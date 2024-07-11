NATIONAL LEAGUE
BATTING_Yelich, Milwaukee, .335; Ohtani, Los Angeles, .317; Profar, San Diego, .311; Arraez, San Diego, .308; Betts, Los Angeles, .304; Harper, Philadelphia, .299; Ozuna, Atlanta, .296; Willi.Contreras, Milwaukee, .295; Freeman, Los Angeles, .295; Bohm, Philadelphia, .292.
RUNS_Ohtani, Los Angeles, 72; Willi.Contreras, Milwaukee, 62; E.De La Cruz, Cincinnati, 62; K.Marte, Arizona, 62; Schwarber, Philadelphia, 62; Lindor, New York, 61; M.Chapman, San Francisco, 60; Nimmo, New York, 58; C.Walker, Arizona, 58; Abrams, Washington, 56; Carroll, Arizona, 56.
RBI_Ozuna, Atlanta, 75; Bohm, Philadelphia, 70; Ohtani, Los Angeles, 66; C.Walker, Arizona, 66; Adames, Milwaukee, 62; T.Hernández, Los Angeles, 60; Nimmo, New York, 59; Profar, San Diego, 59; Steer, Cincinnati, 59; Harper, Philadelphia, 58; Freeman, Los Angeles, 58.
HITS_Arraez, San Diego, 119; Ohtani, Los Angeles, 112; Willi.Contreras, Milwaukee, 107; Reynolds, Pittsburgh, 104; Bohm, Philadelphia, 102; Profar, San Diego, 101; Freeman, Los Angeles, 100; Ozuna, Atlanta, 100; Tovar, Colorado, 100; K.Marte, Arizona, 98.
DOUBLES_Bohm, Philadelphia, 31; Lindor, New York, 26; Freeman, Los Angeles, 25; Tovar, Colorado, 25; Albies, Atlanta, 24; M.Chapman, San Francisco, 24; Willi.Contreras, Milwaukee, 23; Ohtani, Los Angeles, 22; 6 tied at 21.
TRIPLES_Carroll, Arizona, 6; E.De La Cruz, Cincinnati, 6; Abrams, Washington, 5; Chisholm, Miami, 4; Sosa, Philadelphia, 4; Yastrzemski, San Francisco, 4; 12 tied at 3.
HOME RUNS_Ohtani, Los Angeles, 28; Ozuna, Atlanta, 24; C.Walker, Arizona, 22; Harper, Philadelphia, 20; T.Hernández, Los Angeles, 19; Schwarber, Philadelphia, 18; K.Marte, Arizona, 18; Alonso, New York, 18; Gorman, St. Louis, 17; Reynolds, Pittsburgh, 17.
STOLEN BASES_E.De La Cruz, Cincinnati, 45; Turang, Milwaukee, 29; Ohtani, Los Angeles, 22; L.Thomas, Washington, 22; Stott, Philadelphia, 21; Yelich, Milwaukee, 21; Doyle, Colorado, 20; J.Young, Washington, 20; Chisholm, Miami, 18; Kim, San Diego, 17; J.Rojas, Philadelphia, 17.
PITCHING_Sale, Atlanta, 12-3; R.Suárez, Philadelphia, 10-3; Wheeler, Philadelphia, 10-4; Nola, Philadelphia, 10-4; Keller, Pittsburgh, 10-5; Stone, Los Angeles, 9-3; S.Gray, St. Louis, 9-5; Abbott, Cincinnati, 9-6; Imanaga, Chicago, 8-2; Rea, Milwaukee, 8-3; Lodolo, Cincinnati, 8-3.
ERA_R.Suárez, Philadelphia, 2.58; Wheeler, Philadelphia, 2.70; Sale, Atlanta, 2.74; C.Sánchez, Philadelphia, 2.96; Imanaga, Chicago, 2.97; Abbott, Cincinnati, 3.06; Irvin, Washington, 3.13; Fried, Atlanta, 3.18; Stone, Los Angeles, 3.26; S.Gray, St. Louis, 3.30.
STRIKEOUTS_Glasnow, Los Angeles, 143; Cease, San Diego, 138; Sale, Atlanta, 136; M.King, San Diego, 129; Wheeler, Philadelphia, 126; F.Peralta, Milwaukee, 124; Greene, Cincinnati, 116; S.Gray, St. Louis, 115; Gore, Washington, 112; Nola, Philadelphia, 107; Webb, San Francisco, 107.
Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.