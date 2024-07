NATIONAL LEAGUE BATTING_Ohtani, Los Angeles, .316; Arraez, San Diego, .312; Profar, San Diego, .311; Betts, Los Angeles, .304; Harper, Philadelphia,…

NATIONAL LEAGUE

BATTING_Ohtani, Los Angeles, .316; Arraez, San Diego, .312; Profar, San Diego, .311; Betts, Los Angeles, .304; Harper, Philadelphia, .303; Bohm, Philadelphia, .297; Willi.Contreras, Milwaukee, .296; Freeman, Los Angeles, .296; Ozuna, Atlanta, .296; Merrill, San Diego, .291.

RUNS_Ohtani, Los Angeles, 67; Schwarber, Philadelphia, 60; Willi.Contreras, Milwaukee, 59; E.De La Cruz, Cincinnati, 57; K.Marte, Arizona, 57; Lindor, New York, 56; M.Chapman, San Francisco, 55; Nimmo, New York, 54; Abrams, Washington, 52; Freeman, Los Angeles, 52; Harper, Philadelphia, 52.

RBI_Bohm, Philadelphia, 68; Ozuna, Atlanta, 67; Ohtani, Los Angeles, 62; Harper, Philadelphia, 58; Profar, San Diego, 55; T.Hernández, Los Angeles, 55; Adames, Milwaukee, 55; C.Walker, Arizona, 53; Cronenworth, San Diego, 53; Nimmo, New York, 52; Freeman, Los Angeles, 52.

HITS_Arraez, San Diego, 111; Ohtani, Los Angeles, 102; Willi.Contreras, Milwaukee, 99; Tovar, Colorado, 97; Bohm, Philadelphia, 95; Profar, San Diego, 93; Freeman, Los Angeles, 92; Reynolds, Pittsburgh, 92; K.Marte, Arizona, 91; Ozuna, Atlanta, 91.

DOUBLES_Bohm, Philadelphia, 28; Lindor, New York, 25; Freeman, Los Angeles, 24; Tovar, Colorado, 24; Albies, Atlanta, 23; M.Chapman, San Francisco, 21; Ohtani, Los Angeles, 21; Abrams, Washington, 20; Alonso, New York, 20; Willi.Contreras, Milwaukee, 20; Harper, Philadelphia, 20; Steer, Cincinnati, 20.

TRIPLES_Carroll, Arizona, 6; E.De La Cruz, Cincinnati, 6; Abrams, Washington, 5; Chisholm, Miami, 4; Sosa, Philadelphia, 4; Yastrzemski, San Francisco, 4; 9 tied at 3.

HOME RUNS_Ohtani, Los Angeles, 26; Ozuna, Atlanta, 21; Harper, Philadelphia, 20; T.Hernández, Los Angeles, 18; Alonso, New York, 18; Gorman, St. Louis, 17; Schwarber, Philadelphia, 17; C.Walker, Arizona, 17; K.Marte, Arizona, 17; Morel, Chicago, 15; E.De La Cruz, Cincinnati, 15; B.De La Cruz, Miami, 15.

STOLEN BASES_E.De La Cruz, Cincinnati, 40; Turang, Milwaukee, 28; Doyle, Colorado, 20; Stott, Philadelphia, 20; Yelich, Milwaukee, 19; J.Young, Washington, 19; L.Thomas, Washington, 17; Acuña, Atlanta, 16; Kim, San Diego, 16; Ohtani, Los Angeles, 16.

PITCHING_R.Suárez, Philadelphia, 10-2; Sale, Atlanta, 10-3; Stone, Los Angeles, 9-2; Nola, Philadelphia, 9-4; Wheeler, Philadelphia, 9-4; Keller, Pittsburgh, 9-5; S.Gray, St. Louis, 9-5; Lodolo, Cincinnati, 8-3; Glasnow, Los Angeles, 8-5; Koenig, Milwaukee, 7-1.

ERA_R.López, Atlanta, 1.83; R.Suárez, Philadelphia, 2.27; C.Sánchez, Philadelphia, 2.41; Stone, Los Angeles, 2.73; Wheeler, Philadelphia, 2.73; Sale, Atlanta, 2.79; Fried, Atlanta, 2.91; S.Gray, St. Louis, 2.98; Irvin, Washington, 3.03; Imanaga, Chicago, 3.07.

STRIKEOUTS_Glasnow, Los Angeles, 136; Cease, San Diego, 130; F.Peralta, Milwaukee, 120; Sale, Atlanta, 118; M.King, San Diego, 115; Wheeler, Philadelphia, 112; S.Gray, St. Louis, 109; Greene, Cincinnati, 109; Gore, Washington, 107; Nola, Philadelphia, 99; R.Suárez, Philadelphia, 99.

