izumiya, Japan, 13.27 (Q).

4. Tade Ojora, Britain, 13.35 (q).

5. Wilhem Belocian, France, 13.48 (Re).

6. Liu Junxi, China, 13.54 (Re).

7. Elie Bacari, Belgium, 13.66 (Re).

8. Damian Czykier, Poland, 13.99 (Re).

Repechage Round

Heat 1

1. Freddie Crittenden, United States, 13.42 (Q).

2. Asier Martinez, Spain, 13.46 (Q).

3. Liu Junxi, China, 13.52.

4. Enzo Diessl, Austria, 13.56.

5. Craig Thorne, Canada, 13.62.

6. Krzysztof Kiljan, Poland, 13.73.

7. Elmo Lakka, Finland, 13.75.

Heat 2

1. Rafael Pereira, Brazil, 13.54 (Q).

2. Raphael Mohamed, France, 13.54 (Q).

3. Amine Bouanani, Algeria, 13.54.

4. Manuel Mordi, Germany, 13.55.

5. Damian Czykier, Poland, 13.71.

6. John Cabang, Philippines, DNS.

6. David Yefremov, Kazakhstan, DQ.

Heat 3

1. Qin Weibo, China, 13.44 (Q).

2. Wilhem Belocian, France, 13.45 (Q).

3. Shunya Takayama, Japan, 13.45.

4. Jakub Szymanski, Poland, 13.63.

5. Tayleb Willis, Australia, 13.67.

6. Martin Saenz de Santa Maria, Chile, 13.95.

7. Elie Bacari, Belgium, 14.13.

400m Hurdles

Round 1

Heat 4

1. Roshawn Clarke, Jamaica, 48.17 (Q).

2. Ezekiel Nathaniel, Nigeria, 48.38 (Q).

3. Wilfried Happio, France, 48.42 (Q).

4. Alessandro Sibilio, Italy, 48.43 (q).

5. Wiseman Were Mukhobe, Kenya, 48.58 (q).

6. Nick Smidt, Netherlands, 48.64 (q).

7. Gerald Drummond, Costa Rica, 48.80 (Re).

8. Constantin Preis, Germany, 49.99 (Re).

Repechage Round

Heat 1

1. Trevor Bassitt, United States, 48.64 (Q).

2. Emil Agyekum, Germany, 48.67 (Q).

3. Vit Muller, Czech Republic, 48.96.

4. Oskar Edlund, Sweden, 48.99.

5. Daiki Ogawa, Japan, 49.25.

6. Bassem Hemeida, Qatar, 49.64.

7. Yasmani Copello, Turkey, DNS.

Heat 2

1. Carl Bengtstrom, Sweden, 48.63 (Q).

2. Gerald Drummond, Costa Rica, 48.78 (Q).

3. Victor Ntweng, Botswana, 48.88.

4. Matic Ian Gucek, Slovenia, 49.06.

5. Constantin Preis, Germany, 51.02.

6. Kaito Tsutsue, Japan, DNS.

Heat 3

1. Berke Akcam, Turkey, 48.72 (Q).

2. Joshua Abuaku, Germany, 48.87 (Q).

3. Julien Bonvin, Switzerland, 49.08.

4. Xie Zhiyu, China, 49.59.

5. Yeral Nunez, Dominican Republic, 53.68.

6. Ken Toyoda, Japan, DNS.

Javelin Throw

Qualification

Group A

1. Julian Weber, Germany, (87.76), 287-11 1-4 (Q).

2. Julius Yego, Kenya, (85.97), 282-0 3-4 (Q).

3. Jakub Vadlejch, Czech Republic, (85.63), 280-11 1-2 (Q).

4. Toni Keranen, Finland, (85.27), 279-9 1-4 (Q).

5. Oliver Helander, Finland, (83.81), 274-11 3-4 (q).

6. Keshorn Walcott, Trinidad and Tobago, (83.02), 272-4 3-4 (q).

7. Roderick Genki Dean, Japan, (82.48), 270-7 1-2.

8. Alexandru Mihaita Novac, Romania, (81.08), 266-0 1-4.

9. Kishore Jena, India, (80.73), 264-10 1-2.

10. Pedro Henrique Rodrigues, Brazil, (79.46), 260-8 1-2.

11. Patriks Gailums, Latvia, (77.26), 253-6.

12. Dawid Wegner, Poland, (76.89), 252-3 1-4.

13. Curtis Thompson, United States, (76.79), 251-11 1-2.

14. Leandro Ramos, Portugal, (75.73), 248-5 3-4.

15. Ihab Abdelrahman, Egypt, (72.98), 239-5 1-4.

16. Teura’itera’i Tupaia, France, NM.

Group B

1. Neeraj Chopra, India, (89.34), 293-1 1-2 (Q).

2. Anderson Peters, Grenada, (88.63), 290-9 1-2 (Q).

3. Arshad Nadeem, Pakistan, (86.59), 284-1 1-4 (Q).

4. Luiz Mauricio da Silva, Brazil, (85.91), 281-10 1-2 (Q).

5. Andrian Mardare, Moldova, (84.13), 276-0 1-4 (Q).

6. Lassi Etelatalo, Finland, (82.91), 272-0 1-4 (q).

7. Marcin Krukowski, Poland, (82.34), 270-2.

8. Artur Felfner, Ukraine, (81.84), 268-6 1-4.

9. Cameron McEntyre, Australia, (81.18), 266-4 1-4.

10. Timothy Herman, Belgium, (79.42), 260-7.

11. Edis Matusevicius, Lithuania, (79.40), 260-6 1-4.

12. Max Dehning, Germany, (79.24), 259-11 3-4.

13. Cyprian Mrzyglod, Poland, (78.50), 257-6 3-4.

14. Chinecherem Nnamdi, Nigeria, (77.53), 254-4 1-2.

15. Moustafa Mahmoud, Egypt, (74.87), 245-7 3-4.

16. Gatis Cakss, Latvia, NM.

200m

Repechage Round

Heat 1

1. Udodi Chudi Onwuzurike, Nigeria, 20.51 (Q).

2. Diego Aldo Pettorossi, Italy, 20.53.

3. Timothe Mumenthaler, Switzerland, 20.67.

4. Shota Iizuka, Japan, 20.72.

5. Ondrej Macik, Czech Republic, 21.14.

6. Cheickna Traore, Ivory Coast, DNS.

Heat 2

1. Brendon Rodney, Canada, 20.42 (Q).

2. Bryan Levell, Jamaica, 20.47 (q).

3. Pablo Mateo, France, 20.57.

4. Koki Ueyama, Japan, 20.92.

5. Calab Law, Australia, DNS.

5. Cesar Almiron, Paraguay, DQ.

Heat 3

1. Ryan Zeze, France, 20.40 (Q).

2. Aaron Brown, Canada, 20.42 (q).

3. Yang Chun-Han, Taiwan, 20.73.

4. Blessing Akwasi Afrifah, Israel, 20.88.

5. Albert Komanski, Poland, 20.90.

6. Eduard Kubelik, Czech Republic, 21.20.

7. William Reais, Switzerland, DNS.

Heat 4

1. Erik Erlandsson, Sweden, 20.49 (Q).

2. Andrew Hudson, Jamaica, 20.55.

3. Ian Kerr, Bahamas, 20.60.

4. Felix Svensson, Switzerland, 20.65.

5. Tomas Nemejc, Czech Republic, 20.84.

6. Benjamin Richardson, South Africa, DNS.

Women

1500m

Round 1

Heat 1

1. Gudaf Tsegay, Ethiopia, 3:58.84 (Q).

2. Laura Muir, Britain, 3:58.91 (Q).

3. Susan Lokayo Ejore, Kenya, 3:59.01 (Q).

4. Georgia Griffith, Australia, 3:59.22 (Q).

5. Agathe Guillemot, France, 3:59.22 (Q).

6. Emily Mackay, United States, 3:59.63 (Q).

7. Sophie O’Sullivan, Ireland, 4:00.23.

8. Sintayehu Vissa, Italy, 4:00.69.

9. Agueda Marques, Spain, 4:01.60.

10. Lucia Stafford, Canada, 4:02.22.

11. Nozomi Tanaka, Japan, 4:04.28 (qR).

12. Vera Hoffmann, Luxembourg, 4:07.64.

13. Adelle Tracey, Jamaica, 4:09.33.

14. Aleksandra Plocinska, Poland, 4:10.12.

15. Joselyn Daniely Brea, Venezuela, 4:13.77.

Heat 2

1. Diribe Welteji, Ethiopia, 3:59.73 (Q).

2. Georgia Bell, Britain, 4:00.29 (Q).

3. Nikki Hiltz, United States, 4:00.42 (Q).

4. Faith Kipyegon, Kenya, 4:00.74 (Q).

5. Weronika Lizakowska, Poland, 4:01.54 (Q).

6. Maia Ramsden, New Zealand, 4:02.83 (Q).

7. Sarah Healy, Ireland, 4:02.91.

8. Linden Hall, Australia, 4:03.89.

9. Simone Plourde, Canada, 4:06.59.

10. Esther Guerrero, Spain, 4:06.60.

11. Nele Wessel, Germany, 4:08.55.

12. Sara Lappalainen, Finland, 4:08.66.

13. Yume Goto, Japan, 4:09.41.

14. Federica del Buono, Italy, 4:10.14.

15. Maria Pia Fernandez, Uruguay, 4:19.30.

Heat 3

1. Nelly Chepchirchir, Kenya, 4:02.67 (Q).

2. Jessica Hull, Australia, 4:02.70 (Q).

3. Elle St. Pierre, United States, 4:03.22 (Q).

4. Klaudia Kazimierska, Poland, 4:03.49 (Q).

5. Salome Afonso, Portugal, 4:04.42 (Q).

6. Marta Perez, Spain, 4:04.94 (Q).

7. Kristiina Sasinek Maki, Czech Republic, 4:06.07 (Re).

8. Revee Walcott-Nolan, Britain, 4:06.44 (Re).

9. Elise Vanderelst, Belgium, 4:06.95 (Re).

10. Winnie Nanyondo, Uganda, 4:07.06 (Re).

11. Birke Haylom, Ethiopia, 4:07.15 (Re).

12. Kate Current, Canada, 4:09.81 (Re).

13. Ludovica Cavalli, Italy, 4:11.68 (Re).

14. Farida Abaroge, Refugee Olympic Team, 4:29.27 (Re).

Long Jump

Qualification

Group A

1. Tara Davis-Woodhall, United States, (6.90), 22-7 3-4 (Q).

2. Ese Brume, Nigeria, (6.76), 22-2 1-4 (Q).

3. Ruth Usoro, Nigeria, (6.68), 21-11 (q).

4. Jasmine Moore, United States, (6.66), 21-10 1-4 (q).

5. Alina Rotaru-Kottmann, Romania, (6.63), 21-9 (q).

6. Xiong Shiqi, China, (6.58), 21-7.

7. Pauline Hondema, Netherlands, (6.55), 21-6.

8. Chanice Porter, Jamaica, (6.48), 21-3 1-4.

9. Milica Gardasevic, Serbia, (6.48), 21-3 1-4.

10. Laura Raquel Mueller, Germany, (6.40), 21-0.

11. Natalia Linares, Colombia, (6.40), 21-0.

12. Eliane Martins, Brazil, (6.36), 20-10 1-2.

13. Agate de Sousa, Portugal, (6.34), 20-9 1-2.

14. Nikola Horowska, Poland, (6.31), 20-8 1-2.

15. Esraa Owis, Egypt, (6.20), 20-4.

16. Tessy Ebosele, Spain, (6.09), 19-11 3-4.

Group B

1. Larissa Iapichino, Italy, (6.87), 22-6 1-2 (Q).

2. Malaika Mihambo, Germany, (6.86), 22-6 (Q).

3. Prestina Oluchi Ochonogor, Nigeria, (6.65), 21-9 3-4 (q).

4. Monae’ Nichols, United States, (6.64), 21-9 1-2 (q).

5. Ackelia Smith, Jamaica, (6.59), 21-7 1-2 (q).

6. Marthe Koala, Burkina Faso, (6.59), 21-7 1-2 (q).

7. Hilary Kpatcha, France, (6.59), 21-7 1-2 (q).

8. Fatima Diame, Spain, (6.52), 21-4 3-4.

9. Ivana Spanovic, Serbia, (6.51), 21-4 1-4.

10. Plamena Mitkova, Bulgaria, (6.45), 21-2.

11. Petra Banhidi-Farkas, Hungary, (6.40), 21-0.

12. Brooke Buschkuehl, Australia, (6.31), 20-8 1-2.

13. Sumire Hata, Japan, (6.31), 20-8 1-2.

14. Mikaelle Assani, Germany, (6.24), 20-5 3-4.

15. Lissandra Maysa Campos, Brazil, (6.02), 19-9.

400m

Repechage Round

Heat 1

1. Ella Onojuvwevwo, Nigeria, 50.59 (Q).

2. Justyna Swiety-Ersetic, Poland, 50.89.

3. Sharlene Mawdsley, Ireland, 51.18.

4. Tereza Petrzilkova, Czech Republic, 51.46.

5. Aliyah Abrams, Guyana, 51.84.

6. Pahal Kiran, India, 52.59.

Heat 2

1. Gabby Scott, Puerto Rico, 50.52 (Q).

2. Miranda Charlene Coetzee, South Africa, 50.66 (q).

3. Lurdes Gloria Manuel, Czech Republic, 50.81 (q).

4. Modesta Juste Morauskaite, Lithuania, 51.33.

5. Helena Ponette, Belgium, 51.46.

6. Martina Weil, Chile, 51.79.

7. Shaunae Miller-Uibo, Bahamas, 53.50.

Heat 3

1. Victoria Ohuruogu, Britain, 50.59 (Q).

2. Gunta Vaicule, Latvia, 50.93.

3. Alice Mangione, Italy, 51.07.

4. Ellie Beer, Australia, 51.65.

5. Catia Azevedo, Portugal, 52.04.

6. Lauren Gale, Canada, 52.68.

7. Evelis Aguilar, Colombia, 52.86.

Heat 4

1. Kendall Ellis, United States, 50.44 (Q).

2. Sophie Becker, Ireland, 51.28.

3. Zoe Sherar, Canada, 51.43.

4. Lina Esther Licona Torres, Colombia, 51.90.

5. Lada Vondrova, Czech Republic, 52.15.

6. Tiffani Marinho, Brazil, 52.32.

7. Cynthia Bolingo, Belgium, DNS.

