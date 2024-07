CPKC Women’s Open Par Scores

Sunday At Earl Grey Golf Club Calgary, Alberta Purse: $2.6 million Yardage: 6,856; Par: 72 Final Round Lauren Coughlin, $390,000…

Sunday

At Earl Grey Golf Club

Calgary, Alberta

Purse: $2.6 million

Yardage: 6,856; Par: 72

Final Round

Lauren Coughlin, $390,000 68-70-66-71—275 -13 Mao Saigo, $243,859 73-74-61-69—277 -11 Hae-Ran Ryu, $156,875 70-69-64-75—278 -10 Jenny Shin, $156,875 70-74-67-67—278 -10 Jennifer Kupcho, $110,147 69-72-68-71—280 -8 Nataliya Guseva, $82,777 75-70-67-69—281 -7 Rose Zhang, $82,777 71-71-66-73—281 -7 Brooke Henderson, $57,410 72-73-69-68—282 -6 Lydia Ko, $57,410 70-71-72-69—282 -6 Nanna Koerstz Madsen, $57,410 71-73-69-69—282 -6 Alison Lee, $57,410 70-75-70-67—282 -6 Gemma Dryburgh, $45,259 74-72-69-68—283 -5 Lilia Vu, $45,259 71-70-69-73—283 -5 Hannah Green, $36,849 69-70-71-74—284 -4 Ariya Jutanugarn, $36,849 69-73-71-71—284 -4 Megan Khang, $36,849 74-71-68-71—284 -4 Yealimi Noh, $36,849 73-75-68-68—284 -4 Alena Sharp, $36,849 75-72-69-68—284 -4 MinJi Kang, $29,106 72-72-72-69—285 -3 Maude-Aimee Leblanc, $29,106 71-74-71-69—285 -3 Benedetta Moresco, $29,106 75-73-68-69—285 -3 Hira Naveed, $29,106 71-73-68-73—285 -3 Ryann O’Toole, $29,106 74-68-71-72—285 -3 Xiaowen Yin, $29,106 73-72-66-74—285 -3 Allisen Corpuz, $22,330 73-71-72-70—286 -2 Ally Ewing, $22,330 73-69-70-74—286 -2 Jin Hee Im, $22,330 73-71-73-69—286 -2 Moriya Jutanugarn, $22,330 75-68-71-72—286 -2 Wichanee Meechai, $22,330 72-72-70-72—286 -2 Kaitlyn Papp, $22,330 73-73-72-68—286 -2 Paula Reto, $22,330 76-71-68-71—286 -2 Yuri Yoshida, $22,330 71-71-75-69—286 -2 Hye Jin Choi, $17,456 70-72-73-72—287 -1 Ruixin Liu, $17,456 72-74-69-72—287 -1 Lexi Thompson, $17,456 72-73-73-69—287 -1 Jing Yan, $17,456 72-73-71-71—287 -1 Cheyenne Knight, $15,421 72-72-70-74—288 E Minjee Lee, $15,421 69-77-68-74—288 E Anna Davis, $0 72-74-71-72—289 +1 Isabella Fierro, $13,351 74-74-68-73—289 +1 Sarah Kemp, $13,351 72-74-71-72—289 +1 Polly Mack, $13,351 73-73-71-72—289 +1 Emma Talley, $13,351 72-75-71-71—289 +1 Arpichaya Yubol, $13,351 73-71-71-74—289 +1 Peiyun Chien, $11,348 73-75-71-71—290 +2 Soo Bin Joo, $11,348 71-72-72-75—290 +2 Andrea Lee, $11,348 73-75-73-69—290 +2 Pajaree Anannarukarn, $9,946 74-74-72-71—291 +3 Kaitlin Milligan, $9,946 72-75-70-74—291 +3 Hinako Shibuno, $9,946 75-70-72-74—291 +3 Weiwei Zhang, $9,946 76-71-71-73—291 +3 Na Rin An, $8,545 74-74-70-74—292 +4 Lindy Duncan, $8,545 76-72-68-76—292 +4 Malia Nam, $8,545 73-70-75-74—292 +4 Sarah Schmelzel, $8,545 73-73-74-72—292 +4 Yu Jin Sung, $8,545 75-69-75-73—292 +4 Leona Maguire, $7,742 74-73-76-70—293 +5 Sei Young Kim, $7,477 74-72-73-75—294 +6 Dottie Ardina, $6,843 72-75-72-76—295 +7 Robyn Choi, $6,843 74-71-73-77—295 +7 Gigi Stoll, $6,843 70-78-73-74—295 +7 Ellie Szeryk, $6,843 72-76-72-75—295 +7 Alexandra Forsterling, $6,275 74-73-74-75—296 +8 Muni He, $6,275 77-71-75-73—296 +8 Jeong Eun Lee5, $6,275 74-73-74-75—296 +8 In-Kyung Kim, $6,007 74-74-74-75—297 +9 Savannah Grewal, $5,808 71-76-74-78—299 +11 Emily Pedersen, $5,808 74-72-74-79—299 +11

