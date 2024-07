Olympics on TV for Wednesday, July 24 – Aug. 12

(All times Eastern) Schedule subject to change and/or blackouts Wednesday, July 24 RUGBY 11 a.m. USA — Men’s Pool Play…

(All times Eastern)

Wednesday, July 24

RUGBY

11 a.m.

USA — Men’s Pool Play

1 p.m.

USA — Men’s Pool Play

7 p.m.

USA — Men’s Pool Play

SOCCER

8:45 a.m.

TELEMUNDO — Fútbol Paris 2024 – Argentina vs. Marruecos

UNIVERSO — Fútbol Paris 2024 – Uzbekistán vs. España

9 a.m.

USA — Men’s Group B: Argentina vs. Morocco

11 a.m.

TELEMUNDO — Fútbol Paris 2024 – Egipto vs. República Dominicana

UNIVERSO — Fútbol Paris 2024 – Guinea vs. Nueva Zelanda

12:30 p.m.

USA — Men’s Group C: Egypt vs. Dominican Republic

1 p.m.

TELEMUNDO — Fútbol Paris 2024 – Japón vs. Paraguay

UNIVERSO — Fútbol Paris 2024 – Irak vs. Ucrania

3 p.m.

TELEMUNDO — Fútbol Paris 2024 – Francia vs. Estados Unidos

UNIVERSO — Fútbol Paris 2024 – Malí vs. Israel

USA — Men’s Group A: France vs. USA

5 p.m.

USA — Men’s Group C: Uzbekistan vs. Spain

8 p.m.

USA — Men’s Group A: France vs. USA

10 p.m.

USA — Men’s Group D: Japan vs. Paraguay

11:45 p.m.

USA — Men’s Group B: Iraq vs. Ukraine

Thursday, July 25

HANDBALL

3 a.m.

USA — Women’s Group Play

5 a.m.

USA — Women’s Group Play

1 p.m.

USA — Women’s Group Play

RUGBY

4:30 a.m.

USA — Men’s Pool Play

8 a.m.

USA — Men’s Pool Play

5 p.m.

USA — Men’s Quarterfinals

11 p.m.

USA — Men’s Pool Play, Quarterfinals

SOCCER

1:30 a.m.

USA — Men’s Group D: Mali vs. Israel

6:30 a.m.

USA — Men’s Group A: France vs. USA

11 a.m.

TELEMUNDO — Fútbol Paris 2024 – España vs. Japón

UNIVERSO — Fútbol Paris 2024 – Canadá vs. Nueva Zelanda

USA — Women’s Group C: Spain vs. Japan

1 p.m.

TELEMUNDO — Fútbol Paris 2024 – Nigeria vs. Brasil

UNIVERSO — Fútbol Paris 2024 – Alemania vs. Australia

2:30 p.m.

USA — Women’s Group B: USA vs. Zambia

3 p.m.

TELEMUNDO — Fútbol Paris 2024 – Francia vs. Colombia

UNIVERSO — Fútbol Paris 2024 – Estados Unidos vs. Zambia

7 p.m.

USA — Women’s Group B: Germany vs. Australia

9 p.m.

USA — Women’s Group B: USA vs. Zambia

Friday, July 26

CEREMONY

12 p.m.

NBC — Preview: Opening Ceremony

1 p.m.

TELEMUNDO — Ceremonia Inaugural París 2024

1:30 p.m.

NBC — Opening Ceremony: Live from the 2024 Olympics

10:30 p.m.

NBC — Opening Ceremony of the 2024 Paris Olympics

HANDBALL

2 a.m.

USA — Women’s Group Play

RUGBY

7 a.m.

USA — Men’s Pool Play, Quarterfinals

SOCCER

12 a.m.

USA — Women’s Group A: France vs. Colombia

3 a.m.

USA — Women’s Group C: Spain vs. Japan

5 a.m.

USA — Women’s Group A: France vs. Colombia

8 a.m.

USA — Men’s Group A: France vs. USA

10 a.m.

USA — Women’s Group B: USA vs. Zambia

Saturday, July 27

BADMINTON

4:30 a.m.

USA — Group Play: Singles, Doubles

7:30 a.m.

E! — Group Play: Singles, Doubles

9 a.m.

USA — Group Play: Singles, Doubles

12:05 p.m.

USA — Group Play: Singles, Doubles

BASKETBALL

5:30 a.m.

CNBC — Men’s Group A: Australia vs. TBD

11:15 a.m.

CNBC — Men’s Group B: France vs. TBD

3:15 p.m.

CNBC — Men’s Group A: TBD vs. Canada

8 p.m.

USA — Men’s Group B: Germany vs. Japan

BEACH VOLLEYBALL

8 a.m.

NBC — Pool Play

4 p.m.

NBC — Pool Play

11 p.m.

USA — Pool Play

BOXING

5 p.m.

CNBC — Women’s Bantam Eliminations & more

CANOEING

12 p.m.

E! — Slalom: Women’s Kayak Heats

9:30 p.m.

USA — Slalom: Men’s Canoe Heats

CYCLING

9 a.m.

NBC — Women’s Time Trial

10:45 a.m.

USA — Men’s Time Trial

5 p.m.

NBC — Men’s Time Trial

DIVING

6 a.m.

TELEMUNDO — Clavados y Voleibol

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (July 27)

EQUESTRIAN

3:30 a.m.

USA — Eventing: Dressage

4:30 p.m.

E! — Eventing: Dressage

FENCING

5 p.m.

USA — Women’s Epee & Men’s Sabre Bronze/Gold Finals

FIELD HOCKEY

1:30 p.m.

CNBC — Women’s Group: USA vs. Argentina

GYMNASTICS

5 a.m.

E! — Men’s Qualifying Subdivision 1

9:30 a.m.

E! — Men’s Qualifying Subdivision 2

11 a.m.

NBC — Men’s Qualifying Subdivision 2

2 p.m.

E! — Men’s Qualifying Subdivision 3

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (July 27)

HANDBALL

10 a.m.

CNBC — Men’s Group Play

ROWING

3 a.m.

USA — Heats: Double, Quadruple & more

7:15 a.m.

USA — Heats: Double, Quadruple & more

10:15 p.m.

USA — Heats: Double, Quadruple & more

RUGBY

9:35 a.m.

CNBC — Men’s Semifinals

10 a.m.

NBC — Men’s Semifinal

1 p.m.

CNBC — Men’s Bronze Final

1:45 p.m.

NBC — Men’s Bronze, Gold Finals

7 p.m.

USA — Men’s Bronze, Gold Finals

SHOOTING

5 a.m.

CNBC — Mixed Team Air Rifle Final

5:30 p.m.

CNBC — Mixed Team Air Rifle Final

SKATEBOARDING

6:45 a.m.

CNBC — Men’s Street: Preliminary Round

11:30 a.m.

NBC — Men’s Street: Final

SOCCER

9 a.m.

TELEMUNDO — Fútbol Paris 2024 – República Dominicana vs. España

UNIVERSO — Fútbol Paris 2024 – Argentina vs. Irak

11 a.m.

TELEMUNDO — Fútbol PaUcrania vs. Marruecos

UNIVERSO — Fútbol PaUzbekistán vs. Egipto

1 p.m.

TELEMUNDO — Fútbol PaNueva Zelanda vs. Estados Unidos

UNIVERSO — Fútbol PaIsrael vs. Paraguay

USA — Men’s Group A: New Zealand vs. USA

3 p.m.

TELEMUNDO — Fútbol PaFrancia vs. Guinea

UNIVERSO — Fútbol PaJapón vs. Malí

SWIMMING

5 a.m.

USA — Heats: Men’s & Women’s 4x100m Free & more

10:30 a.m.

NBC — Heats: Men’s & Women’s 4x100m Free & more

2:30 p.m.

NBC — Finals: Men’s & Women’s 400m Free & more

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (July 27)

TABLE TENNIS

1:10 p.m.

E! — M&W Singles: Prelims & more

VOLLEYBALL

6 a.m.

TELEMUNDO — Clavados y Voleibol

7:45 a.m.

USA — Men’s Pool Play

3 p.m.

USA — Men’s Pool Play

WATER POLO

8 a.m.

E! — Women’s Group: Netherlands vs. Hungary

9:30 a.m.

USA — Women’s Group: USA vs. Greece

12:45 p.m.

NBC — Women’s Group: Greece vs. USA

6 p.m.

USA — Women’s Group: USA vs. Greece

Sunday, July 28

ARCHERY

4 a.m.

CNBC — Team Elimination Rounds

8:15 a.m.

USA — Women’s Team: Quarterfinals

10:10 a.m.

USA — Women’s Team: Semifinal, Final

BADMINTON

4 a.m.

USA — Group Play: Singles, Doubles

BASKETBALL

5:05 a.m.

CNBC — Men’s Group C: South Sudan vs. TBD

11:15 a.m.

NBC — Men’s Group C: Serbia vs. USA

5 p.m.

USA — Men’s Group C: Serbia vs. USA

BEACH VOLLEYBALL

2 a.m.

USA — Pool Play

3 a.m.

USA — Pool Play

6 a.m.

TELEMUNDO — Voleibol de Playa y Boxeo

7 a.m.

USA — Pool Play

4:10 p.m.

NBC — Pool Play

7 p.m.

USA — Pool Play

BOXING

6 a.m.

TELEMUNDO — Voleibol de Playa y Boxeo

4:45 p.m.

CNBC — Elimination Bouts

CANOEING

11:35 a.m.

USA — Slalom: Women’s Kayak Final

CYCLING

8:30 a.m.

NBC — Women’s Mountain Bike

EQUESTRIAN

1 p.m.

NBC — Surfing & Equestrian

USA — Eventing: Cross Country

9 p.m.

USA — Eventing: Cross Country

FENCING

11:15 a.m.

E! — Women’s Foil & Men’s Epee Eliminations

3:45 p.m.

CNBC — Women’s Foil & Men’s Epee Bronze/Gold Finals

GYMNASTICS

4 a.m.

E! — Women’s Qualifying Subdivision 1, 2

8 a.m.

TELEMUNDO — Natación y Gimnasia Artística

8:50 a.m.

E! — Women’s Qualifying Subdivision 3

12 p.m.

E! — Women’s Qualifying Subdivision 4

3 p.m.

E! — Women’s Qualifying Subdivision 5

5 p.m.

NBC — Women’s Qualifying

10 p.m.

NBC — Primetime in Paris (July 28)

HANDBALL

5:15 p.m.

CNBC — Women’s Group Play

ROWING

12:30 p.m.

USA — Heats: Single Sculls & more

RUGBY

9:35 a.m.

CNBC — Women’s Group Play

1:30 p.m.

CNBC — Rugby & Shooting

SHOOTING

CNBC — Rugby & Shooting

SKATEBOARDING

2:30 a.m.

NBC — NBC Late Night (July 27)

2:35 a.m.

NBC — NBC Late Night (July 28)

6:45 a.m.

CNBC — Women’s Street: Preliminary Round

11 a.m.

CNBC — Women’s Street: Final

SOCCER

12 a.m.

USA — Men’s Group A: New Zealand vs. USA

11 a.m.

TELEMUNDO — Fútbol Paris 2024 – Nueva Zelanda vs. Colombia

UNIVERSO — Fútbol Paris 2024 – Brasil vs. Japón

1 p.m.

TELEMUNDO — Fútbol Paris 2024 – España vs. Nigeria

UNIVERSO — Fútbol Paris 2024 – Australia vs. Zambia

3 p.m.

TELEMUNDO — Fútbol Paris 2024 – Estados Unidos vs. Alemania

UNIVERSO — Fútbol Paris 2024 – Francia vs. Canadá

USA — Women’s Group B: USA vs. Germany

SURFING

2:30 a.m.

NBC — NBC Late Night (July 27)

2:35 a.m.

NBC — NBC Late Night (July 28)

1 p.m.

NBC — Surfing & Equestrian

SWIMMING

5 a.m.

USA — Heats: Men’s & Women’s 200m Free & more

8 a.m.

TELEMUNDO — Natación y Gimnasia Artística

10:15 a.m.

NBC — Heats: Men’s & Women’s 200m Free & more

2:30 p.m.

NBC — Finals: Women’s 100m Fly & more

10 p.m.

NBC — Primetime in Paris (July 28)

TABLE TENNIS

10:30 a.m.

E! — M&W Singles: Round of 64

VOLLEYBALL

7:20 a.m.

E! — Women’s Pool Play

8 a.m.

UNIVERSO — Voleibol Femenino

1:45 p.m.

E! — Pool Play

5 p.m.

E! — Men’s Pool Play

WATER POLO

9 a.m.

USA — Men’s Group: USA vs. Italy

9:30 a.m.

NBC — Men’s Group: USA vs. Italy

12:45 p.m.

CNBC — Men’s Group: Croatia vs. Montenegro

11 p.m.

USA — Men’s Group: USA vs. Italy

Monday, July 29

ARCHERY

1 p.m.

USA — Men’s Team: Bronze, Gold Finals

BADMINTON

4 a.m.

E! — Group Play: Singles, Doubles

BASKETBALL

2:45 p.m.

USA — Women’s Group C: USA vs. Japan

3 p.m.

UNIVERSO — Baloncesto

BEACH VOLLEYBALL

2 a.m.

USA — Pool Play

3 a.m.

USA — Pool Play

6 a.m.

TELEMUNDO — Voleibol de Playa y Clavados

6:15 a.m.

E! — Pool Play

10 a.m.

E! — Pool Play

1 p.m.

E! — Pool Play

4 p.m.

NBC — Pool Play

5 p.m.

USA — Pool Play

CANOEING

11 a.m.

E! — Slalom: Men’s Canoe Semi, Final

8 p.m.

USA — Slalom: Men’s Canoe Semi, Final

CYCLING

8:45 a.m.

USA — Men’s Mountain Bike

DIVING

5 a.m.

E! — Diving, Rowing

6 a.m.

TELEMUNDO — Voleibol de Playa y Clavados

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (July 29)

EQUESTRIAN

7 a.m.

E! — Eventing: Jumping Team, Individual

9 p.m.

USA — Eventing: Jumping

FENCING

12:15 p.m.

E! — Women’s Sabre & Men’s Foil Eliminations

5 p.m.

E! — Women’s Sabre & Men’s Foil Bronze/Gold Finals

FIELD HOCKEY

7 a.m.

USA — Women’s Pool B: Spain vs. USA

GOLF

6 a.m.

GOLF — Golf Central – Paris Preview

GYMNASTICS

12 p.m.

UNIVERSO — Gimnasia Artística y Natación

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (July 29)

HANDBALL

6 p.m.

USA — Men’s Group Play

ROWING

5 a.m.

E! — Diving, Rowing

1:45 p.m.

USA — Rowing, Shooting

RUGBY

9:30 a.m.

USA — Water Polo, Rugby

3:15 p.m.

E! — Women’s Quarterfinals

SHOOTING

1 p.m.

USA — Men’s Team: Bronze, Gold Finals

1:45 p.m.

USA — Rowing, Shooting

SOCCER

12 a.m.

USA — Women’s Group B: USA vs. Germany

SWIMMING

5 a.m.

USA — Heats: Men’s 800m Free & more

10 a.m.

TELEMUNDO — Natación y Voleibol

12 p.m.

UNIVERSO — Gimnasia Artística y Natación

2:30 p.m.

NBC — Finals: Women’s 400m IM & more

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (July 29)

TABLE TENNIS

4 a.m.

USA — M&W Singles: Round of 64

VOLLEYBALL

10 a.m.

TELEMUNDO — Natación y Voleibol

11 a.m.

USA — Women’s Pool Play

5 p.m.

NBC — Women’s Pool Play

11 p.m.

USA — Women’s Pool Play

WATER POLO

9:30 a.m.

USA — Water Polo, Rugby

2 p.m.

E! — Women’s Group: Hungary vs. Canada

7 p.m.

USA — Women’s Pool B: Spain vs. USA

Tuesday, July 30

ARCHERY

8:45 a.m.

E! — Individual: Round of 64, 32

9 p.m.

USA — Individual: Round of 64, 32

BADMINTON

6:45 a.m.

E! — Group Play: Singles, Doubles

BASKETBALL

12:30 a.m.

USA — Women’s Group C: USA vs. Japan

5 a.m.

E! — Men’s Pool A

7:45 a.m.

USA — Men’s Group A: Canada vs. Australia

BASKETBALL 3X3

4:15 p.m.

NBC — Men’s Pool Play & more

7 p.m.

USA — Pool Play

BEACH VOLLEYBALL

4 a.m.

E! — Pool Play

6 a.m.

TELEMUNDO — Voleibol de Playa, Boxeo y Natación

2:15 p.m.

E! — Pool Play

5 p.m.

NBC — Pool Play

6 p.m.

USA — Pool Play

11 p.m.

USA — Pool Play

BOXING

6 a.m.

TELEMUNDO — Voleibol de Playa, Boxeo y Natación

CANOEING

4 p.m.

E! — Slalom: Men’s Kayak, Women’s Canoe Heats

CYCLING

2:35 a.m.

NBC — NBC Late Night (July 29)

7:15 a.m.

E! — Qualification: BMX Freestyle

9:10 a.m.

E! — Qualification: BMX Freestyle

EQUESTRIAN

11 a.m.

E! — Dressage: Grand Prix

FENCING

10:30 a.m.

E! — Team Epee Semifinals

4:30 p.m.

E! — Women’s Team Epee Bronze/Gold Finals

8 p.m.

USA — Women’s Team Epee Bronze/Gold Finals

GOLF

6 a.m.

GOLF — Golf Central – Paris Preview

GYMNASTICS

12 p.m.

NBC — Women’s Team Final

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (July 30)

HANDBALL

9:45 p.m.

USA — Shooting, Handball

ROWING

11:45 a.m.

USA — Heats: Double Sculls & more

RUGBY

9:30 a.m.

USA — Women’s Semifinals

1 p.m.

E! — Women’s Bronze, Gold Finals

5 p.m.

USA — Women’s Bronze, Gold Finals

SHOOTING

4 a.m.

USA — Mixed Team Air Pistol Final

9:45 p.m.

USA — Shooting, Handball

SOCCER

9 a.m.

TELEMUNDO — Fútbol PaEspaña vs. Egipto

UNIVERSO — Fútbol PaRepública Dominicana vs. Uzbekistán

11 a.m.

TELEMUNDO — Fútbol PaUcrania vs. Argentina

UNIVERSO — Fútbol Paris 2024 – Marruecos vs. Irak

1 p.m.

TELEMUNDO — Fútbol PaEstados Unidos vs. Guinea

UNIVERSO — Fútbol PaNueva Zelanda vs. Francia

USA — Men’s Group A: USA vs. Guinea

3 p.m.

TELEMUNDO — Fútbol PaParaguay vs. Malí

UNIVERSO — Fútbol PaIsrael vs. Japón

SURFING

2:35 a.m.

NBC — NBC Late Night (July 29)

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (July 30)

SWIMMING

5 a.m.

USA — Heats: Men’s 200m Fly & more

6 a.m.

TELEMUNDO — Voleibol de Playa, Boxeo y Natación

2:30 p.m.

NBC — Finals: Women’s 100m Back & more

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (July 30)

TABLE TENNIS

4:30 a.m.

USA — M&W Singles: Round of 32

12:15 p.m.

USA — Mixed Doubles: Final

TRIATHLON

2 a.m.

USA — Men’s Final

VOLLEYBALL

3 p.m.

USA — Men’s Pool Play

WATER POLO

10:30 a.m.

USA — Men’s Group: USA vs. Romania

Wednesday, July 31

ARCHERY

8:05 a.m.

USA — Individual: Round of 64, 32

8:45 a.m.

E! — Individual: Round of 32

9:50 a.m.

USA — Fencing, Archery

10 a.m.

TELEMUNDO — Boxeo y Atletismo

BADMINTON

4:15 a.m.

USA — Group Play: Singles, Doubles

BASKETBALL

11:15 a.m.

E! — Basketball, Basketball 3×3

2:45 p.m.

USA — Men’s Group C: USA vs. South Sudan

BASKETBALL 3X3

7 p.m.

USA — Pool Play

3:05 a.m.

NBC — NBC Late Night (July 30)

6:30 a.m.

USA — Pool Play

11:15 a.m.

E! — Basketball, Basketball 3×3

3 p.m.

E! — Pool Play

4:30 p.m.

NBC — Men’s Pool Play

BEACH VOLLEYBALL

4 a.m.

E! — Pool Play

6 a.m.

TELEMUNDO — Voleibol de Playa y Clavados

9 a.m.

NBC — Pool Play

4:45 p.m.

USA — Pool Play

9 p.m.

USA — Beach Volleyball, Shooting

BOXING

10 a.m.

TELEMUNDO — Boxeo y Atletismo

CANOEING

1:45 p.m.

USA — Slalom: Women’s Canoe Final

8 p.m.

USA — Slalom: Women’s Canoe Final

CYCLING

7:10 a.m.

USA — Final: BMX Freestyle

8:45 a.m.

USA — Final: BMX Freestyle

DIVING

5 a.m.

E! — Women’s Synchro 10m Platform Final

6 a.m.

TELEMUNDO — Voleibol de Playa y Clavados

EQUESTRIAN

10 a.m.

E! — Dressage: Grand Prix

FENCING

9:50 a.m.

USA — Fencing, Archery

4:30 p.m.

E! — Men’s Team Sabre Bronze/Gold Finals

FIELD HOCKEY

7:15 a.m.

E! — Women’s Pool B: Australia vs. USA

GOLF

6 a.m.

GOLF — Golf Central – Paris Preview

GYMNASTICS

11:30 a.m.

NBC — Men’s All-Around Final

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (July 31)

HANDBALL

6 p.m.

USA — Men’s Group Play

ROWING

5:50 a.m.

E! — Finals: Quadruple Sculls & more

SHOOTING

10 a.m.

TELEMUNDO — Boxeo y Atletismo

9 p.m.

USA — Beach Volleyball, Shooting

SOCCER

12 a.m.

USA — Men’s Group A: USA vs. Guinea

11 a.m.

TELEMUNDO — Fútbol PaBrasil vs. España

UNIVERSO — Fútbol PaJapón vs. Nigeria

12:30 p.m.

E! — Women’s Group B: Australia vs. USA

1 p.m.

UNIVERSO — Fútbol PaAustralia vs. Estados Unidos

3 p.m.

UNIVERSO — Fútbol PaColombia vs. Canadá

11 p.m.

USA — Women’s Group B: Australia vs. USA

SURFING

3:05 a.m.

NBC — NBC Late Night (July 30)

SWIMMING

5 a.m.

USA — Heats: Women’s 200m Fly & more

10 a.m.

NBC — Heats: Women’s 200m Fly & more

2:15 p.m.

NBC — Finals: Men’s & Women’s 100m Free & more

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (July 31)

TABLE TENNIS

6:45 a.m.

E! — M&W Singles: Round of 32

TRIATHLON

2 a.m.

USA — Women’s Final

10 a.m.

TELEMUNDO — Boxeo y Atletismo

10:45 a.m.

NBC — Women’s Final

VOLLEYBALL

8 a.m.

UNIVERSO — Voleibol Masculino

11 a.m.

USA — Women’s Pool Play

5 p.m.

NBC — Women’s Pool Play

WATER POLO

1 p.m.

USA — Women’s Group: Italy vs. USA

Thursday, Aug. 1

ARCHERY

10 a.m.

USA — Individual: Round of 64, 32

12:15 p.m.

E! — Individual: Round of 32

BADMINTON

6:30 a.m.

E! — Women’s Doubles: Quarterfinals

BASKETBALL

1 a.m.

USA — Men’s Group C: USA vs. South Sudan

11 a.m.

TELEMUNDO — Baloncesto

2:45 p.m.

USA — Women’s Group C: Belgium vs. USA

BASKETBALL 3X3

2:35 a.m.

NBC — NBC Late Night (July 31)

4 a.m.

USA — Men’s Pool Play

7 a.m.

USA — Pool Play

12:30 p.m.

USA — Men’s Pool Play

5:05 p.m.

NBC — Men’s Pool Play

8:45 p.m.

USA — Pool Play

BEACH VOLLEYBALL

3 a.m.

USA — Pool Play

6 a.m.

TELEMUNDO — Marcha Atletica y Voleibol de Playa

10 a.m.

TELEMUNDO — Voleibol de Playa

4:05 p.m.

NBC — Pool Play

7 p.m.

USA — Pool Play

BOXING

1 p.m.

TELEMUNDO — Boxeo

4:45 p.m.

USA — Men’s Light Quarterfinals & more

CANOEING

11:30 a.m.

E! — Slalom: Men’s Kayak Final

CYCLING

2:35 a.m.

NBC — NBC Late Night (July 31)

2:30 p.m.

UNIVERSO — Natación y BMX

9:45 p.m.

USA — BMX Racing, Shooting

EQUESTRIAN

3:45 p.m.

E! — Jumping: Team Qualifier

FENCING

1:25 p.m.

E! — Women’s Team Foil Bronze/Gold Finals

FIELD HOCKEY

11 a.m.

USA — Women’s Pool B: USA vs. Great Britain

GOLF

3 a.m.

GOLF — Men’s Round 1: Part 1

7 a.m.

GOLF — Men’s Round 1: Part 2

GYMNASTICS

12 p.m.

NBC — Women’s All-Around Final

UNIVERSO — Gimnasia Artística

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 1)

HANDBALL

5:45 p.m.

USA — Women’s Group Play

ROWING

5:40 a.m.

E! — Finals: Double Sculls & more

1 p.m.

USA — Finals: Double Sculls & more

SHOOTING

9:45 p.m.

USA — BMX Racing, Shooting

SWIMMING

5 a.m.

USA — Heats: Men’s 50m Free & more

2:30 p.m.

NBC — Finals: Women’s 200m Fly & more

UNIVERSO — Natación y BMX

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 1)

TABLE TENNIS

4 a.m.

E! — M&W Singles: Round of 16

9 a.m.

E! — Women’s Singles: Quarterfinals

TRACK & FIELD

6 a.m.

TELEMUNDO — Marcha Atletica y Voleibol de Playa

8:30 a.m.

USA — Men’s 20km Race Walk

10 a.m.

E! — Women’s 20km Race Walk

VOLLEYBALL

7 a.m.

E! — Women’s Pool Play

1:45 p.m.

USA — Women’s Pool Play

WATER POLO

4:30 a.m.

E! — Men’s Group: Greece vs. USA

5:30 p.m.

NBC — Men’s Group: Greece vs. USA

8 p.m.

USA — Men’s Group Play

11 p.m.

USA — Men’s Group: Greece vs. USA

Friday, Aug. 2

ARCHERY

9:15 a.m.

USA — Mixed Team: Semifinals

BADMINTON

2 a.m.

USA — Mixed Doubles Semifinals

10:10 a.m.

USA — Mixed Doubles Gold Final

BASKETBALL

12 a.m.

USA — Women’s Group C: Belgium vs. USA

7:30 a.m.

USA — Men’s Group A: Australia vs. TBD

8 a.m.

UNIVERSO — Baloncesto

11 a.m.

TELEMUNDO — Baloncesto

3:50 p.m.

E! — Men’s Group B: France vs. Germany

BASKETBALL 3X3

2:35 a.m.

NBC — NBC Late Night (Aug. 1)

4:30 a.m.

USA — Men’s Pool Play

12 p.m.

NBC — Women’s Pool Play

4:45 p.m.

E! — Men’s Pool Play

BEACH VOLLEYBALL

3 a.m.

USA — Pool Play

6 a.m.

TELEMUNDO — Voleibol de Playa y Natación

7 a.m.

E! — Pool Play

10 a.m.

UNIVERSO — Voleibol de Playa

11:10 a.m.

USA — Pool Play

4 p.m.

NBC — Pool Play

BOXING

3 p.m.

TELEMUNDO — Boxeo y Natación

5 p.m.

USA — Men’s Fly Quarterfinals & more

CANOEING

2:35 a.m.

NBC — NBC Late Night (Aug. 1)

12 p.m.

USA — Slalom: Kayak Cross Heats

CYCLING

5 p.m.

UNIVERSO — BMX

5:30 p.m.

USA — Finals: BMX Racing

DIVING

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 2)

EQUESTRIAN

8 a.m.

E! — Jumping: Team Final

9 p.m.

USA — Jumping: Team Final

FENCING

5:15 p.m.

E! — Men’s Team Epee Bronze/Gold Finals

GOLF

3 a.m.

GOLF — Men’s Round 2: Part 1

7 a.m.

GOLF — Men’s Round 2: Part 2

HANDBALL

8 p.m.

USA — Men’s Group Play

ROWING

7 a.m.

USA — Finals: Lightweight Sculls & more

1:45 p.m.

USA — Finals: Lightweight Sculls & more

SHOOTING

4 a.m.

USA — Women’s Rifle 3 Positions Final

SOCCER

9 a.m.

TELEMUNDO — Paris 2024 – Fútbol Masculino Cuartos de Final

11 a.m.

UNIVERSO — Paris 2024 – Fútbol Masculino Cuartos de Final

1 p.m.

TELEMUNDO — Paris 2024 – Fútbol Masculino Cuartos de Final

3 p.m.

UNIVERSO — Paris 2024 – Fútbol Masculino Cuartos de Final

6:15 p.m.

USA — Men’s Quarterfinal

SWIMMING

5 a.m.

USA — Heats: Men’s 100m Fly & more

12:30 p.m.

NBC — Heats: Men’s 100m Fly & more

1 p.m.

NBC — Swimming, Track & Field

3 p.m.

TELEMUNDO — Boxeo y Natación

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 2)

TRACK & FIELD

4 a.m.

E! — Heats: Women’s 100m & more

12 p.m.

E! — Finals: Men’s 10,000m & more

1 p.m.

NBC — Swimming, Track & Field

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 2)

TRAMPOLINE

10:15 a.m.

E! — Women’s Qualification & Final

2:15 p.m.

USA — Men’s Final

VOLLEYBALL

1 p.m.

UNIVERSO — Voleibol

3 p.m.

USA — Men’s Pool Play

5 p.m.

NBC — Men’s Pool Play

WATER POLO

12:30 p.m.

USA — Women’s Group: USA vs. France

11 p.m.

USA — Women’s Group: USA vs. France

Saturday, Aug. 3

ARCHERY

6 a.m.

TELEMUNDO — Voleibol de Playa, Tiro al Arco y Tenis

7:50 a.m.

E! — Archery, Soccer

11 a.m.

TELEMUNDO — Boxeo, Tiro al Arco y Gimnasia

BADMINTON

1:30 p.m.

CNBC — Women’s Doubles Gold Final

BASKETBALL

11:15 a.m.

NBC — Men’s Group C: TBD vs. USA

1 p.m.

UNIVERSO — Baloncesto

3:05 p.m.

CNBC — Men’s Group C: Serbia vs. South Sudan

6 p.m.

USA — Men’s Group C: USA vs. TBD

8 p.m.

USA — Men’s Group C: Serbia vs. South Sudan

BASKETBALL 3X3

2:35 a.m.

NBC — NBC Late Night (Aug. 2)

12:45 p.m.

CNBC — Pool Play

4 p.m.

USA — Women’s Play-In Round

BEACH VOLLEYBALL

2 a.m.

USA — Pool Play

3 a.m.

USA — Pool Play

6 a.m.

TELEMUNDO — Voleibol de Playa, Tiro al Arco y Tenis

4:45 p.m.

CNBC — Lucky Loser

BOXING

11 a.m.

TELEMUNDO — Boxeo, Tiro al Arco y Gimnasia

12:15 p.m.

CNBC — Men’s Feather Quarterfinals & more

2:30 p.m.

CNBC — Men’s Quarterfinals

CANOEING

9:30 a.m.

USA — Slalom: Men’s & Women’s Kayak Cross Heats

11:45 a.m.

USA — Slalom: Kayak Cross Heats

CYCLING

2:35 a.m.

NBC — NBC Late Night (Aug. 2)

5 a.m.

CNBC — Men’s Road Race

EQUESTRIAN

3 p.m.

E! — Dressage: Team Final

FENCING

6:45 a.m.

E! — Women’s Team Sabre Quarterfinals

1 p.m.

E! — Women’s Team Sabre Bronze/Gold Finals

FIELD HOCKEY

7:15 a.m.

USA — Women’s Pool B: USA vs. South Africa

GOLF

3 a.m.

GOLF — Men’s Round 3: Part 1

7 a.m.

GOLF — Men’s Round 3: Part 2

GYMNASTICS

9:15 a.m.

E! — Men’s & Women’s Apparatus Finals

10:20 a.m.

NBC — Women’s Vault Final

11 a.m.

TELEMUNDO — mpicos Paris 2024 – Boxeo, Tiro al Arco y Gimnasia

4:30 p.m.

NBC — Men’s Apparatus Finals

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 3)

HANDBALL

10 p.m.

USA — Women’s Group Play

ROWING

12:30 p.m.

USA — Finals: Eights & more

3:45 p.m.

NBC — Finals: Single Sculls, Eight

SHOOTING

11:45 a.m.

CNBC — Men’s Skeet, Women’s 25m Pistol Finals

SOCCER

7:50 a.m.

E! — Archery, Soccer

9 a.m.

TELEMUNDO — Paris 2024 – Fútbol Femenino Cuartos de Final

11 a.m.

UNIVERSO — Paris 2024 – Fútbol Femenino Cuartos de Final

11:50 a.m.

E! — Women’s Quarterfinal

1 p.m.

TELEMUNDO — Paris 2024 – Fútbol Femenino Cuartos de Final

3 p.m.

UNIVERSO — Paris 2024 – Fútbol Femenino Cuartos de Final

SWIMMING

5 a.m.

USA — Heats: Women’s 50m Free & more

1:15 p.m.

NBC — Track & Field & Swimming

3 p.m.

TELEMUNDO — mpicos Paris 2024 – Natación y Atletismo

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 3)

TABLE TENNIS

8:45 a.m.

USA — Women’s Singles: Gold Final

TRACK & FIELD

4 a.m.

E! — Heats: Men’s 100m & more

1:10 p.m.

USA — Finals: Women’s 100m & more

1:15 p.m.

NBC — Track & Field & Swimming

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 3)

VOLLEYBALL

12 a.m.

USA — Men’s Pool Play

8 a.m.

UNIVERSO — Voleibol y Tenis

WATER POLO

10:30 a.m.

USA — Men’s Group: Montenegro vs. USA

11 p.m.

USA — Men’s Group: Montenegro vs. USA

Sunday, Aug. 4

ARCHERY

6:30 a.m.

CNBC — Men’s Individual: Round of 16

7:10 a.m.

USA — Men’s Individual: Final

8:30 a.m.

TELEMUNDO — Tiro al Arco y Atletismo

BADMINTON

10 a.m.

E! — Singles Semifinals

12:15 p.m.

CNBC — Men’s Doubles: Gold Final

7 p.m.

USA — Men’s Doubles: Gold Final

BASKETBALL

11 a.m.

TELEMUNDO — Baloncesto

USA — Women’s Group C: Germany vs. USA

3 p.m.

UNIVERSO — Baloncesto

11 p.m.

USA — Women’s Group C: Germany vs. USA

BASKETBALL 3X3

3 a.m.

NBC — NBC Late Night (Aug. 3)

3:30 a.m.

USA — Women’s Play-In Round

1 p.m.

E! — Men’s Pool Play

3:30 p.m.

USA — Men’s Play-In Round

BEACH VOLLEYBALL

4 a.m.

CNBC — Round of 16

6 a.m.

TELEMUNDO — Voleibol de Playa y Boxeo

7 a.m.

E! — Round of 16

10:15 a.m.

USA — Round of 16

11:25 a.m.

E! — Round of 16

3 p.m.

CNBC — Round of 16

TELEMUNDO — Voleibol de Playa y Atletismo

4 p.m.

NBC — Round of 16

BOXING

6 a.m.

TELEMUNDO — Voleibol de Playa y Boxeo

7:15 a.m.

CNBC — Men’s Middle, Women’s Bantam Semifinals & more

11:30 a.m.

UNIVERSO — Voleibol y Boxeo

4 p.m.

CNBC — Men’s Middle, Women’s Bantam Semifinals & more

CANOEING

3 a.m.

NBC — NBC Late Night (Aug. 3)

9:30 a.m.

USA — Slalom: Men’s Kayak Cross Heats

10:45 a.m.

E! — Slalom: Women’s Kayak Cross Heats

CYCLING

8 a.m.

CNBC — Women’s Road Race

11:10 a.m.

NBC — Cycling & more

4:30 p.m.

USA — Women’s Road Race

EQUESTRIAN

3:45 p.m.

E! — Dressage: Individual Final

FENCING

8:50 a.m.

E! — Men’s Team Foil Semifinals

1:30 p.m.

E! — Men’s Team Foil Bronze/Gold Finals

FIELD HOCKEY

9:45 p.m.

USA — Men’s Quarterfinal

GOLF

3 a.m.

GOLF — Men’s Final Round: Part 1

7 a.m.

GOLF — Men’s Final Round: Part 2

2 p.m.

USA — Men’s Final Round

GYMNASTICS

1 p.m.

TELEMUNDO — Natación y Gimnasia Artística

10 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 4)

HANDBALL

5 a.m.

CNBC — Men’s Group Play

8:45 p.m.

USA — Men’s Group Play

SHOOTING

2:30 p.m.

CNBC — Women’s Skeet Final

SOCCER

1:30 a.m.

USA — Women’s Quarterfinal

SWIMMING

12:30 p.m.

NBC — Track & Field, Swimming

1 p.m.

TELEMUNDO — Natación y Gimnasia Artística

10 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 4)

TABLE TENNIS

8 a.m.

E! — Men’s Singles: Bronze Final

9 a.m.

USA — Men’s Singles: Gold Final

7:45 p.m.

USA — Men’s Singles: Gold Final

TRACK & FIELD

4 a.m.

USA — Heats: Men’s 110m Hurdles & more

12:30 p.m.

NBC — Track & Field, Swimming

1 p.m.

USA — Finals: Men’s 100m & more

10 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 4)

VOLLEYBALL

5:30 a.m.

E! — Women’s Pool Play

11:30 a.m.

UNIVERSO — Voleibol y Boxeo

5 p.m.

NBC — Women’s Pool Play

Monday, Aug. 5

ARTISTIC SWIMMING

2 p.m.

E! — Team: Technical Routine

BADMINTON

8 p.m.

USA — Women’s Singles: Gold Final

9:30 p.m.

USA — Men’s Singles: Gold Final

BASKETBALL 3X3

2:35 a.m.

NBC — NBC Late Night (Aug. 4)

11:30 a.m.

USA — Men’s, Women’s Semifinals

3 p.m.

E! — Men’s & Women’s Bronze Finals

4 p.m.

NBC — Men’s & Women’s Gold Finals

10:30 p.m.

USA — Men’s & Women’s Bronze Finals

BEACH VOLLEYBALL

12:45 a.m.

USA — Round of 16

6 a.m.

TELEMUNDO — picos Paris 2024 – Atletismo y Voleibol de Playa

7:15 a.m.

USA — Round of 16

11 a.m.

E! — Round of 16

5 p.m.

NBC — Round of 16

CANOEING

2:35 a.m.

NBC — NBC Late Night (Aug. 4)

9:30 a.m.

USA — Slalom: Kayak Cross Finals

11:30 p.m.

USA — Women’s Quarterfinal

CYCLING

9 p.m.

USA — Women’s Team Sprint

DIVING

4 a.m.

E! — Women’s 10m Platform Preliminary

9:05 a.m.

E! — Women’s 10m Platform Semifinal

10 a.m.

UNIVERSO — Clavados

EQUESTRIAN

4 p.m.

E! — Jumping: Individual Qualifier

FIELD HOCKEY

2 p.m.

USA — Women’s Quarterfinal

11:30 p.m.

USA — Women’s Quarterfinal

GOLF

6 a.m.

GOLF — Golf Central – Paris Preview

GYMNASTICS

5:45 a.m.

E! — Men’s & Women’s Apparatus Finals

10 a.m.

TELEMUNDO — Gimnasia Artística

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 5)

SHOOTING

11:05 a.m.

USA — Mixed Team Skeet Final

SOCCER

12 p.m.

E! — Men’s Semifinal

TELEMUNDO — Paris 2024 – Fútbol Masculino Semifinal

3 p.m.

UNIVERSO — Paris 2024 – Fútbol Masculino Semifinal

3:30 p.m.

USA — Men’s Semifinal

SPORT CLIMBING

9 a.m.

USA — Men’s Combined, Women’s Speed

TRACK & FIELD

4 a.m.

USA — Heats: Women’s 400m & more

1 p.m.

NBC — Finals: W 800m, W 5000m & more

1:30 p.m.

UNIVERSO — Atletismo

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 5)

TRIATHLON

2 a.m.

USA — Mixed Relay Final

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 5)

VOLLEYBALL

11 a.m.

UNIVERSO — Voleibol

6 p.m.

USA — Men’s Quarterfinal

WATER POLO

12:30 p.m.

USA — Men’s Group: Croatia vs. USA

WRESTLING

5 p.m.

USA — GR 60kg, 130kg & W Freestyle 68kg Eliminations

Tuesday, Aug. 6

ARTISTIC SWIMMING

2 p.m.

E! — Team: Free Routine

BADMINTON

3 a.m.

USA — Men’s Singles: Gold Final

BASKETBALL

8:30 a.m.

E! — Men’s Quarterfinal

3:15 p.m.

USA — Men’s Quarterfinal

11:30 p.m.

USA — Men’s Quarterfinal

BASKETBALL 3X3

2:35 a.m.

NBC — NBC Late Night (Aug. 5)

BEACH VOLLEYBALL

1 a.m.

USA — Round of 16

2 a.m.

USA — Round of 16

1:30 p.m.

UNIVERSO — Atletismo y Voleibol de Playa

2:15 p.m.

USA — Beach Volleyball, Cycling

3 p.m.

E! — Quarterfinal

4 p.m.

NBC — Quarterfinal

10:30 p.m.

USA — Quarterfinal

BOXING

10 p.m.

USA — Women’s Light, Men’s Welter Finals & more

CANOEING

10:45 a.m.

E! — Sprint: Canoe, Kayak Heats

CYCLING

2:15 p.m.

USA — Beach Volleyball, Cycling

DIVING

4 a.m.

E! — Men’s 3m Springboard Preliminary

10 a.m.

TELEMUNDO — Natación

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 6)

EQUESTRIAN

4 p.m.

E! — Jumping: Individual Final

FIELD HOCKEY

8 p.m.

USA — Men’s Semifinal

GOLF

6 a.m.

GOLF — Golf Central – Paris Preview

HANDBALL

6:15 a.m.

E! — Women’s Quarterfinal

10:45 a.m.

USA — Women’s Quarterfinal

9 p.m.

USA — Women’s Quarterfinal

SKATEBOARDING

8 a.m.

USA — Women’s Park: Preliminary Round

11:30 a.m.

USA — Women’s Park: Final

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 6)

SOCCER

12 p.m.

E! — Women’s Semifinal

TELEMUNDO — Paris 2024 – Fútbol Femenino Semifinal

3 p.m.

UNIVERSO — Paris 2024 – Fútbol Femenino Semifinal

SPORT CLIMBING

7 a.m.

USA — Men’s Speed: Qualification

TABLE TENNIS

7:30 a.m.

E! — M&W Team: Round of 16

TRACK & FIELD

4 a.m.

USA — Repechages: W 400m, M 200m & more

10 a.m.

UNIVERSO — Atletismo y Voleibol

1:30 p.m.

UNIVERSO — Atletismo y Voleibol de Playa

1:35 p.m.

NBC — Finals: Women’s 200m & more

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 6)

VOLLEYBALL

6 a.m.

TELEMUNDO — Voleibol

9:30 a.m.

USA — Women’s Quarterfinal

10 a.m.

UNIVERSO — Atletismo y Voleibol

6 p.m.

USA — Women’s Quarterfinal

WATER POLO

10:15 a.m.

E! — Women’s Quarterfinal

1 p.m.

USA — Women’s Quarterfinal

5 p.m.

NBC — Women’s Quarterfinal

WRESTLING

12:15 p.m.

USA — GR 77kg, 97kg & W Freestyle 50kg Eliminations

5:15 p.m.

USA — Finals: Greco-Roman 77kg, 97kg & more

Wednesday, Aug. 7

ARTISTIC SWIMMING

1:30 p.m.

UNIVERSO — Natación Artística, Acrobacía y Atletismo

1:40 p.m.

E! — Team: Acrobatic Routine

5 p.m.

NBC — Team: Acrobatic Routine

BASKETBALL

10 a.m.

UNIVERSO — Baloncesto

3:15 p.m.

USA — Women’s Quarterfinal

11:30 p.m.

USA — Women’s Quarterfinal

BEACH VOLLEYBALL

11 a.m.

E! — Quarterfinal

12 p.m.

NBC — Quarterfinal

3 p.m.

E! — Quarterfinal

4 p.m.

NBC — Quarterfinal

10:30 p.m.

USA — Quarterfinal

BOXING

12:30 p.m.

TELEMUNDO — Natación

10 p.m.

USA — Men’s Middle, Light Finals & more

CANOEING

12:15 p.m.

USA — Sprint: Canoe, Kayak Heats

CYCLING

12 p.m.

E! — Team Pursuit Finals

DIVING

4 a.m.

E! — Men’s 3m Springboard Semifinal

9:10 a.m.

E! — Women’s 3m Springboard Preliminary

12:30 p.m.

TELEMUNDO — Natación

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 7)

FIELD HOCKEY

8 p.m.

USA — Women’s Semifinal

GOLF

3 a.m.

GOLF — Women’s Round 1: Part 1

7 a.m.

GOLF — Women’s Round 1: Part 2

HANDBALL

9:30 a.m.

USA — Men’s Quarterfinal

2:45 p.m.

USA — Men’s Quarterfinal

9 p.m.

USA — Men’s Quarterfinal

SKATEBOARDING

7:05 a.m.

USA — Men’s Park: Preliminary Round

11:30 a.m.

USA — Men’s Park: Final

SPORT CLIMBING

2:35 a.m.

NBC — NBC Late Night (Aug. 6)

6 a.m.

E! — Men’s Combined, Women’s Speed

TABLE TENNIS

7 a.m.

E! — M&W Team: Quarterfinals

TRACK & FIELD

1:30 a.m.

USA — Mixed Team Race Walk

4:30 a.m.

USA — Heats: Men’s 800m & more

6 a.m.

TELEMUNDO — Maratón

1 p.m.

NBC — Finals: Men’s 400m & more

1:30 p.m.

UNIVERSO — Natación Artística, Acrobacía y Atletismo

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 7)

VOLLEYBALL

10 a.m.

TELEMUNDO — Voleibol

4 p.m.

E! — Men’s Semifinal

6 p.m.

USA — Men’s Semifinal

WATER POLO

8 a.m.

E! — Men’s Quarterfinal

1 p.m.

USA — Men’s Quarterfinal

WEIGHTLIFTING

12 p.m.

UNIVERSO — Boxeo

2:15 p.m.

USA — Men’s 61kg Final

WRESTLING

11 a.m.

USA — GR 67kg, 87kg & W Freestyle 53kg Eliminations

5:15 p.m.

USA — Finals: Greco-Roman 77kg, 97kg & more

Thursday, Aug. 8

BASKETBALL

11:30 a.m.

USA — Men’s Semifinal

2:45 p.m.

USA — Men’s Semifinal

3 p.m.

UNIVERSO — Baloncesto

11:30 p.m.

USA — Men’s Semifinal

BEACH VOLLEYBALL

11 a.m.

E! — Semifinal

12 p.m.

NBC — Men’s Semifinal

UNIVERSO — Voleibol

3 p.m.

E! — Semifinal

4 p.m.

NBC — Men’s Semifinal

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 8)

BOXING

10 a.m.

USA — Men’s Middle, Light Finals & more

1:15 p.m.

TELEMUNDO — Medalla de Oro Boxeo

CANOEING

7 a.m.

E! — Sprint: Canoe, Kayak Semi, Finals

CYCLING

2:35 a.m.

NBC — NBC Late Night (Aug. 7)

DIVING

4 a.m.

E! — Women’s 3m Springboard Semifinal

9 a.m.

E! — Men’s 3m Springboard Final

10 a.m.

TELEMUNDO — Clavados

12 p.m.

NBC — Men’s Semifinal

1 p.m.

NBC — Women’s 3m Springboard Semifinal

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 8)

FIELD HOCKEY

5 p.m.

E! — Field Hockey, Women’s Kite Final

9:30 p.m.

USA — Men’s Gold Final

GOLF

3 a.m.

GOLF — Women’s Round 2: Part 1

7 a.m.

GOLF — Women’s Round 2: Part 2

HANDBALL

4 p.m.

E! — Women’s Semifinal

RHYTHMIC GYMNASTICS

8 a.m.

E! — Individual All-Around Qualification

12 p.m.

E! — Individual All-Around: Qualification

SAILING

5 p.m.

E! — Field Hockey, Women’s Kite Final

SOCCER

10:45 a.m.

TELEMUNDO — Paris 2024 – Fútbol Masculino Medalla de Bronze

SPORT CLIMBING

2:35 a.m.

NBC — NBC Late Night (Aug. 7)

5:45 a.m.

E! — Men’s Speed, Women’s Combined

SWIMMING

1:30 a.m.

USA — Women’s 10km Open Water

6 a.m.

TELEMUNDO — Natación y Atletismo

TABLE TENNIS

3:35 a.m.

USA — M&W Team: Quarterfinals

7 a.m.

USA — Men’s Team: Semifinals

TAEKWONDO

10:30 a.m.

USA — W 49kg, M 58kg Bronze/Gold Finals

TRACK & FIELD

4 a.m.

USA — Heats: Men’s & Women’s 4x100m & more

6 a.m.

TELEMUNDO — Natación y Atletismo

1:35 p.m.

NBC — Finals: Men’s 200m & more

2 p.m.

UNIVERSO — Atletismo

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 8)

VOLLEYBALL

6 p.m.

USA — Women’s Semifinal

8 p.m.

USA — Women’s Semifinal

WATER POLO

8:30 a.m.

USA — Water Polo, Weightlifting

1:30 p.m.

USA — Women’s Semifinal

5 p.m.

NBC — Women’s Semifinal

10:30 p.m.

USA — Women’s Semifinal

WEIGHTLIFTING

8:30 a.m.

USA — Water Polo, Weightlifting

WRESTLING

11 a.m.

USA — M 57kg, W 57kg Freestyle Eliminations

5 p.m.

USA — Finals: GR 67kg, W Freestyle 53kg & more

Friday, Aug. 9

ARTISTIC SWIMMING

3:45 p.m.

E! — Duet: Technical Routine

BASKETBALL

6 a.m.

TELEMUNDO — Baloncesto

3 p.m.

UNIVERSO — Baloncesto

6 p.m.

USA — Women’s Semifinal

8 p.m.

USA — Women’s Semifinal

BEACH VOLLEYBALL

3 p.m.

USA — Women’s Bronze Final

4:30 p.m.

NBC — Women’s Gold Final

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 9)

BOXING

7:45 a.m.

USA — Boxing, Taekwondo

BREAKING

10 a.m.

E! — Women’s Qualification

2 p.m.

E! — Women’s Final

3 p.m.

UNIVERSO — Baloncesto

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 9)

CANOEING

2:35 a.m.

NBC — NBC Late Night (Aug. 8)

7:15 a.m.

E! — Sprint: Canoe, Kayak Finals

CYCLING

3:30 a.m.

USA — Women’s Keirin, Men’s Omnium

1 p.m.

E! — Men’s Sprint, Women’s Madison

DIVING

4 a.m.

E! — Men’s 10m Platform Preliminary

11 a.m.

TELEMUNDO — cos PaClavados

FIELD HOCKEY

USA — Women’s Bronze Final

9:30 p.m.

USA — Women’s Gold Final

GOLF

3 a.m.

GOLF — Women’s Round 3: Part 1

7 a.m.

GOLF — Women’s Round 3: Part 2

HANDBALL

10:30 p.m.

USA — Men’s Semifinal

11:30 p.m.

USA — Men’s Semifinal

RHYTHMIC GYMNASTICS

8 a.m.

E! — Group Qualification

12 p.m.

UNIVERSO — Gimnasia Ritmica

4 p.m.

NBC — Individual All-Around Final

SOCCER

9 a.m.

TELEMUNDO — Paris 2024 – Fútbol Femenino Medalla de Bronze

USA — Women’s Bronze Final

12 p.m.

TELEMUNDO — Medalla de Oro – Fútbol Masculino

USA — Men’s Gold Final

SPORT CLIMBING

2:35 a.m.

NBC — NBC Late Night (Aug. 8)

6:40 a.m.

E! — Men’s Combined: Final

SWIMMING

1:30 a.m.

USA — Men’s 10km Open Water

8 a.m.

TELEMUNDO — Natación

TABLE TENNIS

12:15 p.m.

E! — Men’s Team: Bronze Final

4 p.m.

USA — Men’s Team: Gold Final

TAEKWONDO

7:45 a.m.

USA — Boxing, Taekwondo

TRACK & FIELD

4 a.m.

USA — Heats: Men’s & Women’s 4x400m & more

1:30 p.m.

NBC — Finals: Men’s & Women’s 4x100m & more

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 9)

VOLLEYBALL

2 p.m.

USA — Men’s Bronze Final

WATER POLO

8:30 a.m.

E! — Water Polo & more

5 p.m.

E! — Men’s Semifinal

WEIGHTLIFTING

7:15 a.m.

USA — Men’s 73kg, Women’s 59kg Finals

WRESTLING

8:30 a.m.

USA — M 74kg, 125kg, W 62kg Freestyle Eliminations

5 p.m.

USA — Finals: M&W Freestyle 57kg & more

Saturday, Aug. 10

ARTISTIC SWIMMING

2:35 a.m.

NBC — NBC Late Night (Aug. 9)

1:30 p.m.

TELEMUNDO — Natación Artística, Gimnasia Rítmica y Breaking

3:45 p.m.

E! — Duet: Free Routine

BASKETBALL

5 a.m.

USA — Men’s Bronze Final

1 p.m.

USA — Men’s Bronze Final

3:30 p.m.

NBC — Men’s Gold Final

4 p.m.

TELEMUNDO — Medalla de Oro – Baloncesto

BEACH VOLLEYBALL

5:30 a.m.

CNBC — Canoeing & Beach Volleyball

3 p.m.

USA — Men’s Bronze Final

4:30 p.m.

USA — Men’s Gold Final

BOXING

7 a.m.

USA — Boxing, Taekwondo

3:30 p.m.

CNBC — Men’s, Women’s Feather Finals

5:15 p.m.

CNBC — Women’s Middle, Men’s Super Heavy Finals

BREAKING

10:30 a.m.

E! — Men’s Qualification

1:30 p.m.

TELEMUNDO — Natación Artística, Gimnasia Rítmica y Breaking

2 p.m.

E! — Men’s Final

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 10)

CANOEING

5:30 a.m.

CNBC — Canoeing & Beach Volleyball

7 a.m.

CNBC — Sprint: Canoe Finals

CYCLING

2:30 p.m.

CNBC — Men’s Madison Final & more

DIVING

4 a.m.

E! — Men’s 10m Platform Semifinal

9 a.m.

E! — Men’s 10m Platform Final

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 10)

GOLF

3 a.m.

GOLF — Women’s Final Round: Part 1

7 a.m.

GOLF — Women’s Final Round: Part 2

HANDBALL

4 a.m.

CNBC — Women’s Bronze Final

9 a.m.

USA — Women’s Gold Final

8 p.m.

USA — Women’s Gold Final

RHYTHMIC GYMNASTICS

12:30 a.m.

USA — Individual All-Around Final

8 a.m.

CNBC — Group Final

12:15 p.m.

E! — Group Final

1:30 p.m.

TELEMUNDO — Natación Artística, Gimnasia Rítmica y Breaking

SOCCER

11 a.m.

TELEMUNDO — Medalla de Oro – Fútbol Femenino

USA — Women’s Gold Final

6 p.m.

USA — Women’s Gold Final

SPORT CLIMBING

2:35 a.m.

NBC — NBC Late Night (Aug. 9)

7:30 a.m.

E! — Women’s Combined: Final

TABLE TENNIS

9:30 a.m.

CNBC — Women’s Team: Bronze Final

1:15 p.m.

CNBC — Women’s Team: Gold Final

TAEKWONDO

7 a.m.

USA — Boxing, Taekwondo

4:40 p.m.

CNBC — W 67+kg, M 80+kg Bronze/Gold Finals

TRACK & FIELD

2 a.m.

USA — Men’s Marathon

9:30 a.m.

TELEMUNDO — Medalla de Oro – Maratón

11 a.m.

NBC — Men’s Marathon

1 p.m.

NBC — Finals: Men’s & Women’s 4x400m & more

11 p.m.

NBC — Primetime in Paris (Aug. 10)

VOLLEYBALL

7 a.m.

TELEMUNDO — Medalla de Oro – Voleibol

11:15 a.m.

CNBC — Women’s Bronze Final

WATER POLO

6 a.m.

E! — Women’s Bronze Final

9:30 p.m.

USA — Women’s Bronze Final

10:30 p.m.

USA — Women’s Gold Final

WEIGHTLIFTING

4:15 a.m.

USA — Men’s 89kg, Women’s 71kg Finals

8 a.m.

USA — Men’s 102kg Final

3 p.m.

CNBC — Women’s 81kg Final

4 p.m.

CNBC — Men’s 102+kg Final

WRESTLING

8:30 a.m.

USA — M65kg, 97kg, W 76kg Freestyle Eliminations

4 p.m.

USA — Finals: M 74kg, 125kg, W 62kg Freestyle

Sunday, Aug. 11

BASKETBALL

12 a.m.

USA — Men’s Gold Final

5:45 a.m.

USA — Women’s Bronze Final

9:30 a.m.

NBC — Women’s Gold Final

TELEMUNDO — Medalla de Oro – Baloncesto

3:30 p.m.

USA — Women’s Gold Final

BEACH VOLLEYBALL

2:30 a.m.

NBC — NBC Late Night (Aug. 10)

CEREMONY

2 p.m.

NBC — Closing Ceremony: Live from the 2024 Paris Olympics

10 p.m.

NBC — Closing Ceremony of the 2024 Paris Olympics

CYCLING

9 a.m.

NBC — Men’s Keirin, Women’s Sprint, Omnium

HANDBALL

7:30 a.m.

USA — Men’s Gold Final

11 a.m.

USA — Men’s Bronze Final

12 p.m.

USA — Men’s Gold Final

SPORT CLIMBING

2:30 a.m.

NBC — NBC Late Night (Aug. 10)

TRACK & FIELD

2 a.m.

USA — Women’s Marathon

12 p.m.

NBC — Women’s Marathon

VOLLEYBALL

7 a.m.

TELEMUNDO — Medalla de Oro – Voleibol

WATER POLO

4:30 a.m.

USA — Men’s Bronze Final

9 a.m.

USA — Men’s Gold Final

1:30 p.m.

USA — Men’s Bronze Final

2:30 p.m.

USA — Men’s Gold Final

WEIGHTLIFTING

9:30 a.m.

USA — Women’s 81+kg Final

WRESTLING

10 a.m.

USA — Finals: M 65kg, 97kg, W 76kg Freestyle

Monday, Aug. 12

CEREMONY

1 a.m.

NBC — LA 2028 Handover

