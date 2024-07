Olympic Sailing Results

Sunday Women Skiff Opening Series Race 1 1. France (Sarah Steyaert; Charline Picon) (1, 1, 1, 2), 3. 2. Canada…

Sunday

Women

Skiff

Opening Series

Race 1

1. France (Sarah Steyaert; Charline Picon) (1, 1, 1, 2), 3.

2. Canada (Georgia Lewin-Lafrance; Antonia Lewin-Lafrance) (5, 2, 2, 1), 5.

3. Germany (Marla Bergmann; Hanna Wille) (3, 5, 3, 3), 9.

5. Finland (Ronja Gronblom; Veera Hokka) (4, 3, 5, 8), 12.

5. Japan (Misaki Tanaka; Sera Nagamatsu) (8, 4, 4, 4), 12.

6. Netherlands (Odile van Aanholt; Annette Duetz) (12, 6, 6, 5), 17.

7. United States (Stephanie Roble; Maggie Shea) (7, 7, 9, 7), 21.

8. Australia (Olivia Price; Evie Haseldine) (10, 8, 8, 6), 22.

9. Norway (Helene Naess; Marie Roenningen) (13, 9, 7, 10), 26.

10. Belgium (Isaura Maenhaut; Anouk Geurts) (2, 11, 18, 17), 30.

12. Spain (Tamara Echegoyen Dominguez; Paula Barcelo Martin) (6, 10, 16, 19), 32.

12. Brazil (Martine Soffiatti Grael; Kahena Kunze) (9, 12, 11, 13), 32.

13. Britain (Freya Black; Saskia Tidey) (19, 14, 10, 9), 33.

14. Czech Republic (Zofia Burska; Sara Tkadlecova) (14, 13, 12, 11), 36.

15. New Zealand (Jo Aleh; Molly Meech) (11, 15, 15, 15), 41.

17. Sweden (Vilma Bobeck; Rebecca Netzler) (16, 16, 13, 14), 43.

17. Italy (Jana Germani; Giorgia Bertuzzi) (20, 17, 14, 12), 43.

18. China (Hu Xiaoyu; Shan Mengyuan) (15, 18, 19, 16), 49.

19. Poland (Aleksandra Melzacka; Sandra Jankowiak) (17, 19, 17, 18), 52.

20. Denmark (Johanne Schmidt; Andrea Schmidt) (18, 20, 20, 20), 58.

Race 2

1. Netherlands (Odile van Aanholt; Annette Duetz) (2, 1, 6, 1), 4.

2. France (Sarah Steyaert; Charline Picon) (3, 2, 1, 2), 5.

3. Poland (Aleksandra Melzacka; Sandra Jankowiak) (1, 3, 2, 3), 6.

4. Germany (Marla Bergmann; Hanna Wille) (4, 4, 3, 4), 11.

5. Brazil (Martine Soffiatti Grael; Kahena Kunze) (5, 5, 4, 5), 14.

6. Sweden (Vilma Bobeck; Rebecca Netzler) (10, 6, 5, 6), 17.

7. Norway (Helene Naess; Marie Roenningen) (6, 7, 7, 7), 20.

8. Australia (Olivia Price; Evie Haseldine) (8, 8, 9, 8), 24.

9. Italy (Jana Germani; Giorgia Bertuzzi) (13, 11, 8, 9), 28.

10. United States (Stephanie Roble; Maggie Shea) (11, 9, 15, 11), 31.

11. China (Hu Xiaoyu; Shan Mengyuan) (17, 12, 11, 10), 33.

12. Denmark (Johanne Schmidt; Andrea Schmidt) (9, 13, 12, 20), 34.

13. Canada (Georgia Lewin-Lafrance; Antonia Lewin-Lafrance) (12, 10, 13, 19), 35.

14. Finland (Ronja Gronblom; Veera Hokka) (7, 15, 19, 14), 36.

15. Britain (Freya Black; Saskia Tidey) (19, 14, 10, 16), 40.

16. Spain (Tamara Echegoyen Dominguez; Paula Barcelo Martin) (15, 16, 14, 15), 44.

18. Czech Republic (Zofia Burska; Sara Tkadlecova) (18, 20, 17, 13), 48.

18. Japan (Misaki Tanaka; Sera Nagamatsu) (20, 18, 18, 12), 48.

20. Belgium (Isaura Maenhaut; Anouk Geurts) (14, 17, 20, 18), 49.

20. New Zealand (Jo Aleh; Molly Meech) (16, 19, 16, 17), 49.

