Belgium 2, Germany 0 Belgium 1 1 0 0 — 2 Germany 0 0 0 0 — 0 Belgium_A. Ballenghien…

Belgium 2, Germany 0

Belgium 1 1 0 0 — 2 Germany 0 0 0 0 — 0

Belgium_A. Ballenghien 1, M. Struijk 1.

Germany_None.

Green Cards_L. Nolte, Germany, 9′. B. Wenzel, Germany, 16′. C. Englebert, Belgium, 22′. J. Vandermeiren, Belgium, 37′.

Yellow Cards_C. Englebert, Belgium, 58′.

Red Cards_None.

Umpires_Irene Presenqui, Argentina. Wanri Venter, South Africa. Liu Xiaoying, China. Ayanna McClean, Trinidad and Tobago.

