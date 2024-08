Men’s Gold Medal Game Denmark 39, Germany 26 Denmark 21 18 — 39 Germany 12 14 — 26 Denmark_M. Gidsel…

Men’s Gold Medal Game

Denmark 39, Germany 26

Denmark 21 18 — 39 Germany 12 14 — 26

Denmark_M. Gidsel 11, M. Jacobsen 7, S. Pytlick 6, R. Lauge 5, L. Joergensen 3, N. Kirkeloekke 3, M. Hansen 2, E. Jakobsen 1, M. Saugstrup 1.

Germany_J. Knorr 6, J. Kohlbacher 4, R. Uscins 4, M. Grgic 3, J. Koester 2, L. Mertens 2, C. Steinert 2, L. Witzke 2, J. Golla 1.

Red Cards_None.

Referees_Bojan Lah, Slovenia. David Sok, Slovenia. Gjorgji Nachevski, Macedonia. Slave Nikolov, Macedonia. Teodoro Adjemian, Argentina. Oyvind Togstad, Norway. Jovan Popadic, Serbia. Narcisa Lecusanu, Romania.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.