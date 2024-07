Denmark 30, Egypt 27 Denmark 19 11 — 30 Egypt 9 18 — 27 Denmark_T. Arnoldsen 8, M. Gidsel 8,…

Denmark 30, Egypt 27

Denmark 19 11 — 30 Egypt 9 18 — 27

Denmark_T. Arnoldsen 8, M. Gidsel 8, S. Pytlick 7, M. Hansen 2, N. Kirkeloekke 2, M. Saugstrup 2, E. Jakobsen 1.

Egypt_A. Adel 5, S. Elderaa 5, Y. Omar 5, Y. Elderaa 4, M. Abdelhak 3, O. Elwakil 3, M. Sanad 1, A. Zein 1.

Red Cards_None.

Referees_Bojan Lah, Slovenia. David Sok, Slovenia. Ivan Pavicevic, Montenegro. Milos Raznatovic, Montenegro. Teodoro Adjemian, Argentina. Jovan Popadic, Serbia. Henrik Maekinen, Sweden. Narcisa Lecusanu, Romania.

