Women’s Bronze Medal Game Denmark 30, Sweden 25 Denmark 15 15 — 30 Sweden 13 12 — 25 Denmark_M. Hoejlund…

Women’s Bronze Medal Game

Denmark 30, Sweden 25

Denmark 15 15 — 30 Sweden 13 12 — 25

Denmark_M. Hoejlund 5, H. Elver 4, E. Friis 4, T. Oestergaard 4, A. Hansen 3, R. Iversen 3, K. Joergensen 3, L. Vinter Burgaard 2, S. Aaberg Iversen 1, L. Haugsted 1.

Sweden_N. Hagman 5, N. Koppang 4, J. Roberts 4, L. Blohm 3, J. Carlson 2, O. Loefqvist 2, C. Stroemberg 2, T. Axner 1, E. Hansson 1, E. Lindqvist 1.

Red Cards_None.

Referees_Lars Jorum, Norway. Havard Kleven, Norway. Arthur Brunner, Switzerland. Morad Salah, Switzerland. Oyvind Togstad, Norway. Jovan Popadic, Serbia. Mihail Bashev, Bulgaria. Bader Altheyab, Kuwait.

