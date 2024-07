Olympic Rowing Results

Wednesday Men LightweightDouble Sculls Finals Final C 1. Chile (Eber Sanhueza; Cesar Abaroa), 6:28.00. 2. Japan (Masayuki Miyaura; Naoki Furuta),…

Wednesday

Men

LightweightDouble Sculls

Finals

Final C

1. Chile (Eber Sanhueza; Cesar Abaroa), 6:28.00.

2. Japan (Masayuki Miyaura; Naoki Furuta), 6:30.93.

3. Uzbekistan (Shakhzod Nurmatov; Sobirjon Safaroliyev), 6:31.33.

4. Egypt (Mohamed Mohamed Kota; Ahmed Abdelaal), 6:37.92.

Single Sculls

Semifinals

Semifinal C/D 1

1. Lucas Verthein Ferreira, Brazil, 6:55.07 (FC).

2. Bendeguz Pal Petervari Molnar, Hungary, 6:56.92 (FC).

3. Sid Ali Boudina, Algeria, 6:57.06 (FC).

4. Abdelkhalek Elbanna, Egypt, 7:02.76 (FD).

5. Chiu Hin Chun, Hong Kong, 7:03.68 (FD).

6. Balraj Panwar, India, 7:04.97 (FD).

Semifinal C/D 2

1. Jacob Plihal, United States, 6:56.95 (FC).

2. Kristian Vasilev, Bulgaria, 6:57.75 (FC).

3. Javier Insfran, Paraguay, 7:00.93 (FC).

4. Isak Ivan Zvegelj, Slovenia, 7:09.41 (FD).

5. Quentin Antognelli, Monaco, 7:14.32 (FD).

6. Reidy Cardona Blanco, Cuba, 7:15.63 (FD).

Women

LightweightDouble Sculls

Finals

Final C

1. China (Zou Jiaqi; Qiu Xiuping), 7:07.55.

2. Peru (Alessia Palacios; Valeria Palacios), 7:12.27.

3. Japan (Emi Hirouchi; Ayami Oishi), 7:14.00.

4. Iran (Mahsa Javer; Zeinab Norouzi Tazeh Kand), 7:14.32.

