NATIONAL LEAGUE
BATTING_Profar, San Diego, .315; Ohtani, Los Angeles, .314; Arraez, San Diego, .312; Betts, Los Angeles, .304; Harper, Philadelphia, .303; Freeman, Los Angeles, .301; Willi.Contreras, Milwaukee, .297; Bohm, Philadelphia, .296; Ozuna, Atlanta, .295; M.Winn, St. Louis, .289.
RUNS_Ohtani, Los Angeles, 72; E.De La Cruz, Cincinnati, 62; Willi.Contreras, Milwaukee, 61; Schwarber, Philadelphia, 60; M.Chapman, San Francisco, 59; Lindor, New York, 59; K.Marte, Arizona, 59; C.Walker, Arizona, 58; Abrams, Washington, 56; Nimmo, New York, 56.
RBI_Ozuna, Atlanta, 72; Bohm, Philadelphia, 70; Ohtani, Los Angeles, 65; C.Walker, Arizona, 64; T.Hernández, Los Angeles, 60; Profar, San Diego, 59; Harper, Philadelphia, 58; Freeman, Los Angeles, 58; Adames, Milwaukee, 58; Steer, Cincinnati, 57.
HITS_Arraez, San Diego, 118; Ohtani, Los Angeles, 109; Willi.Contreras, Milwaukee, 105; Bohm, Philadelphia, 101; Reynolds, Pittsburgh, 101; Freeman, Los Angeles, 100; Profar, San Diego, 100; Tovar, Colorado, 97; Ozuna, Atlanta, 96; K.Marte, Arizona, 95.
DOUBLES_Bohm, Philadelphia, 30; Lindor, New York, 26; Freeman, Los Angeles, 25; Albies, Atlanta, 24; M.Chapman, San Francisco, 24; Tovar, Colorado, 24; Ohtani, Los Angeles, 22; Abrams, Washington, 21; Alonso, New York, 21; Willi.Contreras, Milwaukee, 21; Steer, Cincinnati, 21.
TRIPLES_Carroll, Arizona, 6; E.De La Cruz, Cincinnati, 6; Abrams, Washington, 5; Chisholm, Miami, 4; Sosa, Philadelphia, 4; Yastrzemski, San Francisco, 4; 10 tied at 3.
HOME RUNS_Ohtani, Los Angeles, 28; Ozuna, Atlanta, 23; C.Walker, Arizona, 22; Harper, Philadelphia, 20; T.Hernández, Los Angeles, 19; Alonso, New York, 18; Gorman, St. Louis, 17; Schwarber, Philadelphia, 17; K.Marte, Arizona, 17; Reynolds, Pittsburgh, 16.
STOLEN BASES_E.De La Cruz, Cincinnati, 45; Turang, Milwaukee, 29; Stott, Philadelphia, 21; L.Thomas, Washington, 21; Doyle, Colorado, 20; Ohtani, Los Angeles, 20; J.Young, Washington, 20; Yelich, Milwaukee, 19; Chisholm, Miami, 17; Kim, San Diego, 17.
PITCHING_Sale, Atlanta, 11-3; R.Suárez, Philadelphia, 10-3; Nola, Philadelphia, 10-4; Keller, Pittsburgh, 10-5; Stone, Los Angeles, 9-2; Wheeler, Philadelphia, 9-4; S.Gray, St. Louis, 9-5; Abbott, Cincinnati, 9-6; Rea, Milwaukee, 8-2; Lodolo, Cincinnati, 8-3.
ERA_R.López, Atlanta, 1.71; R.Suárez, Philadelphia, 2.58; Sale, Atlanta, 2.71; Wheeler, Philadelphia, 2.74; Irvin, Washington, 2.80; C.Sánchez, Philadelphia, 2.96; Stone, Los Angeles, 3.03; Abbott, Cincinnati, 3.06; Webb, San Francisco, 3.09; Imanaga, Chicago, 3.17.
STRIKEOUTS_Glasnow, Los Angeles, 143; Cease, San Diego, 138; Sale, Atlanta, 127; F.Peralta, Milwaukee, 124; M.King, San Diego, 120; Wheeler, Philadelphia, 119; Greene, Cincinnati, 116; S.Gray, St. Louis, 115; Gore, Washington, 112; Nola, Philadelphia, 107.
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