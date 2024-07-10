NATIONAL LEAGUE
BATTING_Ohtani, Los Angeles, .315; Profar, San Diego, .312; Arraez, San Diego, .309; Betts, Los Angeles, .304; Freeman, Los Angeles, .299; Harper, Philadelphia, .299; Willi.Contreras, Milwaukee, .296; Bohm, Philadelphia, .293; Ozuna, Atlanta, .293; M.Winn, St. Louis, .289.
RUNS_Ohtani, Los Angeles, 72; Willi.Contreras, Milwaukee, 62; E.De La Cruz, Cincinnati, 62; Lindor, New York, 61; Schwarber, Philadelphia, 61; K.Marte, Arizona, 60; M.Chapman, San Francisco, 59; C.Walker, Arizona, 58; Nimmo, New York, 57; Abrams, Washington, 56.
RBI_Ozuna, Atlanta, 73; Bohm, Philadelphia, 70; Ohtani, Los Angeles, 65; C.Walker, Arizona, 65; T.Hernández, Los Angeles, 60; Profar, San Diego, 59; Steer, Cincinnati, 59; Harper, Philadelphia, 58; Nimmo, New York, 58; Freeman, Los Angeles, 58; Adames, Milwaukee, 58.
HITS_Arraez, San Diego, 118; Ohtani, Los Angeles, 110; Willi.Contreras, Milwaukee, 106; Reynolds, Pittsburgh, 103; Bohm, Philadelphia, 101; Freeman, Los Angeles, 100; Profar, San Diego, 100; Ozuna, Atlanta, 98; Tovar, Colorado, 98; K.Marte, Arizona, 96.
DOUBLES_Bohm, Philadelphia, 30; Lindor, New York, 26; Freeman, Los Angeles, 25; Albies, Atlanta, 24; M.Chapman, San Francisco, 24; Tovar, Colorado, 24; Willi.Contreras, Milwaukee, 22; Ohtani, Los Angeles, 22; Abrams, Washington, 21; Alonso, New York, 21; Olson, Atlanta, 21; Steer, Cincinnati, 21.
TRIPLES_Carroll, Arizona, 6; E.De La Cruz, Cincinnati, 6; Abrams, Washington, 5; Chisholm, Miami, 4; Sosa, Philadelphia, 4; Yastrzemski, San Francisco, 4; 11 tied at 3.
HOME RUNS_Ohtani, Los Angeles, 28; Ozuna, Atlanta, 23; C.Walker, Arizona, 22; Harper, Philadelphia, 20; T.Hernández, Los Angeles, 19; Alonso, New York, 18; Gorman, St. Louis, 17; Schwarber, Philadelphia, 17; K.Marte, Arizona, 17; Reynolds, Pittsburgh, 17.
STOLEN BASES_E.De La Cruz, Cincinnati, 45; Turang, Milwaukee, 29; Ohtani, Los Angeles, 21; Stott, Philadelphia, 21; L.Thomas, Washington, 21; Doyle, Colorado, 20; Yelich, Milwaukee, 20; J.Young, Washington, 20; Chisholm, Miami, 18; Kim, San Diego, 17; J.Rojas, Philadelphia, 17.
PITCHING_Sale, Atlanta, 12-3; R.Suárez, Philadelphia, 10-3; Wheeler, Philadelphia, 10-4; Nola, Philadelphia, 10-4; Keller, Pittsburgh, 10-5; Stone, Los Angeles, 9-2; S.Gray, St. Louis, 9-5; Abbott, Cincinnati, 9-6; Rea, Milwaukee, 8-3; Lodolo, Cincinnati, 8-3.
ERA_R.López, Atlanta, 1.71; R.Suárez, Philadelphia, 2.58; Wheeler, Philadelphia, 2.70; Sale, Atlanta, 2.74; C.Sánchez, Philadelphia, 2.96; Stone, Los Angeles, 3.03; Abbott, Cincinnati, 3.06; Webb, San Francisco, 3.09; Irvin, Washington, 3.13; Imanaga, Chicago, 3.17.
STRIKEOUTS_Glasnow, Los Angeles, 143; Cease, San Diego, 138; Sale, Atlanta, 136; Wheeler, Philadelphia, 126; F.Peralta, Milwaukee, 124; M.King, San Diego, 120; Greene, Cincinnati, 116; S.Gray, St. Louis, 115; Gore, Washington, 112; Nola, Philadelphia, 107.
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