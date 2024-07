John Deere Classic Par Scores

Thursday At TPC Deere Run Silvis, Ill. Purse: $8 million Yardage: 7,289; Par: 71 First Round Hayden Springer 27-32—59 -12…

Hayden Springer 27-32—59 -12 Sami Valimaki 30-31—61 -10 Eric Cole 32-30—62 -9 Luke Clanton 32-31—63 -8 Harry Hall 32-31—63 -8 Chan Kim 32-31—63 -8 Davis Thompson 31-32—63 -8 Hayden Buckley 33-31—64 -7 Kevin Chappell 31-33—64 -7 Lucas Glover 32-32—64 -7 Denny McCarthy 31-33—64 -7 Chandler Phillips 32-32—64 -7 Seamus Power 31-33—64 -7 Adam Svensson 32-32—64 -7 Bud Cauley 32-33—65 -6 Parker Coody 32-33—65 -6 Kevin Dougherty 32-33—65 -6 Patrick Fishburn 33-32—65 -6 Beau Hossler 32-33—65 -6 Zach Johnson 33-32—65 -6 David Lipsky 32-33—65 -6 C.T. Pan 31-34—65 -6 Aaron Rai 31-34—65 -6 Robby Shelton 33-32—65 -6 J.J. Spaun 33-32—65 -6 Kyle Westmoreland 32-33—65 -6 Zac Blair 31-35—66 -5 Adrien Dumont De Chassart 33-33—66 -5 Nicolas Echavarria 34-32—66 -5 Doug Ghim 31-35—66 -5 Chris Gotterup 34-32—66 -5 Max Greyserman 33-33—66 -5 Chesson Hadley 32-34—66 -5 Lee Hodges 33-33—66 -5 Sungjae Im 32-34—66 -5 Seonghyeon Kim 34-32—66 -5 Jake Knapp 35-31—66 -5 Kyoung-Hoon Lee 34-32—66 -5 J.T. Poston 33-33—66 -5 Andrew Putnam 33-33—66 -5 Chad Ramey 34-32—66 -5 Patrick Rodgers 32-34—66 -5 Ben Silverman 32-34—66 -5 Austin Smotherman 33-33—66 -5 Sepp Straka 31-35—66 -5 Brendon Todd 33-33—66 -5 Anders Albertson 32-35—67 -4 Jacob Bridgeman 32-35—67 -4 Pierceson Coody 33-34—67 -4 Joshua Creel 35-32—67 -4 Zecheng Dou 34-33—67 -4 Wilson Furr 34-33—67 -4 Ryo Hisatsune 33-34—67 -4 Rico Hoey 32-35—67 -4 Justin Lower 34-33—67 -4 Maverick McNealy 33-34—67 -4 Mac Meissner 30-37—67 -4 Henrik Norlander 32-35—67 -4 Andrew Novak 30-37—67 -4 Roger Sloan 35-32—67 -4 Brandt Snedeker 35-32—67 -4 Michael Thorbjornsen 34-33—67 -4 Martin Trainer 34-33—67 -4 Carson Young 33-34—67 -4 Daniel Berger 33-35—68 -3 Rafael Campos 32-36—68 -3 Stewart Cink 34-34—68 -3 Joel Dahmen 32-36—68 -3 Harrison Endycott 33-35—68 -3 Brice Garnett 33-35—68 -3 Ben Griffin 33-35—68 -3 Scott Gutschewski 35-33—68 -3 James Hahn 32-36—68 -3 Garrick Higgo 36-32—68 -3 Mark Hubbard 30-38—68 -3 Kevin Kisner 32-36—68 -3 Nicholas Lindheim 33-35—68 -3 Adam Long 33-35—68 -3 Ryan McCormick 35-33—68 -3 Seung-Yul Noh 33-35—68 -3 Raul Pereda 33-35—68 -3 Chez Reavie 34-34—68 -3 David Skinns 34-34—68 -3 Kevin Streelman 31-37—68 -3 Justin Suh 34-34—68 -3 Josh Teater 34-34—68 -3 Jhonattan Vegas 33-35—68 -3 Dylan Wu 32-36—68 -3 Kevin Yu 34-34—68 -3 Tyson Alexander 36-33—69 -2 Wesley Bryan 34-35—69 -2 Jason Day 35-34—69 -2 Nick Dunlap 33-36—69 -2 Bill Haas 33-36—69 -2 Joe Highsmith 34-35—69 -2 Chase Johnson 33-36—69 -2 Matt Kuchar 35-34—69 -2 Martin Laird 35-34—69 -2 Troy Merritt 35-34—69 -2 Keith Mitchell 34-35—69 -2 Matthew NeSmith 34-35—69 -2 Sean O’Hair 34-35—69 -2 Thorbjorn Olesen 34-35—69 -2 Ryan Palmer 32-37—69 -2 Sam Ryder 33-36—69 -2 Adam Schenk 35-34—69 -2 Jordan Spieth 34-35—69 -2 Ben Taylor 34-35—69 -2 Brandon Wu 35-34—69 -2 Carl Yuan 34-35—69 -2 Jackson Buchanan 35-35—70 -1 Cameron Champ 33-37—70 -1 Trace Crowe 35-35—70 -1 Dylan Frittelli 36-34—70 -1 Will Gordon 36-34—70 -1 Nick Hardy 36-34—70 -1 Michael Kim 35-35—70 -1 Russell Knox 34-36—70 -1 Kelly Kraft 34-36—70 -1 Nate Lashley 35-35—70 -1 Peter Malnati 36-34—70 -1 Ryan Moore 33-37—70 -1 Neal Shipley 37-33—70 -1 Greyson Sigg 35-35—70 -1 Alex Smalley 33-37—70 -1 Sam Stevens 34-36—70 -1 Alejandro Tosti 38-32—70 -1 Kevin Tway 35-35—70 -1 Ryan Brehm 35-36—71 E Austin Cook 35-36—71 E Tyler Duncan 34-37—71 E Lanto Griffin 32-39—71 E Blaine Hale 35-36—71 E Patton Kizzire 34-37—71 E Ben Kohles 34-37—71 E Luke List 35-36—71 E Cole Sherwood 36-35—71 E Callum Tarren 37-34—71 E Camilo Villegas 35-36—71 E Nick Watney 34-37—71 E Richy Werenski 35-36—71 E Vince Whaley 34-37—71 E Tom Whitney 35-36—71 E Paul Barjon 38-34—72 +1 Jorge Campillo 36-36—72 +1 Cody Gribble 34-38—72 +1 Harry Higgs 33-39—72 +1 Scott Piercy 34-38—72 +1 Joseph Bramlett 36-37—73 +2 Andrew Landry 39-34—73 +2 Davis Riley 35-38—73 +2 Blake Hathcoat 37-37—74 +3 Erik Barnes 37-38—75 +4 Jimmy Stanger 35-40—75 +4 Tracy Vest 35-40—75 +4 Anders Larson 38-42—80 +9

