Wimbledon Results

Thursday At All England Lawn Tennis and Croquet Club London Purse: £17,942,000 Surface: Grass LONDON (AP) _ Results Thursday from…

Thursday

At All England Lawn Tennis and Croquet Club

London

Purse: £17,942,000

Surface: Grass

LONDON (AP) _ Results Thursday from the Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Second Round

Alex de Minaur (9), Australia, def. Jaume Munar, Spain, 6-2, 6-2, 7-5.

Arthur Fils, France, def. Hubert Hurkacz (7), Poland, 7-6 (2), 6-4, 2-6, 6-6, ret.

Francisco Comesana, Argentina, def. Adam Walton, Australia, 7-5, 1-6, 6-7 (12), 6-1, 7-6 (8).

Ben Shelton (14), United States, def. Lloyd Harris, South Africa, 4-6, 7-6 (5), 6-7 (5), 6-3, 7-6 (7).

Grigor Dimitrov (10), Bulgaria, def. Juncheng Shang, China, 5-7, 6-7 (4), 6-4, 6-2, 6-4.

Denis Shapovalov, Canada, def. Daniel Altmaier, Germany, 7-6 (3), 6-3, 1-6, 6-7 (3), 6-4.

Roman Safiullin, Russia, def. Tomas Machac, Czechia, 6-2, 6-4, 5-7, 6-3.

Novak Djokovic (2), Serbia, def. Jacob Fearnley, Britain, 6-3, 6-4, 5-7, 7-5.

Alexei Popyrin, Australia, def. Tomas Martin Etcheverry (30), Argentina, 3-6, 6-4, 4-6, 6-4, 6-3.

Lorenzo Musetti (25), Italy, def. Luciano Darderi, Italy, 6-4, 4-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4.

Alejandro Tabilo (24), Chile, def. Flavio Cobolli, Italy, 7-6 (4), 7-6 (4), 4-6, 4-6, 6-4.

Holger Rune (15), Denmark, def. Thiago Seyboth Wild, Brazil, 3-6, 6-3, 6-2, 6-2.

Taylor Fritz (13), United States, def. Arthur Rinderknech, France, 6-3, 6-4, 3-6, 6-4.

Lucas Pouille, France, def. Thanasi Kokkinakis, Australia, 2-6, 7-5, 5-2, ret.

Quentin Halys, France, def. Karen Khachanov (21), Russia, 4-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4.

Cameron Norrie, Britain, def. Jack Draper (28), Britain, 7-6 (3), 6-4, 7-6 (6).

Giovanni Mpetshi Perricard, France, def. Yoshihito Nishioka, Japan, 6-4, 6-1, 6-2.

Emil Ruusuvuori, Finland, def. Stefanos Tsitsipas (11), Greece, 7-6 (6), 7-6 (10), 3-6, 6-3.

Alexander Zverev (4), Germany, def. Marcos Giron, United States, 6-2, 6-1, 6-4.

Women’s Singles

Second Round

Daria Kasatkina (14), Russia, def. Yuriko Lily Miyazaki, Britain, 6-0, 6-0.

Madison Keys (12), United States, def. Wang Yafan, China, 6-2, 6-2.

Paula Badosa, Spain, def. Brenda Fruhvirtova, Czechia, 6-4, 6-2.

Yulia Putintseva, Kazakhstan, def. Katerina Siniakova (27), Czechia, 6-0, 4-6, 6-2.

Jessica Bouzas Maneiro, Spain, def. Cristina Bucsa, Spain, 7-6 (1), 6-3.

Barbora Krejcikova (31), Czechia, def. Katie Volynets, United States, 7-6 (6), 7-6 (5).

Beatriz Haddad Maia (20), Brazil, def. Camila Osorio, Colombia, 3-0, ret.

Marta Kostyuk (18), Ukraine, def. Daria Saville, Australia, 4-6, 7-6 (2), 6-4.

Wang Xinyu, China, def. Jessica Pegula (5), United States, 6-4, 6-7 (7), 6-1.

Anna Kalinskaya (17), Russia, def. Marie Bouzkova, Czechia, 6-4, 6-1.

Harriet Dart, Britain, def. Katie Boulter (32), Britain, 4-6, 6-1, 7-6 (8).

Jelena Ostapenko (13), Latvia, def. Daria Snigur, Ukraine, 6-3, 6-0.

Ons Jabeur (10), Tunisia, def. Robin Montgomery, United States, 6-1, 7-5.

Danielle Collins (11), United States, def. Dalma Galfi, Hungary, 6-3, 6-4.

Elina Svitolina (21), Ukraine, def. Jule Niemeier, Germany, 6-3, 6-4.

Bernarda Pera, United States, def. Caroline Garcia (23), France, 3-6, 6-3, 6-4.

Iga Swiatek (1), Poland, def. Petra Martic, Croatia, 6-4, 6-3.

Elena Rybakina (4), Kazakhstan, def. Laura Siegemund, Germany, 6-3, 3-6, 6-3.

Liudmila Samsonova (15), Russia, def. Elina Avanesyan, Russia, 6-3, 6-3.

Men’s Doubles

First Round

John-Patrick Smith, Australia, and Andreas Mies, Germany, def. Victor Vlad Cornea, Romania, and Fabian Marozsan, Hungary, 6-2, 6-2.

Rajeev Ram, United States, and Joe Salisbury (3), Britain, def. Casper Ruud, Norway, and William Blumberg, United States, 7-5, 6-4.

Yuki Bhambri, India, and Albano Olivetti, France, def. Alexander Bublik, Kazakhstan, and Alexander Shevchenko, Russia, 6-4, 6-4.

Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo-Gonzalez (4), El Salvador, def. N. Sriram Balaji, India, and Luke Johnson, Britain, 6-4, 7-5.

Jordan Thompson and Max Purcell (15), Australia, def. Marcus Willis and Jay Clarke, Britain, 6-4, 6-2.

Fabrice Martin, France, and Matwe Middelkoop, Netherlands, def. Tallon Griekspoor and Bart Stevens, Netherlands, 6-4, 6-3.

Romain Arneodo, Monaco, and Sem Verbeek, Netherlands, def. Gonzalo Escobar, Ecuador, and Aleksandr Nedovyesov, Kazakhstan, 2-6, 6-2, 7-5.

Fabien Reboul and Sadio Doumbia (16), France, def. Kyle Edmund and Oliver Crawford, Britain, 7-5, 7-6 (3).

Nikola Mektic, Croatia, and Wesley Koolhof (7), Netherlands, def. Federico Coria and Mariano Navone, Argentina, 6-2, 6-1.

Edouard Roger-Vasselin, France, and Santiago Gonzalez (6), Mexico, def. Daniel Evans and Henry Searle, Britain, 6-3, 3-6, 6-3.

Michael Venus, New Zealand, and Neal Skupski (9), Britain, def. Lucas Miedler and Alexander Erler, Austria, 6-7 (5), 6-3, 7-6 (5).

Zhang Zhizhen, China, and Tomas Machac, Czechia, def. Ariel Behar, Uruguay, and Adam Pavlasek, Czechia, 2-6, 6-3, 6-4.

Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (1), Argentina, def. Thiago Monteiro and Thiago Seyboth Wild, Brazil, 6-2, 6-3.

John Peers and Rinky Hijikata, Australia, def. Andy Murray and Jamie Murray, Britain, 7-6 (6), 6-4.

Evan King and Christopher Eubanks, United States, def. Liam Broady and Billy Harris, Britain, 7-5, 7-5.

Women’s Doubles

First Round

Nicole Melichar-Martinez, United States, and Ellen Perez (3), Australia, def. Tara Moore and Sarah Beth Grey, Britain, 6-1, 6-2.

Olivia Nicholls, Britain, and Tereza Mihalikova, Slovakia, def. Demi Schuurs, Netherlands, and Luisa Stefani (6), Brazil, 6-4, 6-0.

Asia Muhammad, United States, and Aldila Sutjiadi (15), Indonesia, def. Irina-Camelia Begu, Romania, and Martina Trevisan, Italy, 7-6 (6), 6-3.

Xu Yifan, China, and Anna Danilina, Kazakhstan, def. Katarzyna Kawa and Magdalena Frech, Poland, 6-4, 4-6, 7-6 (6).

Desirae Krawczyk and Caroline Dolehide (7), United States, def. Aleksandra Krunic, Serbia, and Shuko Aoyama, Japan, 7-5, 6-2.

Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (4), Czechia, def. Rebeka Masarova, Spain, and Linda Noskova, Czechia, 6-3, 7-6 (5).

Yuriko Lily Miyazaki and Emily Appleton, Britain, def. Zhu Lin and Wang Xiyu, China, 3-6, 6-2, 7-6 (9).

Elena Vesnina and Diana Shnaider, Russia, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, and Clara Tauson, Denmark, 4-6, 7-6 (6), 6-0.

Magda Linette, Poland, and Peyton Stearns, United States, def. Ana Bogdan and Jaqueline Adina Cristian, Romania, 6-4, 7-6 (6).

Timea Babos, Hungary, and Nadiia Kichenok, Ukraine, def. Naiktha Bains and Amelia Rajecki, Britain, 6-4, 6-4.

Emma Navarro, United States, and Diane Parry, France, def. Lucia Bronzetti, Italy, and Varvara Gracheva, Russia, 4-6, 6-1, 6-4.

Nao Hibino, Japan, and Cristina Bucsa, Spain, def. Tatjana Maria, Germany, and Arantxa Rus, Netherlands, 6-2, 6-4.

Irina Khromacheva and Kamilla Rakhimova, Russia, def. Beatriz Haddad Maia and Ingrid Gamarra Martins, Brazil, 7-5, 6-3.

Miriam Kolodziejova and Anna Siskova, Czechia, def. Lauren Davis, United States, and Kimberley Zimmermann, Belgium, 6-2, 6-0.

Elena-Gabriela Ruse, Romania, and Marta Kostyuk, Ukraine, def. Alexandra Panova, Russia, and Giuliana Olmos (13), Mexico, 2-6, 6-3, 6-0.

Alycia Parks and Hailey Baptiste, United States, def. Makoto Ninomiya, Japan, and Fang-Hsien Wu, Taiwan, 6-3, 6-2.

Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Jelena Ostapenko (9), Latvia, def. Daria Saville, Australia, and Yuan Yue, China, 6-1, 6-4.

Elixane Lechemia, France, and Olivia Gadecki, Australia, def. Katarzyna Piter, Poland, and Viktoriya Tomova, Bulgaria, 6-4, 6-3.

Mayar Sherif, Egypt, and Anna Blinkova, Russia, def. Eri Hozumi and Moyuka Uchijima, Japan, 6-4, 6-1.

Hsieh Su-wei, Taiwan, and Elise Mertens (1), Belgium, def. Alicia Barnett and Freya Christie, Britain, 6-0, 6-3.

Jessica Pegula and Coco Gauff (11), United States, def. Anhelina Kalinina and Dayana Yastremska, Ukraine, 7-5, 6-7 (7), 7-5.

Bethanie Mattek-Sands and Sofia Kenin (14), United States, def. Heather Watson, Britain, and Greet Minnen, Belgium, 6-3, 6-4.

Sara Errani and Jasmine Paolini (5), Italy, def. Harriet Dart and Maia Lumsden, Britain, 6-3, 3-6, 6-3.

