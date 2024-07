Wednesday Women Park Final 1. Deng Yawen, China, 92.60. 2. Perris Benegas, United States, 90.70. 3. Natalya Diehm, Australia, 88.80.…

Wednesday

Women

Park

Final

1. Deng Yawen, China, 92.60.

2. Perris Benegas, United States, 90.70.

3. Natalya Diehm, Australia, 88.80.

4. Queen Saray Villegas Serna, Colombia, 88.00.

5. Macarena Perez Grasset, Chile, 84.55.

6. Iveta Miculycova, Czech Republic, 82.30.

7. Sun Jiaqi, China, 70.80.

8. Hannah Roberts, United States, 70.00.

9. Laury Perez, France, 64.30.

