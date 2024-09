AMERICAN LEAGUE BATTING_Witt, Kansas City, .344; Judge, New York, .333; Guerrero, Toronto, .324; Y.Alvarez, Houston, .313; Kwan, Cleveland, .301; Altuve,…

AMERICAN LEAGUE

BATTING_Witt, Kansas City, .344; Judge, New York, .333; Guerrero, Toronto, .324; Y.Alvarez, Houston, .313; Kwan, Cleveland, .301; Altuve, Houston, .297; Diaz, Houston, .297; Ja.Duran, Boston, .292; J.Soto, New York, .291; Devers, Boston, .290.

RUNS_Witt, Kansas City, 114; J.Soto, New York, 108; Judge, New York, 104; Henderson, Baltimore, 102; J.Ramírez, Cleveland, 96; Ja.Duran, Boston, 94; Garcia, Kansas City, 83; Devers, Boston, 81; Guerrero, Toronto, 81; Semien, Texas, 81.

RBI_Judge, New York, 123; J.Ramírez, Cleveland, 104; Pasquantino, Kansas City, 97; J.Soto, New York, 95; Witt, Kansas City, 95; J.Naylor, Cleveland, 94; Perez, Kansas City, 94; Rooker, Oakland, 88; Guerrero, Toronto, 88; Santander, Baltimore, 86.

HITS_Witt, Kansas City, 185; Guerrero, Toronto, 167; Ja.Duran, Boston, 162; Altuve, Houston, 158; Judge, New York, 156; Y.Alvarez, Houston, 146; Henderson, Baltimore, 146; Diaz, Houston, 142; J.Ramírez, Cleveland, 141; J.Soto, New York, 140.

DOUBLES_Ja.Duran, Boston, 42; Witt, Kansas City, 39; Guerrero, Toronto, 38; Bleday, Oakland, 35; Devers, Boston, 33; Judge, New York, 31; J.Ramírez, Cleveland, 31; Pasquantino, Kansas City, 30; Y.Alvarez, Houston, 29; Castro, Minnesota, 29; Mountcastle, Baltimore, 29.

TRIPLES_Ja.Duran, Boston, 13; Witt, Kansas City, 11; Isbel, Kansas City, 7; Varsho, Toronto, 7; Volpe, New York, 7; Henderson, Baltimore, 6; 8 tied at 5.

HOME RUNS_Judge, New York, 51; Santander, Baltimore, 38; J.Soto, New York, 37; J.Ramírez, Cleveland, 33; Henderson, Baltimore, 33; Rooker, Oakland, 31; Seager, Texas, 30; Devers, Boston, 28; J.Naylor, Cleveland, 28; Y.Alvarez, Houston, 28; Witt, Kansas City, 28.

STOLEN BASES_Caballero, Tampa Bay, 37; Garcia, Kansas City, 33; D.Hamilton, Boston, 33; Ja.Duran, Boston, 32; J.Ramírez, Cleveland, 32; D.Moore, Seattle, 27; Witt, Kansas City, 27; Volpe, New York, 25; D.Blanco, Kansas City, 24; Giménez, Cleveland, 24; Rengifo, Los Angeles, 24.

PITCHING_Skubal, Detroit, 15-4; Lugo, Kansas City, 14-8; Rodón, New York, 14-9; Rodriguez, Baltimore, 13-4; F.Valdez, Houston, 13-6; Berríos, Toronto, 13-9; Ober, Minnesota, 12-6; Bello, Boston, 12-6; Gil, New York, 12-6; Burnes, Baltimore, 12-7.

ERA_Skubal, Detroit, 2.58; Gilbert, Seattle, 3.09; R.Blanco, Houston, 3.14; Lugo, Kansas City, 3.19; Burnes, Baltimore, 3.23; Houck, Boston, 3.23; B.Miller, Seattle, 3.23; F.Valdez, Houston, 3.27; Ragans, Kansas City, 3.28; Singer, Kansas City, 3.36.

STRIKEOUTS_Skubal, Detroit, 193; Ragans, Kansas City, 187; Crochet, Chicago, 180; Gilbert, Seattle, 172; L.Castillo, Seattle, 167; Kikuchi, Houston, 165; P.López, Minnesota, 161; Rodón, New York, 161; Bibee, Cleveland, 156; H.Brown, Houston, 155.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.