Olympic 3×3 Basketball Results

Serbia (Marko Brankovic; Dejan Majstorovic; Strahinja Stojacic; Mihailo Vasic), def. Netherlands (Worthy de Jong; Dimeo van der Horst; Jan Driessen; Arvin Slagter), 21-19.

Latvia (Francis Lacis; Karlis Lasmanis; Nauris Miezis; Zigmars Raimo), def. China (Zhang Ning; Zhu Yuanbo; Lu Wenbo; Zhao Jiaren), 22-8.

Women

Pool Round

Australia (Alex Wilson; Anneli Maley; Lauren Mansfield; Marena Whittle), def. China (Wan Jiyuan; Chen Mingling; Zhang Zhiting; Wang Lili), 21-15.

Germany (Svenja Brunckhorst; Sonja Greinacher; Marie Reichert; Elisa Mevius), def. Canada (Kacie Bosch; Paige Crozon; Katherine Plouffe; Michelle Plouffe), 19-15.

