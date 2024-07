Olympic Swimming Results

Wednesday Men 200m Backstroke Heat 1 1. Se-Bom Lee, Australia, 1:58.30. 2. Kane Follows, New Zealand, 1:58.63. 3. David Gerchik,…

Wednesday

Men

200m Backstroke

Heat 1

1. Se-Bom Lee, Australia, 1:58.30.

2. Kane Follows, New Zealand, 1:58.63.

3. David Gerchik, Israel, 1:58.79.

4. Yeziel Morales, Puerto Rico, 2:00.60.

5. Ziyad Saleem, Sudan, 2:01.44.

6. Denilson Cyprianos, Zimbabwe, 2:01.91.

Heat 2

1. Pieter Coetze, South Africa, 1:56.92.

2. Hugo Gonzalez de Oliveira, Spain, 1:57.08.

3. Apostolos Christou, Greece, 1:57.18.

4. Thomas Ceccon, Italy, 1:57.69.

5. Yohann Ndoye-Brouard, France, 1:57.92.

6. Kai van Westering, Netherlands, 1:58.99.

7. Bradley Woodward, Australia, 2:00.50.

8. Xu Jiayu, China, DNS.

Heat 3

1. Roman Mityukov, Switzerland, 1:56.62.

2. Ryan Murphy, United States, 1:57.03.

3. Hidekazu Takehara, Japan, 1:57.23.

4. Lee Juho, South Korea, 1:57.39.

5. Mewen Tomac, France, 1:57.62.

6. Ksawery Masiuk, Poland, 1:58.01.

7. Oleksandr Zheltiakov, Ukraine, 1:58.41.

8. Matteo Restivo, Italy, 1:59.05.

Heat 4

1. Lukas Maertens, Germany, 1:56.89.

2. Hubert Kos, Hungary, 1:57.01.

3. Apostolos Siskos, Greece, 1:57.26.

4. Keaton Jones, United States, 1:57.54.

5. Oliver Morgan, Britain, 1:57.56.

6. Adam Telegdy, Hungary, 1:57.98.

7. Blake Tierney, Canada, 1:58.39.

8. Luke Greenbank, Britain, DQ.

Women

200m Breaststroke

Heat 1

1. Tatjana Smith, South Africa, 2:21.57.

2. Kaylene Corbett, South Africa, 2:23.85.

3. Mona Mc Sharry, Ireland, 2:23.98.

4. Kotryna Teterevkova, Lithuania, 2:24.59.

5. Kristyna Horska, Czech Republic, 2:26.28.

6. Sophie Hansson, Sweden, 2:28.10.

7. Alina Zmushka, AIN, 2:28.19.

Heat 2

1. Tes Schouten, Netherlands, 2:23.08.

2. Jenna Strauch, Australia, 2:24.38.

3. Jessica Vall Montero, Spain, 2:24.52.

4. Kelsey Wog, Canada, 2:25.11.

5. Sydney Pickrem, Canada, 2:25.45.

6. Lisa Mamie, Switzerland, 2:26.39.

7. Macarena Ceballos, Argentina, 2:26.55.

8. Thea Blomsterberg, Denmark, 2:27.81.

Heat 3

1. Kate Douglass, United States, 2:23.44.

2. Ye Shiwen, China, 2:23.67.

3. Satomi Suzuki, Japan, 2:23.80.

4. Lilly King, United States, 2:24.91.

5. Ella Ramsay, Australia, 2:25.61.

6. Francesca Fangio, Italy, 2:25.85.

7. En Yi Letitia Sim, Singapore, 2:29.46.

8. Eneli Jefimova, Estonia, 2:30.68.

200m Butterfly

Heat 1

1. Keanna Louise Macinnes, Britain, 2:08.46.

2. Elizabeth Dekkers, Australia, 2:08.97.

3. Lana Pudar, Bosnia and Herzegovina, 2:09.32.

4. Laura Stephens, Britain, 2:10.46.

5. Laura Cabanes Garzas, Spain, 2:10.82.

6. Alondra Ortiz, Costa Rica, 2:18.56.

Heat 2

1. Regan Smith, United States, 2:06.99.

2. Helena Rosendahl Bach, Denmark, 2:07.34.

3. Alex Shackell, United States, 2:07.49.

4. Airi Mitsui, Japan, 2:09.12.

5. Boglarka Kapas, Hungary, 2:09.28.

6. Anja Crevar, Serbia, 2:18.46.

Heat 3

1. Zhang Yufei, China, 2:06.55.

2. Abbey Lee Connor, Australia, 2:07.13.

3. Summer McIntosh, Canada, 2:07.70.

4. Chen Luying, China, 2:09.31.

5. Georgia Damasioti, Greece, 2:09.55.

6. Hiroko Makino, Japan, 2:10.79.

7. Lia Lima, Angola, 2:22.19.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.