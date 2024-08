Danish Golf Championship Scores

Sunday At Sand & Sky Aarhus Purse: $2 million Yardage: 7,026; Par: 71 Final Round Frederic Lacroix, France (500), $381,991…

Frederic Lacroix, France (500), $381,991 67-71-67-65—270 Romain Langasque, France (261), $194,366 71-66-66-71—274 Lucas Bjerregaard, Denmark (0), $194,366 70-65-66-73—274 David Ravetto, France (150), $112,350 70-69-69-67—275 Christofer Blomstrand, Sweden (99), $74,376 68-70-70-68—276 Joe Dean, England (99), $74,376 68-70-71-67—276 Pedro Figueiredo, Portugal (99), $74,376 69-70-70-67—276 Adrien Saddier, France (99), $74,376 68-69-69-70—276 Jacob Skov Olesen, Denmark 72-66-66-72—276 Todd Clements, England (58), $43,817 70-69-69-69—277 Tom McKibbin, Northern Ireland (58), $43,817 74-67-67-69—277 David Micheluzzi, Australia (58), $43,817 71-70-67-69—277 Justin Walters, South Africa (58), $43,817 69-70-73-65—277 Thomas Aiken, South Africa (44), $33,121 68-71-68-71—278 Nicolai Hojgaard, Denmark (44), $33,121 73-67-70-68—278 Brandon Robinson-Thompson, England (44), $33,121 68-70-72-68—278 Shubhankar Sharma, India (44), $33,121 69-69-69-71—278 Andrew Wilson, England (44), $33,121 69-69-67-73—278 John Axelsen, Denmark (34), $25,925 70-71-64-74—279 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (34), $25,925 71-66-70-72—279 Lukas Nemecz, Austria (34), $25,925 70-70-70-69—279 Yannik Paul, Germany (34), $25,925 70-73-66-70—279 Martin Simonsen, Denmark (34), $25,925 69-70-67-73—279 Dale Whitnell, England (34), $25,925 73-68-71-67—279 Bernd Wiesberger, Austria (34), $25,925 70-70-68-71—279 Mats Ege, Norway (0), $25,925 69-71-67-72—279 Joshua Berry, England (26), $19,661 71-69-69-71—280 Jens Fahrbring, Sweden (26), $19,661 73-70-71-66—280 Julien Guerrier, France (26), $19,661 69-68-73-70—280 Francesco Laporta, Italy (26), $19,661 70-70-69-71—280 Niklas Norgaard Moller, Denmark (26), $19,661 71-69-67-73—280 Max Rottluff, Germany (26), $19,661 72-68-70-70—280 Jason Scrivener, Australia (26), $19,661 71-71-67-71—280 Andy Sullivan, England (26), $19,661 74-64-70-72—280 Oliver Wilson, England (26), $19,661 71-71-68-70—280 Jeff Winther, Denmark (26), $19,661 70-72-68-70—280 Soren Kjeldsen, Denmark (26), $15,055 74-69-64-74—281 Oliver Bekker, South Africa (21), $15,055 70-72-67-72—281 Sung Kang, South Korea (21), $15,055 70-70-71-70—281 John Parry, England (21), $15,055 68-72-70-71—281 Marcel Siem, Germany (21), $15,055 73-70-72-66—281 Marcus Armitage, England (17), $11,684 72-70-69-71—282 Kristoffer Broberg, Sweden (17), $11,684 71-69-74-68—282 Ugo Coussaud, France (17), $11,684 77-64-72-69—282 David Horsey, England (17), $11,684 68-70-73-71—282 Andrew Johnston, England (17), $11,684 70-70-69-73—282 Samuel Jones, New Zealand (17), $11,684 67-73-66-76—282 Thorbjorn Olesen, Denmark (17), $11,684 74-69-68-71—282 Andrea Pavan, Italy (17), $11,684 70-72-70-70—282 Eddie Pepperell, England (17), $11,684 70-67-73-72—282 Kristoffer Reitan, Norway (0), $11,684 71-66-69-76—282 Callum Shinkwin, England (13), $9,213 73-68-67-75—283 Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark (12), $8,145 74-68-68-74—284 Rasmus Hojgaard, Denmark (12), $8,145 65-72-77-70—284 Sam Hutsby, England (12), $8,145 72-71-73-68—284 Benjamin Rusch, Switzerland (12), $8,145 71-71-71-71—284 Jonas Blixt, Sweden (9), $7,078 71-72-69-73—285 Grant Forrest, Scotland (9), $7,078 70-70-75-70—285 Manuel Quiros, Spain (9), $7,078 77-66-71-71—285 Robin Williams, South Africa (0), $7,078 69-72-75-69—285 Rafa Cabrera Bello, Spain (8), $6,404 68-74-73-71—286 Jens Kristian Thysted, Denmark (0), $6,404 71-68-76-71—286 Dan Bradbury, England (8), $5,842 73-70-72-72—287 Jamie Rutherford, England (8), $5,842 74-69-71-73—287 Lauri Ruuska, Finland (8), $5,842 75-68-79-65—287 Jannik De Bruyn, Germany (7), $5,168 67-71-73-77—288 Lorenzo Scalise, Italy (7), $5,168 72-71-71-74—288 Marc Warren, Scotland (7), $8,168 73-68-73-74—288 Kiradech Aphibarnrat, Thailand (6), $4,606 70-70-81-68—289 Jacques Kruyswijk, South Africa (6), $4,606 71-72-73-73—289 Tom Shadbolt, England (6), $4,269 73-70-73-74—290 JJ Senekal, South Africa 70-70-70-WD

